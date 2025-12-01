lunes 01 de diciembre de 2025
    • Ramallo: Ternium cerró 2025 con su megafiesta música en vivo, sorteos y actividades para toda la familia

    La empresa celebró su tradicional encuentro de fin de año en Ramallo, con shows, entretenimiento y homenajes a empleados destacados.

    1 de diciembre de 2025 - 12:32
    La empresa celebró este sábado el cierre de 2025 con un evento para empleados y familias, que incluirá música en vivo, sorteos y actividades recreativas.

    La empresa celebró este sábado el cierre de 2025 con un evento para empleados y familias, que incluirá música en vivo, sorteos y actividades recreativas.

    El Informante

    Ternium despidió 2025 a lo grande con su tradicional fiesta de fin de año en la planta de Ramallo. Empleados, familiares y colaboradores disfrutaron de música en vivo, sorteos, actividades recreativas y propuestas gastronómicas en un evento que combinó diversión y reconocimiento al esfuerzo de todo el equipo de trabajo.

    Música en vivo y entretenimiento para toda la familia

    El escenario principal del predio industrial contó con actuaciones de Angela Torres, Destino San Javier y el cierre del grupo Ráfaga, quien arribó tras una gira por España. Los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente festivo con propuestas recreativas para los más chicos y espacios de participación pensados para toda la familia.

    Reconocimientos y logros del año en Ternium

    Durante la jornada se entregaron reconocimientos a trabajadores con trayectoria destacada y se repasaron los principales hitos de 2025, incluyendo la consolidación de programas de integración comunitaria y la exitosa Maratón 10K Ternium. La empresa resaltó el compromiso y esfuerzo de su personal en cada proyecto y actividad desarrollada.

    Un cierre de año que refuerza la comunidad laboral

    La megafiesta fue una oportunidad para fortalecer los lazos entre las distintas áreas de trabajo y celebrar los logros alcanzados. Ternium destacó que estas iniciativas buscan reconocer el trabajo de sus empleados y ofrecer un espacio de encuentro y recreación más allá de la rutina laboral, consolidando un ambiente inclusivo y familiar.

