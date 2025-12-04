Murió Roberto Cánepa Leiva, el hombre que llevó a Borges a Junín y forjó un legado cultural único

Falleció el fundador del Taller Literario de Junín y el hombre que trajo a Borges a la ciudad eldiariodellunes.com

La comunidad cultural de Junín despide a Roberto Cánepa Leiva, quien falleció a los 89 años y cuya obra marcó a varias generaciones. Fundador del histórico Taller Literario Junín, escritor, docente y gestor cultural, dejó una huella profunda que trascendió fronteras y convirtió a la ciudad en un polo literario reconocido.

La trayectoria de un referente que transformó la literatura local Roberto Cánepa Leiva fue una figura esencial en la vida cultural de Junín durante casi medio siglo. Procurador, profesor y escritor, creó en 1978 el Taller Literario Junín, un espacio que se mantuvo activo durante 47 años y que formó a cientos de autores. Su compromiso con la docencia lo llevó también a promover talleres en Bragado y Villa Cañás, ampliando su influencia regional.

El Taller Literario y un aporte que marcó generaciones El Taller Literario impulsado por Cánepa Leiva editó 14 libros, la revista Oxymoron y obtuvo el reconocimiento de instituciones literarias de Capital Federal. Durante dos décadas coordinó la llegada a Junín de destacados escritores nacionales, siempre sin respaldo económico oficial. El grupo, fundado junto a colaboradores como Juan Biondini, se convirtió en un faro de formación y análisis literario.

El vínculo con Borges y su legado en la historia cultural Uno de los hitos de su trayectoria fue su participación decisiva para que Jorge Luis Borges visitara Junín en 1966, 1970 y 1975, brindando memorables conferencias en el Club Social y el Colegio de Abogados. También mantuvo lazos con referentes como Horacio J. de la Cámara y fue columnista de LT 20 Radio Junín hasta este año. Su vida, ligada al arte, la docencia y el tango, consolidó un legado que permanecerá vivo en la memoria cultural de la ciudad.

Temas Junín

cultura

Escritor

Docente

Libro