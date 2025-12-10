Ramallo: Poletti avanza con un nuevo gabinete en medio de deudas, críticas y presión vecinal

El recambio del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar abre la puerta para que el gobierno de Mauro Poletti impulse cambios en el gabinete municipal. El Norte

En un contexto de creciente tensión política y financiera, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti comenzó a definir un recambio profundo en su gabinete municipal, con el objetivo de reordenar áreas sensibles de la gestión. La medida se acelera por las deudas acumuladas y las críticas vecinales.

Crisis financiera municipal: deudas, retrasos y falta de conducción en Hacienda La falta de un responsable exclusivo en el área de Hacienda durante gran parte de la gestión derivó en una situación crítica para las finanzas municipales, con retrasos en los pagos a proveedores y la paralización de servicios esenciales. El pasivo acumulado abrió un escenario de urgencia dentro del Ejecutivo.

Cambios políticos en el gabinete: los nombres que suenan para cada área clave La Secretaría de Gobierno y la de Desarrollo para la Comunidad figuran entre las áreas más cuestionadas. Los posibles cambios incluyen movimientos internos y el ingreso de nuevos perfiles para recomponer el vínculo con trabajadores municipales y mejorar la capacidad de respuesta ante los reclamos de los vecinos.

Educación, programas alimentarios y reclamos: el otro frente de tensión de la gestión La reestructuración también alcanza al área de Educación y a los programas de asistencia alimentaria. La falta de información clara sobre el manejo de recursos, los reclamos de proveedores y las dudas sobre los criterios de entrega de módulos alimentarios suman presión sobre la gestión local.

Compartí esta nota en redes sociales:





