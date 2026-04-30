Zárate ofrece un fin de semana con múltiples actividades gratuitas para toda la familia

Zárate presenta una variada agenda de actividades para disfrutar este fin de semana, con propuestas culturales, deportivas y recreativas para toda la comunidad.

Zárate se prepara para vivir un fin de semana con una amplia variedad de actividades gratuitas pensadas para vecinos y visitantes. La propuesta incluye eventos culturales, iniciativas deportivas, ferias y encuentros al aire libre, con opciones para todas las edades en diferentes puntos de la ciudad.

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En el marco del Día Internacional de la Danza, este jueves 30 de abril a las 20:00 se realizará una actividad especial en el Negro de la Riestra. La jornada contará con talleres, muestras y la participación de elencos de danzas clásicas y folclóricas.

Además, el Museo Histórico de Zárate presenta la muestra “Memorias desde el subsuelo”, en conmemoración de los 50 años de la última dictadura militar. La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 9:30 a 16:00 y los domingos de 15:00 a 18:00 en Ituzaingó 278.

El sábado 2 de mayo, de 13:00 a 16:00, se llevará a cabo una jornada de fútbol inclusivo en el Club Ferroviarios. La actividad está destinada a personas con discapacidad y busca fomentar la integración a través del deporte.

Por su parte, el domingo 3 de mayo se realizará una “Perrinata” por el Día del Animal en la Costanera Norte, de 16:00 a 17:30. Durante la jornada habrá vacunación antirrábica gratuita y se recomienda asistir con las medidas de seguridad correspondientes para las mascotas.

Ferias y espacios para recorrer en familia

La agenda también incluye diversas ferias para recorrer durante el fin de semana. La Feria Agroecológica se desarrollará el jueves de 9 a 13 en Plaza Villa Fox, mientras que la Feria del Paredón Rosa tendrá lugar el sábado y domingo de 13 a 19 en la Costanera Norte.

En tanto, el espacio “El Andamio” abrirá sus puertas viernes, sábado y domingo de 14 a 20 en el Parque Urbano, ofreciendo productos locales y propuestas para toda la familia.

Con esta variada programación, Zárate busca promover el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, consolidándose como una opción atractiva para disfrutar el fin de semana sin costo.