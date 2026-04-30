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    • Zárate ofrece un fin de semana con múltiples actividades gratuitas para toda la familia

    La ciudad presenta una agenda cultural, deportiva y recreativa con propuestas inclusivas, ferias y eventos especiales para disfrutar sin costo en distintos espacios.

    30 de abril de 2026 - 09:25
    Zárate presenta una variada agenda de actividades para disfrutar este fin de semana, con propuestas culturales, deportivas y recreativas para toda la comunidad.

    Zárate presenta una variada agenda de actividades para disfrutar este fin de semana, con propuestas culturales, deportivas y recreativas para toda la comunidad.

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    Zárate se prepara para vivir un fin de semana con una amplia variedad de actividades gratuitas pensadas para vecinos y visitantes. La propuesta incluye eventos culturales, iniciativas deportivas, ferias y encuentros al aire libre, con opciones para todas las edades en diferentes puntos de la ciudad.

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    Día Internacional de la Danza y propuestas culturales

    En el marco del Día Internacional de la Danza, este jueves 30 de abril a las 20:00 se realizará una actividad especial en el Negro de la Riestra. La jornada contará con talleres, muestras y la participación de elencos de danzas clásicas y folclóricas.

    Además, el Museo Histórico de Zárate presenta la muestra “Memorias desde el subsuelo”, en conmemoración de los 50 años de la última dictadura militar. La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 9:30 a 16:00 y los domingos de 15:00 a 18:00 en Ituzaingó 278.

    Deporte inclusivo y actividades al aire libre

    El sábado 2 de mayo, de 13:00 a 16:00, se llevará a cabo una jornada de fútbol inclusivo en el Club Ferroviarios. La actividad está destinada a personas con discapacidad y busca fomentar la integración a través del deporte.

    Por su parte, el domingo 3 de mayo se realizará una “Perrinata” por el Día del Animal en la Costanera Norte, de 16:00 a 17:30. Durante la jornada habrá vacunación antirrábica gratuita y se recomienda asistir con las medidas de seguridad correspondientes para las mascotas.

    Ferias y espacios para recorrer en familia

    La agenda también incluye diversas ferias para recorrer durante el fin de semana. La Feria Agroecológica se desarrollará el jueves de 9 a 13 en Plaza Villa Fox, mientras que la Feria del Paredón Rosa tendrá lugar el sábado y domingo de 13 a 19 en la Costanera Norte.

    En tanto, el espacio “El Andamio” abrirá sus puertas viernes, sábado y domingo de 14 a 20 en el Parque Urbano, ofreciendo productos locales y propuestas para toda la familia.

    Con esta variada programación, Zárate busca promover el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, consolidándose como una opción atractiva para disfrutar el fin de semana sin costo.

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