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    Imperdible agenda cultural: teatro, shows en vivo y grandes propuestas para el fin de semana en Pergamino

    Con actividades en distintos espacios, desde salas independientes hasta museos y galerías, la agenda cultural invita a vecinos y visitantes a disfrutar.

    Por Néstor Suárez
    30 de abril de 2026 - 09:00
    Con localidades agotadas, este viernes se estrena en Habemus Theatrum la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera.

    Con localidades agotadas, este viernes se estrena en Habemus Theatrum la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera.

    Pergamino vive un nuevo fin de semana cargado de propuestas culturales que invitan a salir y disfrutar. Desde el estreno teatral de “Yo ya no” y la llegada de bandas en vivo, hasta muestras de arte, cine y espacios museísticos abiertos al público, la agenda cultural ofrece alternativas para todos los gustos. Con opciones gratuitas y espectáculos de diversa índole, vecinos y visitantes podrán recorrer distintos escenarios donde el arte y la cultura son protagonistas.

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    Museo Municipal

    Raíz

    En el Salón de Usos Múltiples del Museo Municipal continúa la muestra Raíz, a cargo del orfebre Javier Gorosito.

    Avenida Alsina 391, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves a sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

    Habemus Tehatrum

    Yo ya no

    Con localidades agotadas, este viernes se estrena la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera. El elenco está integrado por Andrea Venticinque, Mariela Enrico, Lorena Capriotti y Yésica Lucero.

    Jujuy 227, a las 21:00. Próxima función el viernes 8 en el mismo horario. Anticipadas: 2477 451467.

    ArteMás

    Proyecto Instalaciones

    En la galería ArteMás se puede visitar la muestra Proyecto Instalaciones 2024/2025. Exponen: Gustavo Belfiglio, Leonardo Castañares, Marcela Cenacchi, María Elena Escola, Julio Jacobone, Ariel Jurado, Juan Meoz, Marisa Monfil, Silvina Morris, Laura Romeo, Leo Peralta, Mabel Temporelli y Gigi Scotellaro.

    Echevarría 555, de miércoles a viernes, de 17:30 a 19:30. Entrada libre y gratuita.

    Cinema Pergamino

    El diablo viste a la moda 2

    Este miércoles Cinema Pergamino se estrenó la película El diablo vista a la moda 2. Continúan en cartel: Súper Mario Galaxy, La posesión de la momia y Michael.

    Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

    El Yerta Club Cultural

    La programación del fin de semana

    La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente. Este jueves se presenta Psicofonía, un espectáculo de clásicos del rock acústico, a cargo de Vale Troanes, Nico Pinco y Dante Lombardo (anticipada a $1000). El viernes habrá teatro con Impro en Cuotas, un ciclo mensual de improvisación, con la participación de Grupo Estelar (anticipadas $8000, información al 2477 673581).

    Estrada 1953, a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

    Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

    Centro Cultural Registrarte

    Hijos de Buda

    Este sábado en el Centro Cultural Registrarte llega desde Rosario la banda Hijos de Buda con una propuesta de jazz manouche de raíz gitana.

    Sarratea 221, a las 21:00. Cantina de comidas y bebidas. Anticipadas a $1000; en puerta, $15000. Capacidad limitada.

    Don Pedro con Espinas

    Festival Mitin Pergaminense

    Este sábado en Don Pedro con Espinas se el Festival Mitin Pergaminense con la participación de Nimio Trío, Renzo Bover, Sicodelic y las Cuerdas de Arena, Roka Argentina, Cementerio Groove y Lucho Carrasco, Además. La propuesta sumará intervenciones de arte en vivo a cargo de Lucas Montero y Awka Indias.

    Alvear y el arroyo, apertura de puertas a las 21:00. Entradas a $10.000 al 2477 357279 o en puerta el día del evento.

    Bufet 88 bailable

    Música y baile

    Este viernes y sábado en Bufet 88 bailable habrá música y baile. En ambas veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo. Este viernes actuará el Tigre Goro. El sábado se presenta Agrupación Amparos.

    Almafuerte 160, a las 21:30. Reservas al 2477 454321. El viernes anticipadas a $6000; el sábado a $5000.

    Espacio GAE

    La omisión de la familia Coleman

    Este sábado en Espacio GAE vuelve a escena la obra La omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir, con dirección de Facundo Cruz.

    Guido 722, a las 20:30. Reservas al 2477 508104.

    Habemus Theatrum

    La Prudencia

    Con localidades agotadas, este sábado vuelve a escena La prudencia, obra de Claudio Gotbeter y dirección de Noelia Ortiz y Marcela López. Actúan: Gustavo Bevacqua, Ezequiel Gabella y Rodrigo Paiva.

    Jujuy 227, a las 21:30. Próxima función el sábado 9, a las 21:30. Reservas al 2477 451467.

    Museo Héroes de Malvinas

    Visita

    El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

    Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 17:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

    Avenida Jáuregui y Becerra.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 17:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

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