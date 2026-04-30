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    • Estudiantes de San Nicolás lanzan un "challenge" contra la violencia digital en redes sociales

    Centros de estudiantes de San Nicolás impulsan un encuentro intercolegial para frenar la violencia en redes y promover empatía, respeto y convivencia real.

    30 de abril de 2026 - 08:26
    Bajo la consigna “El reto lo hacemos nosotros”, centros de estudiantes de cuatro secundarias de San Nicolás se reunirán `para transformar la cultura del espectador`. Buscan reemplazar los videos de peleas por “reglas de oro” basadas en el respeto y la empatía.

    Bajo la consigna “El reto lo hacemos nosotros”, centros de estudiantes de cuatro secundarias de San Nicolás se reunirán `para transformar la cultura del espectador`. Buscan reemplazar los videos de peleas por “reglas de oro” basadas en el respeto y la empatía.

    El Norte
    Bajo la consigna “El reto lo hacemos nosotros”, centros de estudiantes de cuatro secundarias de San Nicolás se reunirán `para transformar la cultura del espectador`. Buscan reemplazar los videos de peleas por “reglas de oro” basadas en el respeto y la empatía.

    Bajo la consigna “El reto lo hacemos nosotros”, centros de estudiantes de cuatro secundarias de San Nicolás se reunirán `para transformar la cultura del espectador`. Buscan reemplazar los videos de peleas por “reglas de oro” basadas en el respeto y la empatía.

    El Norte

    En la ciudad de San Nicolás, estudiantes de cuatro escuelas secundarias realizarán este jueves un encuentro intercolegial en la EES N°19 para impulsar un “challenge” contra la violencia digital. La iniciativa busca desactivar la viralización de peleas y promover acuerdos de convivencia basados en el respeto, la empatía y la responsabilidad en redes sociales.

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    Menos violencia digital, más convivencia escolar

    El encuentro se desarrollará desde las 8:30 bajo la consigna “Menos violencia digital, más convivencia real”, con la participación de centros de estudiantes y la coordinación de la EES N°21. También se sumarán las EES N°16 y N°13, consolidando una propuesta intercolegial de fuerte impacto educativo.

    Reglas de oro para una ciudadanía digital responsable

    Los estudiantes trabajarán en la construcción de “Reglas de Oro” basadas en tres ejes: respeto, empatía y cuidado. El objetivo es transformar estos valores en acuerdos concretos de convivencia, pensados y validados por los propios jóvenes para mejorar la vida escolar y digital.

    De la cultura del espectador a la construcción colectiva

    La iniciativa apunta a cuestionar la lógica de filmar y viralizar situaciones de violencia en redes sociales. A través del diálogo y la reflexión, se buscará desarmar la cultura del espectador y promover la responsabilidad individual y colectiva frente a la difusión de contenidos.

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