Estudiantes de San Nicolás lanzan un "challenge" contra la violencia digital en redes sociales

Bajo la consigna “El reto lo hacemos nosotros”, centros de estudiantes de cuatro secundarias de San Nicolás se reunirán `para transformar la cultura del espectador`. Buscan reemplazar los videos de peleas por “reglas de oro” basadas en el respeto y la empatía. El Norte Bajo la consigna “El reto lo hacemos nosotros”, centros de estudiantes de cuatro secundarias de San Nicolás se reunirán `para transformar la cultura del espectador`. Buscan reemplazar los videos de peleas por “reglas de oro” basadas en el respeto y la empatía. El Norte

En la ciudad de San Nicolás, estudiantes de cuatro escuelas secundarias realizarán este jueves un encuentro intercolegial en la EES N°19 para impulsar un “challenge” contra la violencia digital. La iniciativa busca desactivar la viralización de peleas y promover acuerdos de convivencia basados en el respeto, la empatía y la responsabilidad en redes sociales.

Menos violencia digital, más convivencia escolar El encuentro se desarrollará desde las 8:30 bajo la consigna “Menos violencia digital, más convivencia real”, con la participación de centros de estudiantes y la coordinación de la EES N°21. También se sumarán las EES N°16 y N°13, consolidando una propuesta intercolegial de fuerte impacto educativo.

Reglas de oro para una ciudadanía digital responsable Los estudiantes trabajarán en la construcción de “Reglas de Oro” basadas en tres ejes: respeto, empatía y cuidado. El objetivo es transformar estos valores en acuerdos concretos de convivencia, pensados y validados por los propios jóvenes para mejorar la vida escolar y digital.

De la cultura del espectador a la construcción colectiva La iniciativa apunta a cuestionar la lógica de filmar y viralizar situaciones de violencia en redes sociales. A través del diálogo y la reflexión, se buscará desarmar la cultura del espectador y promover la responsabilidad individual y colectiva frente a la difusión de contenidos.

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