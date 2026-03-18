Ramallo: más de 400 jóvenes se anotaron en "Acompañados", el programa laboral

El Municipio de Ramallo lanzó el programa “Acompañados” , una iniciativa orientada a la formación e inserción laboral de jóvenes , que ya cuenta con más de 400 inscriptos en todo el distrito.

El Municipio de Ramallo lanzó el programa “Acompañados”, una propuesta orientada a la formación e inserción laboral juvenil que ya cuenta con más de 400 inscriptos en todo el distrito. La iniciativa apunta a generar oportunidades concretas en un contexto económico marcado por la dificultad de acceso al empleo .

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El acto de presentación fue encabezado por el intendente Mauro Poletti, quien destacó que el programa busca consolidarse como una herramienta clave para vincular a los jóvenes con el mundo laboral. Según explicó, el objetivo es brindar formación en oficios y acompañamiento continuo para facilitar la inserción laboral.

La propuesta está especialmente dirigida a jóvenes que enfrentan mayores obstáculos para acceder a un trabajo formal, incorporando un seguimiento personalizado durante todo el proceso de capacitación.

Uno de los ejes centrales del programa es la terminalidad educativa. Desde el Municipio remarcaron que se promueve la finalización de los estudios secundarios como condición para potenciar las oportunidades laborales.

En ese sentido, solo en la ciudad cabecera de Ramallo ya se registraron más de 50 jóvenes que participan con el objetivo de completar su educación formal, integrando la capacitación laboral con el desarrollo educativo.

Talleres y contenidos para el desarrollo personal

El programa también incluye instancias de formación ciudadana, como talleres de primeros auxilios dictados por Defensa Civil, junto a capacitaciones en seguridad vial impulsadas por el área de Seguridad.

Durante la presentación participaron delegados de distintas localidades y referentes de Educación y Obras Públicas, quienes forman parte del desarrollo de la iniciativa.

Desde el Municipio señalaron que “Acompañados” busca brindar herramientas concretas para el crecimiento personal y profesional de los jóvenes, aunque su impacto dependerá de la continuidad del programa, la calidad de las capacitaciones y su capacidad real de generar empleo en el mediano plazo.