jueves 19 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: más de 400 jóvenes se anotaron en "Acompañados", el programa laboral

    La iniciativa municipal de Ramallo ya superó los 400 inscriptos y busca capacitar a jóvenes con dificultades de inserción laboral.

    18 de marzo de 2026 - 10:19
    El Municipio de Ramallo lanzó el programa “Acompañados”, una iniciativa orientada a la formación e inserción laboral de jóvenes, que ya cuenta con más de 400 inscriptos en todo el distrito.

    El Municipio de Ramallo lanzó el programa “Acompañados”, una iniciativa orientada a la formación e inserción laboral de jóvenes, que ya cuenta con más de 400 inscriptos en todo el distrito.

    lavozderamallo.com.ar

    El Municipio de Ramallo lanzó el programa “Acompañados”, una propuesta orientada a la formación e inserción laboral juvenil que ya cuenta con más de 400 inscriptos en todo el distrito. La iniciativa apunta a generar oportunidades concretas en un contexto económico marcado por la dificultad de acceso al empleo.

    Lee además
    El Concejo Deliberante de Ramallo volvió a poner en agenda la situación de los establecimientos educativos del distrito, a partir de iniciativas impulsadas por los bloques Hechos y Juntos por Ramallo, que reclaman intervenciones concretas en infraestructura y equipamiento. 

    Ramallo: el Concejo reclama obras urgentes en escuelas y mejoras en equipamiento
    La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos resolvió continuar con las medidas de fuerza en todo el país, una situación que también impacta en la actividad de la planta de Fiplasto de Ramallo.

    Ramallo: Papeleros mantienen el quite de colaboración y crece la tensión en la planta de Fiplasto

    Un puente entre la capacitación y el empleo

    El acto de presentación fue encabezado por el intendente Mauro Poletti, quien destacó que el programa busca consolidarse como una herramienta clave para vincular a los jóvenes con el mundo laboral. Según explicó, el objetivo es brindar formación en oficios y acompañamiento continuo para facilitar la inserción laboral.

    La propuesta está especialmente dirigida a jóvenes que enfrentan mayores obstáculos para acceder a un trabajo formal, incorporando un seguimiento personalizado durante todo el proceso de capacitación.

    Formación, educación y acompañamiento integral

    Uno de los ejes centrales del programa es la terminalidad educativa. Desde el Municipio remarcaron que se promueve la finalización de los estudios secundarios como condición para potenciar las oportunidades laborales.

    En ese sentido, solo en la ciudad cabecera de Ramallo ya se registraron más de 50 jóvenes que participan con el objetivo de completar su educación formal, integrando la capacitación laboral con el desarrollo educativo.

    Talleres y contenidos para el desarrollo personal

    El programa también incluye instancias de formación ciudadana, como talleres de primeros auxilios dictados por Defensa Civil, junto a capacitaciones en seguridad vial impulsadas por el área de Seguridad.

    Durante la presentación participaron delegados de distintas localidades y referentes de Educación y Obras Públicas, quienes forman parte del desarrollo de la iniciativa.

    Desde el Municipio señalaron que “Acompañados” busca brindar herramientas concretas para el crecimiento personal y profesional de los jóvenes, aunque su impacto dependerá de la continuidad del programa, la calidad de las capacitaciones y su capacidad real de generar empleo en el mediano plazo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: el Concejo reclama obras urgentes en escuelas y mejoras en equipamiento

    Ramallo: Papeleros mantienen el quite de colaboración y crece la tensión en la planta de Fiplasto

    Ramallo comenzó a entregar becas para estudiantes de medicina tras meses de reclamos

    Ramallo: UPVA apeló ante la Cámara y pide suspender obras vinculadas a Sidersa en el Arroyo Ramallo

    Trabajadores de Fiplasto en Ramallo levantaron una semana de protestas por el conflicto paritario

    Vecinos de Ramallo denuncian abandono tras un violento episodio armado en el barrio La Isoca

    Ramallo: Isarra destacó el contacto directo con vecinos y defendió las reuniones barriales

    Ramallo: Preocupación por la fuerte caída de la actividad en el Parque Industrial Comirsa

    Trabajador que cayó desde un techo en Villa Ramallo continúa internado en el hospital Gomendio

    Ramallo: caída de la actividad en el Parque Comirsa, menos camiones, cierre de empresas y falta de inversiones

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Secretaría de Salud, recordó el cronograma y los grupos prioritarios de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026.

    Campaña vacunación antigripal 2026 en San Pedro: cronograma, grupos prioritarios y dónde vacunarse

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Pergamino: el sujeto de 53 años está involucrado en un grave robo reciente donde delincuentes irrumpieron en la casa de un hombre en horas de la madrugada y lo maniataron para despojarlo de pertenencias de valor.

    Pergamino: detuvieron a "La Zorra", un hampón acusado de robo agravado y por usar inhibidor para abrir autos

    Por Alfonso Godoy
    Absolvieron al entorno paternal de la niña quien habría estado influenciada por la madre, según los argumentos de peritos psicológicos sobre los que se basó el fallo absolutorio.

    Absolvieron al padre y a los abuelos en juicio oral por abuso infantil y el juez cuestionó la denuncia materna

    Fernando de Andreis y Soledad Martínez en el encuentro del PRO donde se presento la plataforma

    Colossus Lab: el espacio argentino que busca hackear la democracia con inteligencia artificial

    Pauny desplegó en Expoagro una propuesta integral que combinó la actualización de modelos históricos y el anticipo de nuevos desarrollos.

    Pauny renovó su línea de tractores y apuesta fuerte a la tecnología

    El Municipio de San Pedro, a través de la Dirección de Educación, llevó adelante junto al Consejo Escolar una nueva entrega de mobiliario destinada a distintas instituciones educativas del distrito, en el marco de un trabajo articulado con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

    San Pedro avanza con la entrega de mobiliario escolar y mejora aulas en varias escuelas