Pergamino: Fiscalía y Policía Judicial coordinan el nuevo esquema investigativo contra el delito

La Fiscalía de Cámara de Pergamino avanzó con la Policía Judicial bonaerense en protocolos científicos y técnicos para fortalecer investigaciones penales.

La Fiscalía de Cámara de Pergamino avanzó con la Policía Judicial bonaerense en protocolos científicos y técnicos para fortalecer investigaciones penales.

La Fiscalía de Cámara de Pergamino avanzó con la Policía Judicial bonaerense en protocolos científicos y técnicos para fortalecer investigaciones penales.

La Fiscalía de Cámara de Pergamino avanzó con la Policía Judicial bonaerense en protocolos científicos y técnicos para fortalecer investigaciones penales.

La Fiscalía de Cámara de Pergamino recibió a las máximas autoridades de la Policía Judicial bonaerense para coordinar el funcionamiento del nuevo cuerpo investigativo que asistirá a los fiscales en causas penales complejas. El encuentro permitió definir protocolos de actuación, criterios técnicos y mecanismos de intervención científica para fortalecer la persecución del delito en la región.

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La sede de la Fiscalía de Cámara de Pergamino fue escenario de una reunión considerada trascendental para el futuro de las investigaciones criminales en el Departamento Judicial local. Las autoridades del Ministerio Público Fiscal mantuvieron un encuentro de trabajo con la cúpula de la recientemente conformada Policía Judicial de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo central de la reunión fue comenzar a delinear la articulación operativa entre fiscales y especialistas del nuevo cuerpo técnico-científico que tendrá intervención directa en investigaciones penales, aportando herramientas de análisis forense, preservación de pruebas y asistencia especializada en escenas del crimen.

La incorporación de este organismo representa un cambio significativo en el esquema de persecución penal, ya que introduce un modelo investigativo sustentado en evidencia científica y tecnología aplicada a las causas judiciales.

Fiscales y autoridades

Del encuentro participaron el director de la Policía Judicial, Juan Manuel García Blanco; el coordinador regional Sergio Torcigliani; el subdirector de Investigaciones Sergio Legorburu; y el subdirector Técnico Científico, licenciado Hernán Junod.

Por parte de la Fiscalía de Cámara estuvieron presentes el fiscal general Mario Daniel Gómez; los agentes fiscales Fernando D´Elío, Germán Güidi y Francisco Furnari; junto a los secretarios José María Cifuentes y Eloísa Ramundo.

Durante la reunión se avanzó en la definición de criterios de actuación para las dos áreas estratégicas del nuevo organismo: la Subdirección de Investigaciones Judiciales y la Subdirección Técnico-Científica.

Investigación científica penal

A diferencia de las fuerzas policiales tradicionales, la Policía Judicial es un organismo civil y técnico cuyos integrantes no portan armas de fuego. Su función principal consiste en asistir a los fiscales mediante la búsqueda, recolección, preservación y análisis de pruebas bajo estándares científicos y protocolos internacionales de calidad.

Uno de los aspectos centrales abordados en la reunión fue el funcionamiento de los equipos especializados que integran los Cuerpos Científicos Forenses de la provincia. Estos grupos multidisciplinarios reúnen expertos en bioquímica, informática forense, criminalística y otras áreas clave para el esclarecimiento de delitos complejos.

La participación de estos profesionales apunta a fortalecer la cadena de custodia de las pruebas y garantizar intervenciones más precisas en las escenas de los hechos investigados.

Ley y funcionamiento

La creación de la Policía Judicial responde a lo establecido en el artículo 166 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Su estructura se encuentra regulada por la Ley Provincial Nº 15.005 y su modificatoria, la Ley 15.023.

La normativa define a la Policía Judicial como una institución técnica, científica y civil dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio Público bonaerense.

Las actuales autoridades fueron puestas en funciones en diciembre de 2025, cuando el procurador general bonaerense Julio Conte-Grand tomó juramento a los integrantes del nuevo organismo junto a ministros de la Suprema Corte de Justicia provincial.

Justicia moderna y técnica

Desde el ámbito judicial destacaron que el funcionamiento descentralizado de la Policía Judicial permitirá intervenciones más rápidas y eficientes en el territorio, especialmente en investigaciones complejas que requieren apoyo técnico especializado.

La coordinación regional y el trabajo articulado con las fiscalías locales buscarán optimizar tiempos de respuesta y elevar la calidad de las investigaciones penales.

Para Pergamino, la incorporación de este esquema representa un paso hacia una justicia más moderna, transparente y sustentada en criterios objetivos de investigación.

Las autoridades remarcaron que la integración entre fiscales y especialistas científicos permitirá robustecer la producción de pruebas y mejorar las posibilidades de esclarecimiento de hechos delictivos, siempre dentro del marco de las garantías constitucionales y el debido proceso.