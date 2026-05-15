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    • Autopista: un utilitario volcó cerca de Arrecifes y los integrantes de una familia fueron hospitalizados

    El siniestro vial ocurrió este viernes por la tarde en la autopista de la ruta nacional 8, entre Arrecifes y Pergamino. Una camioneta utilitaria despistó y terminó volcada sobre la banquina.

    15 de mayo de 2026 - 20:22
    El vehículo utilitario volcó en la banquina de la autopista de la ruta 8 en la tarde de este viernes y se desplegaron brigadas de emergencias a asistir a los ocupantes que sufrieron leiones leves.

    El vehículo utilitario volcó en la banquina de la autopista de la ruta 8 en la tarde de este viernes y se desplegaron brigadas de emergencias a asistir a los ocupantes que sufrieron leiones leves.

    LA OPINION
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    Cuatro integrantes de una familia resultaron con lesiones leves y escoriaciones este viernes por la tarde tras el despiste y vuelco de una camioneta utilitaria en la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 198, en el tramo comprendido entre Arrecifes y Pergamino.

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    Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San José para una mejor atención médica y curaciones de las escoriaciones sufridas.

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    Despiste en la autopista de la ruta 8

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    El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16:30 de este viernes en la mano que une Arrecifes con Pergamino de la autopista de la Ruta Nacional 8, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Primera de Pergamino.

    De acuerdo a la información suministrada por el Departamento Operativo de Seguridad Vial Zona VIII Junín, la conductora de una camioneta Peugeot Partner perdió el control del rodado por causas que se investigan, salió despistada hacia la banquina y terminó volcando al costado de la traza.

    En el vehículo viajaban una joven conductora junto a sus hermanos, todos integrantes de un grupo familiar que regresaba desde Arrecifes hacia Pergamino.

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    Familia hospitalizada

    A raíz del vuelco en Ruta 8, la conductora y sus acompañantes sufrieron escoriaciones múltiples y fueron asistidos en el lugar por personal del SAME.

    Posteriormente, dos ambulancias trasladaron a los ocupantes al Hospital San José de Pergamino para una evaluación médica más exhaustiva y controles preventivos.

    Las fuentes oficiales indicaron que, pese a la violencia del vuelco, ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de gravedad al momento de la asistencia sanitaria.

    Operativo vial

    Tras el accidente en Ruta 8 trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de Seguridad Vial, personal de Corredores Viales, agentes de la Comisaría Primera y Policía Científica.

    La camioneta quedó detenida sobre la banquina, por lo que la circulación vehicular no debió ser interrumpida y el tránsito continuó desarrollándose con normalidad en ambos sentidos de la autopista.

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