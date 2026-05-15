Villa Ramallo ofrece un fin de semana cultural con literatura e historia en la Biblioteca Fortunato Zampa

La Biblioteca Popular Fortunato Zampa de Villa Ramallo será sede este fin de semana de dos actividades culturales vinculadas a la literatura y la historia.

La Biblioteca Popular Fortunato Zampa de Villa Ramallo será sede este fin de semana de dos actividades culturales vinculadas a la literatura y la historia.

La Biblioteca Popular Fortunato Zampa de Villa Ramallo volverá a convertirse este fin de semana en un punto de encuentro para la cultura y el pensamiento. Con dos actividades abiertas a la comunidad, el espacio ofrecerá propuestas que combinan literatura, historia y reflexión, con la participación de destacados autores y especialistas.

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La primera actividad se desarrollará este viernes 15 de mayo a las 19:00 en la sede de la biblioteca, ubicada en Primera Junta 52. En la ocasión, el escritor José Massaroli presentará su obra Planeta Cancelado y otros relatos, un libro que reúne diez cuentos de ciencia ficción y fantasía ambientados en distintos escenarios de Argentina.

La publicación propone una mirada original sobre géneros tradicionalmente asociados a otros contextos, trasladando historias futuristas y fantásticas a paisajes y problemáticas locales. La presentación contará también con la participación de Silvia Di Bacco y Elvio Zanazzi, quienes acompañarán al autor en un diálogo sobre el proceso creativo y los temas abordados en la obra.

El evento está dirigido tanto a lectores habituales como a quienes deseen acercarse a una propuesta literaria innovadora que combina imaginación, crítica y elementos de la realidad nacional.

Conferencia sobre la historia de la comida y la bebida en Argentina

La segunda actividad tendrá lugar el sábado 16 de mayo, también a partir de las 19:00. Se trata de la conferencia titulada “Criollos, indígenas, españoles y afros: una historia de la comida y la bebida”, que estará a cargo del reconocido investigador Daniel Schávelzon.

La charla abordará el origen y la evolución de los hábitos alimentarios en el territorio argentino, analizando los aportes de los distintos pueblos y culturas que moldearon la identidad gastronómica del país. Desde los conocimientos indígenas hasta las tradiciones europeas y africanas, la exposición buscará mostrar cómo la historia también puede contarse a través de lo que se come y se bebe.

La actividad forma parte del programa impulsado por la Junta de Estudios Históricos de Ramallo, entidad que promueve el conocimiento y la difusión del patrimonio histórico local y regional.

La Biblioteca Fortunato Zampa, un espacio cultural de referencia en Villa Ramallo

Con una agenda que combina literatura, historia, arte y educación, la Biblioteca Popular Fortunato Zampa se consolida como uno de los principales espacios culturales de Villa Ramallo. Sus actividades buscan acercar propuestas de calidad a toda la comunidad y fomentar la participación ciudadana en torno al conocimiento y la cultura.

Las dos actividades previstas para este fin de semana son de acceso libre y representan una oportunidad para disfrutar de contenidos enriquecedores, compartir experiencias y fortalecer el vínculo entre los vecinos y las expresiones culturales.

Ubicada en Primera Junta 52, la institución continúa ampliando su oferta y reafirmando su compromiso con la difusión del pensamiento, la lectura y la historia en el partido de Ramallo.