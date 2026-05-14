jueves 14 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Arrecifes: dos detenidos tras allanamientos por el robo al párroco de la Parroquia San José

    La UFI N° 6 de San Nicolás ordenó tres procedimientos en Arrecifes. Secuestraron dinero, drogas, ropa vinculada al hecho y una moto robada.

    14 de mayo de 2026 - 11:45
    Personal policial realizó este miércoles tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Arrecifes, en el marco de la investigación por el robo sufrido el pasado 10 de mayo por el cura párroco de la Parroquia San José.

    Personal policial realizó este miércoles tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Arrecifes, en el marco de la investigación por el robo sufrido el pasado 10 de mayo por el cura párroco de la Parroquia San José.

    El Norte

    La Justicia de San Nicolás ordenó tres allanamientos en Arrecifes para esclarecer el robo sufrido por el párroco de la Parroquia San José. Como resultado de los operativos, dos hombres fueron detenidos y la policía secuestró dinero en efectivo, drogas, prendas de vestir y una motocicleta con pedido de secuestro.

    Lee además
    Un insólito hecho delictivo ocurrió en Arrecifes, mientras se estaba desarrollando la misa vespertina en la Iglesia San José de los Arrecifes, templo central de la ciudad.

    Le robaron al cura de Arrecifes mientras celebraba misa en la parroquia San José
    El cuerpo de inspectores de la Dirección de Tránsito, en conjunto con Policía Comunal Motorizada, llevó adelante operativos de interceptación vehicular durante la madrugada del domingo, con diversos secuestros por infracciones a la normativa vigente.

    Arrecifes: Secuestraron tres motos y detectaron conductores alcoholizados en operativos de tránsito

    Allanamientos en Arrecifes por el robo al cura párroco

    Los procedimientos se realizaron este miércoles por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de San Nicolás, con intervención del Ayudante Fiscal de Arrecifes. La investigación busca determinar las responsabilidades en el robo denunciado el pasado 10 de mayo por el sacerdote de la Parroquia San José.

    El primer allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre avenida San Martín. Allí, el personal policial secuestró diversas prendas de vestir que, según los investigadores, habrían sido utilizadas por los autores durante el hecho delictivo.

    Secuestran una motocicleta robada y dinero en efectivo

    El segundo operativo se concretó en una propiedad de calle Lavalle, en una interna sin numeración. En ese domicilio, los efectivos hallaron una motocicleta Honda Biz 125 cc de color negro, que registraba un pedido de secuestro activo desde el 9 de mayo por un caso de hurto.

    El morador del inmueble, un hombre de 43 años, fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la fiscalía.

    En una vivienda lindante, correspondiente al tercer allanamiento, la policía secuestró dinero en efectivo que sería parte de lo sustraído al párroco durante el robo.

    Hallaron marihuana y cocaína durante los procedimientos

    En ese mismo domicilio, los efectivos encontraron 6,6 gramos de marihuana y 49,4 gramos de cocaína parcialmente fraccionada, lo que derivó en nuevas actuaciones judiciales por infracción a la Ley de Drogas.

    Como consecuencia del hallazgo, fue detenido un joven de 29 años, quien también quedó alojado en sede policial.

    La fiscalía interviniente avaló todas las actuaciones y dispuso que ambos detenidos permanezcan privados de la libertad mientras continúan las diligencias judiciales para esclarecer completamente el caso.

    Temas
    Seguí leyendo

    Le robaron al cura de Arrecifes mientras celebraba misa en la parroquia San José

    Arrecifes: Secuestraron tres motos y detectaron conductores alcoholizados en operativos de tránsito

    Arrecifes impulsa un taller de Lengua de Señas para empleados municipales

    Arrecifes: Proyecto educativo une historia, arte y tecnología en la Estación del Ferrocarril

    Arrecifes: Convocan a Asamblea General Ordinaria en la Escuela Agropecuaria N° 1

    Arrecifes: Juicio oral por la muerte de Meregalli, imputan a un médico por homicidio culposo

    Tragedia en Arrecifes: un joven murió al ser aplastado por una tolva en un campo

    PAMI designó nuevas autoridades en Ramallo y Pérez Millán para normalizar la atención a afiliados

    Semana de la Miel: San Pedro realizará una jornada para difundir la apicultura y promover el consumo

    La Carrera Rotaria de San Pedro recaudó más de $1,1 millones para impulsar el Vacunatorio Móvil

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El PAMI oficializó cambios en las oficinas locales de Ramallo. Ramiro Pérez asumirá en Ramallo y Mauro Petunchi quedará al frente de la dependencia de Pérez Millán, que llevaba casi un año vacante.

    PAMI designó nuevas autoridades en Ramallo y Pérez Millán para normalizar la atención a afiliados

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Personal policial realizó este miércoles tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Arrecifes, en el marco de la investigación por el robo sufrido el pasado 10 de mayo por el cura párroco de la Parroquia San José.

    Arrecifes: dos detenidos tras allanamientos por el robo al párroco de la Parroquia San José
    Las auxiliares reclamaron que el Consejo Escolar explique públicamente qué ocurrió con la documentación presentada y pidieron una solución inmediata. 

    Auxiliares escolares protestaron en Zárate por salarios impagos y demoras administrativas

    El PAMI oficializó cambios en las oficinas locales de Ramallo. Ramiro Pérez asumirá en Ramallo y Mauro Petunchi quedará al frente de la dependencia de Pérez Millán, que llevaba casi un año vacante.

    PAMI designó nuevas autoridades en Ramallo y Pérez Millán para normalizar la atención a afiliados

    La Orden del Día de la sesión prevista para este jueves no incluye despachos de comisión, por lo que no habrá expedientes preparados para su aprobación o rechazo en el recinto.

    Concejo Deliberante de San Nicolás: una sesión sin despachos y enfocada en el ingreso de nuevos proyectos

    En el marco de la campaña nacional “Más Miel Todo el Año”, se desarrollará una jornada dedicada a la apicultura este sábado.

    Semana de la Miel: San Pedro realizará una jornada para difundir la apicultura y promover el consumo