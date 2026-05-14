Arrecifes: dos detenidos tras allanamientos por el robo al párroco de la Parroquia San José

Personal policial realizó este miércoles tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Arrecifes, en el marco de la investigación por el robo sufrido el pasado 10 de mayo por el cura párroco de la Parroquia San José.

La Justicia de San Nicolás ordenó tres allanamientos en Arrecifes para esclarecer el robo sufrido por el párroco de la Parroquia San José. Como resultado de los operativos, dos hombres fueron detenidos y la policía secuestró dinero en efectivo, drogas, prendas de vestir y una motocicleta con pedido de secuestro.

Le robaron al cura de Arrecifes mientras celebraba misa en la parroquia San José

Los procedimientos se realizaron este miércoles por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de San Nicolás, con intervención del Ayudante Fiscal de Arrecifes. La investigación busca determinar las responsabilidades en el robo denunciado el pasado 10 de mayo por el sacerdote de la Parroquia San José.

El primer allanamiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre avenida San Martín. Allí, el personal policial secuestró diversas prendas de vestir que, según los investigadores, habrían sido utilizadas por los autores durante el hecho delictivo.

El segundo operativo se concretó en una propiedad de calle Lavalle, en una interna sin numeración. En ese domicilio, los efectivos hallaron una motocicleta Honda Biz 125 cc de color negro, que registraba un pedido de secuestro activo desde el 9 de mayo por un caso de hurto.

El morador del inmueble, un hombre de 43 años, fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la fiscalía.

En una vivienda lindante, correspondiente al tercer allanamiento, la policía secuestró dinero en efectivo que sería parte de lo sustraído al párroco durante el robo.

Hallaron marihuana y cocaína durante los procedimientos

En ese mismo domicilio, los efectivos encontraron 6,6 gramos de marihuana y 49,4 gramos de cocaína parcialmente fraccionada, lo que derivó en nuevas actuaciones judiciales por infracción a la Ley de Drogas.

Como consecuencia del hallazgo, fue detenido un joven de 29 años, quien también quedó alojado en sede policial.

La fiscalía interviniente avaló todas las actuaciones y dispuso que ambos detenidos permanezcan privados de la libertad mientras continúan las diligencias judiciales para esclarecer completamente el caso.