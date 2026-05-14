Pergamino se llena de cultura: teatro, música, cine y muestras para disfrutar todo el fin de semana

Fin de semana en Pergamino. Este sábado Joaquín Medrán festeja sus 31 años con la guitarra, acompañado por Cacho Falcón, Jorge Hauad, Pablo Sosa y Gustavo Gorbarán.

Pergamino vivirá un fin de semana con una variada programación artística y cultural que incluirá teatro, música en vivo, danza, cine, exposiciones y actividades patrimoniales. Entre las propuestas destacadas aparecen los espectáculos “Mamita querida”, “Niño monstruo” y “Doctor Streamer” en Espacio GAE ; una nueva agenda musical en El Yerta , Florentino, Ritmo Club y Bufet 88 ; funciones teatrales en Habemus Theatrum con “Yo ya no”, “La Prudencia” y “La valija” ; además del estreno cinematográfico de Las ovejas detectives en Cinema Pergamino. También habrá actividades especiales por el Día Internacional de los Museos , muestras de arte y visitas guiadas en distintos museos de Pergamino y Mariano Benítez.

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Este viernes en Espacio GAE se presenta el actor Darío Ian Bas con Mamita querida, un unipersonal atravesado por el humor ácido y negro que explora vínculos familiares marcados por el abuso, la violencia y la manipulación emocional.

Guido 722, a las 21:00. La función tiene una duración aproximada de 60 minutos, está recomendada para mayores de 13 años y las entradas pueden reservarse al 2477 508104.

Este viernes en el Centro Cultural Bellas Artes, Lumiere Estudio de Danzas presenta ¿Futurista o vintage? Un show a beneficio lleno de talento, energía y artistas invitados.

Avenida Alsina y Moreno, a las 19:30. Entrada $5000. Servicio de bufet.

ArteMás

Textimoniales

En la galería ArteMás se puede visitar la muestra Textimoniales, a cargo de las artistas rosarinas Mabel Temporelli, Mónica Martínez y Viviana Andrada.

Echevarría 555, hasta el 30 de mayo, miércoles, jueves y viernes, de 17:30 a 19:30. Entrada libre y gratuita.

Cinema Pergamino

Las ovejas detectives

Este viernes Cinema Pergamino se estrena la película Las ovejas detectives. Continúan en exhibición títulos esperados como Súper Mario Galaxy, El diablo viste a la moda 2, Mortal Kombat 2 y Michael.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

El Yerta Club Cultural

La programación del fin de semana

La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente. Este viernes llegan Juan Solá y El alemán con Experiencia canta cuenta (anticipada $20000). El sábado Ensamble Sudaca, agrupación de Pergamino, hará una nueva presentación (anticipada a $12000). El domingo habrá teatro con la obra Tiempo y ternura de María Bernatene, con dirección de Ras Tute y las actuaciones de Chiki Graziano y María Bernatene (anticipada $18000; dos por $30000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Espacio GAE

Niño monstruo

Este sábado llega a Espacio GAE el grupo teatral de Junín Las Enaguas con el espectáculo Niño monstruo, con dirección y dramaturgia de Marcelo Galarse. Se trata de un biodrama poético que narra la conmovedora biografía de un niño y su complejo vínculo con su madre, una mujer marcada por experiencias de violencia.

Guido 722, a las 20:00. Reservas al 2477 508104.

Florentino Teatro Bar

Cristian Berrondo y Joaquín Medrán

Este viernes en Florentino, con entradas agotadas, se presenta Cristian Berrondo con su show Sax junto a Fernando Vila en teclados.

El sábado Joaquín Medrán festeja sus 31 años con la guitarra, acompañado por Cacho Facón, Jorge Hauad, Pablo Sosa y Gustavo Gorbarán. Como artistas invitadas participarán Renata Ayala y Cora Tulliani.

Lorenzo Moreno 982, viernes y sábado a las 21:00. Reservas al WhatApps 2477 554459.

Don Pedro con Espinas

El Juicio Rocanrol

Este sábado en Don Pedro con Espinas se presenta El Juicio Rocanrol, un tributo al rock nacional, en su tercera edición.

Alvear y el arroyo, apertura de puertas a las 22:00; show a las 23:00 (puntual). Anticipadas a $10.000. Reservas: @los4mancos37

Museo Batallas de Cepeda

Día de los Museos

Este sábado ICOM Argentina celebrará el Día Internacional de los Museos en el Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez. La actividad contará con importantes referentes de los museos del país.

De 14:30 a 18:30, entrada libre y gratuita.

Bufet 88 bailable

Música y baile

Este viernes y sábado en Bufet 88 bailable habrá música y baile. Este viernes se presenta Apasionados; el sábado animará la noche Eduardo La voz. En ambas veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, a las 21:30. Reservas al 2477 454321. El viernes anticipadas a $6000; el sábado a $5000.

Espacio GAE

Doctor Streamer

Este domingo vuelve a escena en Espacio GAE la obra Doctor Streamer, una versión libre de El médico a palos, de Molière, con dirección de Marta Lere y Neme Carenzo, y un elenco de cerca de 30 personas en escena.

Guido 722, a las 19:00. Reservas al 2477 508104. Las funciones continuarán los días 24 y 31 de mayo, en el mismo horario.

Ritmo Club Resto Bar

A pura música

Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana. Este viernes brindará un show La banda club ($5000). El sábado se presentará Dany Longo Show ($7000).

Avenida Alsina 950. Viernes y sábado a las 21:00. Reservas al 2477 318000.

Habemus Theatrum

Yo ya no, La Prudencia y La valija

Tres noches de teatro en Habemus Theatrum. Este viernes vuelve a escena la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera. El elenco está integrado por Andrea Venticinque, Mariela Enrico, Lorena Capriotti y Yésica Lucero. Este sábado vuelve a escena La prudencia, obra de Claudio Gotbeter y dirección de Noelia Ortiz y Marcela López. Actúan: Gustavo Bevacqua, Ezequiel Gabella y Rodrigo Paiva. El domingo se reestrena la obra La valija de Julio Mauricio, dirigida por Jorge Sharry.

Jujuy 227, viernes a las 21:00; sábado a las 21:30; domingo a las 20:00. Anticipadas: 2477 451467.

Museo Héroes de Malvinas

Visita

El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 17:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 17:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]