Ramallo: Martín Pacioni asumió al frente de la Dirección de Cultura municipal

Con 22 años, el nuevo funcionario inicia su primera experiencia en la función pública y adelantó que su gestión tendrá como eje central el acompañamiento a los artistas locales y el fortalecimiento de la identidad cultural del distrito.

Desde el 1 de enero, Martín Pacioni se encuentra al frente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Ramallo , en reemplazo de Walter Cortagerena, quien dejó el cargo tras acogerse al beneficio jubilatorio. Con apenas 22 años, el nuevo director inicia su primera experiencia en la función pública.

Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

La designación de Pacioni marca el inicio de una nueva etapa en la política cultural del distrito. Estudiante avanzado de la carrera de Abogacía, el flamante funcionario se desempeñaba hasta el momento en el ámbito privado y asume el desafío de conducir un área clave para el desarrollo social y cultural de Ramallo.

El cambio se produce tras la salida de Walter Cortagerena, quien estuvo al frente de Cultura desde el inicio de la gestión del intendente Mauro Poletti. Al despedirse del cargo, el exdirector expresó su agradecimiento a los trabajadores municipales, artistas y autoridades, y destacó el trabajo colectivo realizado durante su gestión.

Entre los principales ejes de su gestión, Pacioni remarcó la necesidad de acompañar y dar visibilidad a los artistas locales. Músicos, bailarines, escritores y hacedores culturales de Ramallo y las localidades tendrán un rol central en las políticas que se impulsarán desde la Dirección.

El nuevo responsable del área señaló que se buscará promover la diversidad de expresiones culturales, combinando el apoyo a las nuevas generaciones con el reconocimiento a los artistas de mayor trayectoria, como parte fundamental de la identidad cultural del distrito.

Agenda cultural de verano y actividades en el parador municipal

En relación a las propuestas para la temporada estival, Pacioni adelantó que se están planificando actividades culturales en el parador municipal, especialmente los días domingo, con espectáculos protagonizados por artistas de la región.

Asimismo, aclaró que la organización de la agenda se realizará de manera progresiva y en función de las posibilidades presupuestarias del municipio, priorizando una programación sostenible que permita sostener y ampliar las iniciativas culturales a lo largo del año.