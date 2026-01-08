jueves 08 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: Martín Pacioni asumió al frente de la Dirección de Cultura municipal

    Desde el 1 de enero, el joven funcionario reemplaza a Walter Cortagerena y anticipa una gestión enfocada en artistas locales y la identidad cultural de Ramallo.

    8 de enero de 2026 - 10:12
    Con 22 años, el nuevo funcionario inicia su primera experiencia en la función pública y adelantó que su gestión tendrá como eje central el acompañamiento a los artistas locales y el fortalecimiento de la identidad cultural del distrito.

    Con 22 años, el nuevo funcionario inicia su primera experiencia en la función pública y adelantó que su gestión tendrá como eje central el acompañamiento a los artistas locales y el fortalecimiento de la identidad cultural del distrito.

    Ramallo Ciudad

    Desde el 1 de enero, Martín Pacioni se encuentra al frente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Ramallo, en reemplazo de Walter Cortagerena, quien dejó el cargo tras acogerse al beneficio jubilatorio. Con apenas 22 años, el nuevo director inicia su primera experiencia en la función pública.

    Lee además
    El Ballet Hijos del Horizonte, una agrupación que pertenece al reconocido Ballet Horizonte, participó este martes en la 54ª edición del Pre Cosquín, uno de los certámenes más importantes de la música y la danza popular argentina.

    Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina
    Imágenes que comenzaron a circular por redes sociales en las últimas horas generaron una fuerte preocupación en la comunidad de Ramallo: un depósito del Hospital José María Gomendio aparece colmado de bolsas rojas que contienen residuos patológicos, acumulados en condiciones que encendieron todas las alarmas sanitarias.

    Alerta en Ramallo por residuos patológicos acumulados en el Hospital Gomendio

    Un recambio generacional en el área de Cultura

    La designación de Pacioni marca el inicio de una nueva etapa en la política cultural del distrito. Estudiante avanzado de la carrera de Abogacía, el flamante funcionario se desempeñaba hasta el momento en el ámbito privado y asume el desafío de conducir un área clave para el desarrollo social y cultural de Ramallo.

    El cambio se produce tras la salida de Walter Cortagerena, quien estuvo al frente de Cultura desde el inicio de la gestión del intendente Mauro Poletti. Al despedirse del cargo, el exdirector expresó su agradecimiento a los trabajadores municipales, artistas y autoridades, y destacó el trabajo colectivo realizado durante su gestión.

    Acompañamiento a artistas y fortalecimiento de la identidad local

    Entre los principales ejes de su gestión, Pacioni remarcó la necesidad de acompañar y dar visibilidad a los artistas locales. Músicos, bailarines, escritores y hacedores culturales de Ramallo y las localidades tendrán un rol central en las políticas que se impulsarán desde la Dirección.

    El nuevo responsable del área señaló que se buscará promover la diversidad de expresiones culturales, combinando el apoyo a las nuevas generaciones con el reconocimiento a los artistas de mayor trayectoria, como parte fundamental de la identidad cultural del distrito.

    Agenda cultural de verano y actividades en el parador municipal

    En relación a las propuestas para la temporada estival, Pacioni adelantó que se están planificando actividades culturales en el parador municipal, especialmente los días domingo, con espectáculos protagonizados por artistas de la región.

    Asimismo, aclaró que la organización de la agenda se realizará de manera progresiva y en función de las posibilidades presupuestarias del municipio, priorizando una programación sostenible que permita sostener y ampliar las iniciativas culturales a lo largo del año.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: Ballet Hijos del Horizonte brilló en el Pre Cosquín 2026, dejando su huella en la danza argentina

    Alerta en Ramallo por residuos patológicos acumulados en el Hospital Gomendio

    Ramallo convoca a músicos y bandas locales para fortalecer la cultura del distrito

    El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    Comenzó la Escuela de Verano en Ramallo con más de 600 chicos participando

    El Parador Municipal de Ramallo abre su colonia de verano para adultos mayores

    Ramallo comenzó a cobrar la tasa vial al combustible y suma presión sobre el bolsillo

    Ramallo, entre los municipios con peor índice de transparencia fiscal en la Provincia

    Venta de tierras municipales en Ramallo: oposición denuncia falta de transparencia y apuro oficialista

    Ramallo: Robaron la tarjeta de un paciente en el Hospital Gomendio, pagaron una deuda y luego falleció

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Departamento Canino dependiente de la Secretaría de Salud, llevará a cabo este jueves una nueva campaña de vacunación antirrábica gratuita destinada a perros y gatos, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control de enfermedades zoonóticas en el distrito.

    San Pedro: Nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita en barrios de la ciudad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El ex ministro apeló el fallo que rechazó su planteo para continuar en su chacra de Zárate la condena por la tragedia de Once

    Julio De Vido pidió volver a su chacra de Zárate con prisión domiciliaria
    Materiales nobles construyen espacios más auténticos y atemporales.

    Tendencias en arquitectura: El regreso de los materiales honestos a la decoración del hogar

    Las franquicias de café de especialidad es uno de los negocios que más crecen.

    Gastronomía, lo que más crece en el sistema de franquicias argentino

    La madurez digital del sector creció un 12,5% respecto del año anterior, en parte gracias a una mayor incorporación de inteligencia artificial.

    Más del 80% de las aseguradoras apuesta por la inteligencia artificial: ¿estamos listos para escalarla?

    Con 22 años, el nuevo funcionario inicia su primera experiencia en la función pública y adelantó que su gestión tendrá como eje central el acompañamiento a los artistas locales y el fortalecimiento de la identidad cultural del distrito.

    Ramallo: Martín Pacioni asumió al frente de la Dirección de Cultura municipal