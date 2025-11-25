martes 25 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: Los restos de "Cacalo" Gorostiza serán velados este viernes en la sede del PJ de Ramallo

    El cuerpo de Ricardo “Cacalo” Gorostiza llegará este jueves a Ramallo tras su repatriación, luego lo llevarán al cementerio y el velatorio será el viernes.

    25 de noviembre de 2025 - 14:36
    La familia confirmó que el cuerpo arribará este jueves 27, tras más de dos semanas de trámites de repatriación. El velatorio se realizará el viernes 28, de 8:00 a 17:00, en Gomendio 1070, antes del sepelio en el cementerio municipal.

    La familia confirmó que el cuerpo arribará este jueves 27, tras más de dos semanas de trámites de repatriación. El velatorio se realizará el viernes 28, de 8:00 a 17:00, en Gomendio 1070, antes del sepelio en el cementerio municipal.

    El Norte

    Los restos de Ricardo “Cacalo” Gorostiza llegarán este jueves a Ramallo tras más de dos semanas de trámites de repatriación desde República Dominicana. La familia confirmó que el velatorio será el viernes, de 8:00 a 17:00, en la sede del Partido Justicialista, antes del traslado al cementerio municipal para su sepelio.

    Lee además
    El proyecto, que llegaría a más de $35.000 millones, será presentado esta semana junto a la nueva ordenanza fiscal impositiva. La oposición cuestiona el retraso, el aumento de tasas y la ampliación de la planta política.

    Ramallo: Poletti enviará un Presupuesto 2026 récord con suba de tasas y más cargos políticos
    Se consolida un espacio estratégico para emprendedores, pymes, industrias, municipios y entidades.

    La Cámara de Comercio Italiana de Rosario y el Centro Económico de Pergamino impulsan el desarrollo binacional

    Repatriación y llegada del cuerpo a Ramallo

    Los familiares de “Cacalo” informaron que el cuerpo arribará este jueves 27, completando un proceso que generó preocupación y acompañamiento en toda la comunidad. Los trámites se iniciaron luego de su fallecimiento en Punta Cana el 11 de noviembre, tras una descompensación sufrida el 1 de octubre durante su viaje.

    Un velatorio en un espacio ligado a su identidad política

    El velatorio tendrá lugar en Gomendio 1070, sede del Partido Justicialista de Ramallo, espacio íntimamente vinculado a la trayectoria de Gorostiza. Desde su entorno señalaron que fue elegido por el fuerte vínculo afectivo y político que mantuvo con el peronismo local y con la vida institucional del distrito.

    El recuerdo de una figura muy querida en la comunidad

    Ricardo “Cacalo” Gorostiza era un vecino ampliamente respetado por su compromiso social y su participación activa en diversas actividades comunitarias. Su muerte causó un fuerte impacto en Ramallo, donde múltiples muestras de afecto y reconocimiento circularon en redes sociales, destacando su trayectoria, su cercanía y el cariño que supo cosechar durante años.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: Poletti enviará un Presupuesto 2026 récord con suba de tasas y más cargos políticos

    La Cámara de Comercio Italiana de Rosario y el Centro Económico de Pergamino impulsan el desarrollo binacional

    San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes

    La negociación por el Fondo Municipal bloquea la Ley de Financiamiento y tensiona al oficialismo

    Incluyendo a Pergamino y la región, la UTA define la fecha de un paro de colectivos

    El Club Náutico San Pedro se consagró campeón nacional de Optimist por equipos

    Baradero: Peris pide transparencia en becas deportivas tras denuncias de deportistas

    San Pedro: Concesión por 20 años para la cooperativa Las Canaletas, avance clave en el Concejo

    San Pedro reforzó su perfil fluvial y portuario con su participación en ESNAV 2025

    Clínica La Pequeña Familia inauguró un nuevo edificio para potenciar los servicios de la región

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    incluyendo a pergamino y la region, la uta define la fecha de un paro de colectivos

    Incluyendo a Pergamino y la región, la UTA define la fecha de un paro de colectivos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    San Nicolás vivió una verdadera fiesta deportiva con la realización del Torneo Juvenil Nicoleño de Ajedrez, un evento que reunió a cerca de cuarenta chicos y adolescentes en las instalaciones del club Somisa. La jornada, cargada de sana competencia, compañerismo y mucha concentración, tuvo como objetivo coronar a los nuevos campeones nicoleños juveniles en cada categoría.

    Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño
    Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para ofrecer un entorno más cálido y funcional a niños y adolescentes

    San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes

    Los profesionales que cumplieron sus bodas de oro junto a integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Médicos.

    Pergamino se destaca en la reunión del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

    Patinadoras de Carlos Pellegrini sumaron medallas para Zárate

    Zárate: Patinadoras de Carlos Pellegrini brillan en el Nacional Open de Clubes 2025

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo