Ramallo: Los restos de "Cacalo" Gorostiza serán velados este viernes en la sede del PJ de Ramallo

Los restos de Ricardo “Cacalo” Gorostiza llegarán este jueves a Ramallo tras más de dos semanas de trámites de repatriación desde República Dominicana. La familia confirmó que el velatorio será el viernes, de 8:00 a 17:00, en la sede del Partido Justicialista, antes del traslado al cementerio municipal para su sepelio.

Repatriación y llegada del cuerpo a Ramallo Los familiares de “Cacalo” informaron que el cuerpo arribará este jueves 27, completando un proceso que generó preocupación y acompañamiento en toda la comunidad. Los trámites se iniciaron luego de su fallecimiento en Punta Cana el 11 de noviembre, tras una descompensación sufrida el 1 de octubre durante su viaje.

Un velatorio en un espacio ligado a su identidad política El velatorio tendrá lugar en Gomendio 1070, sede del Partido Justicialista de Ramallo, espacio íntimamente vinculado a la trayectoria de Gorostiza. Desde su entorno señalaron que fue elegido por el fuerte vínculo afectivo y político que mantuvo con el peronismo local y con la vida institucional del distrito.

El recuerdo de una figura muy querida en la comunidad Ricardo “Cacalo” Gorostiza era un vecino ampliamente respetado por su compromiso social y su participación activa en diversas actividades comunitarias. Su muerte causó un fuerte impacto en Ramallo, donde múltiples muestras de afecto y reconocimiento circularon en redes sociales, destacando su trayectoria, su cercanía y el cariño que supo cosechar durante años.

