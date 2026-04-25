sábado 25 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    El Conservatorio de Música presenta 9 Lunas de España, un viaje escénico por el universo de García Lorca

    Con funciones este sábado y domingo, la propuesta combina música en vivo, teatro y poesía en una zarzuela que reúne a docentes, estudiantes y artistas.

    25 de abril de 2026 - 10:00
    Bajo la luz de 9 Lunas de España, la música y la palabra se entrelazan para invocar el universo poético de Federico García Lorca.

    Bajo la luz de 9 Lunas de España, la música y la palabra se entrelazan para invocar el universo poético de Federico García Lorca.

    CONSERVATORIO DE MUSICA PERGAMINO

    El Conservatorio de Música de Pergamino retomó su ciclo de conciertos con una nutrida agenda cultural y, tras la celebración del 30º aniversario del Instituto La Bayadera en el salón del Concejo Deliberante, redobla la apuesta este fin de semana con una propuesta escénica de fuerte impronta interdisciplinaria.

    Se trata de 9 Lunas de España, una zarzuela que subirá a escena este sábado a las 21:00 y el domingo a las 20:00 en la sede de San Martín 621. El espectáculo, dirigido por Oscar Isa, propone un cruce entre música y teatro a partir de textos de Federico García Lorca, interpretados en un formato que integra actuación, canto y ejecución instrumental en vivo.

    La obra reúne a seis músicos —entre profesores y alumnos del Conservatorio—, un actor y un técnico, en una experiencia que pone en diálogo la formación académica con la práctica escénica profesional. Las entradas pueden adquirirse en la sede de la institución.

    Un proyecto del Conservatorio de Música que articula formación y escena

    9 Lunas de España forma parte de una línea de trabajo del Conservatorio orientada a la articulación con el entramado cultural local. La iniciativa busca generar espacios donde confluyan distintos lenguajes artísticos, promoviendo una formación integral para sus estudiantes.

    Desde la institución destacaron que este tipo de propuestas permite a los futuros docentes y artistas ampliar su perspectiva sobre el campo laboral, al tiempo que los vincula con experiencias concretas de producción escénica. En este caso, la zarzuela ofrece además la posibilidad de incursionar en un género poco frecuente dentro del ámbito académico, como lo es el repertorio flamenco y la tradición teatral española.

    La interacción entre docentes, alumnos y artistas invitados no solo enriquece el proceso creativo, sino que también deja herramientas que los estudiantes podrán trasladar a sus futuros proyectos educativos y artísticos.

    Un recorrido por las 9 Lunas de España

    Con una duración aproximada de una hora y media, la obra propone un recorrido poético y dramático por el universo de Federico García Lorca, tomando como eje su célebre Romancero Gitano. A partir de allí, se construye una narrativa que evoca las vivencias del autor en sus últimas “9 lunas”, en una mirada simbólica previa a su trágico final.

    El espectáculo incluye también fragmentos de Poeta en Nueva York y monólogos como “La casada infiel”, “El cante de la Petenera” y una evocación de la Guerra Civil Española, componiendo un entramado que combina literatura, memoria y expresión escénica.

    En formato unipersonal, la propuesta se apoya en la técnica de la Escuela de Palo Seco, donde el actor despliega recursos de actuación, lectura dramatizada y canto para dar vida a los textos lorquianos.

    El elenco está integrado por Kare Scrinzi (soprano), Miguel Brunel (tenor y flauta traversa), Manuel Cortaza (arreglos, guitarra y violín), Ariel Colombo (percusión), Facundo Rodríguez (piano y violín) y Javier González (contrabajo y percusión), quienes acompañan la dirección de Oscar Francisco Isa en una puesta que recorre desde el cante jondo hasta el canto popular andaluz.

    De este modo, el Conservatorio vuelve a posicionarse como un actor clave en la escena cultural pergaminense, apostando a propuestas que combinan calidad artística, formación y producción local.

    Temas

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paola Suárez y Julia Riera: la capitana y la jugadora pergaminense lideraron a Argentina a los Playoffs.

    Paola Suárez: "Julia Riera tiene un nivel para estar mucho más arriba"

    Por Fernando Bongiovanni
    Fue detenido tras una investigación por amenazas y mensajes intimidatorios reiterados contra Luis Ventura. Quedó imputado por coacción agravada.

    Detuvieron a un joven en San Nicolás por amenazas de muerte contra Luis Ventura

    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero.

    Los tres detenidos por el asalto al remisero en el raid delictivo intentaron una estafa en un local

    La gobernadora del Distrito 4895, Susana Expósito y el presidente de Rotary Club Pergamino Cruce, Pablo Bató.

    Rotary Club Pergamino Cruce donó una planta envasadora de oxígeno al Hospital San José

    El joven baleado se encuentra en un estado crítico.

    Balearon a un joven en un enfrentamiento armado entre dos vecinos por un problema de convivencia barrial