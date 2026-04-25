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    • Zárate: Toyota proyecta récord histórico de producción con fuerte impulso exportador

    En Zárate, Toyota prevé fabricar 183.400 unidades en 2026, superando su marca previa, con el 80% de la producción destinada a mercados internacionales.

    25 de abril de 2026 - 10:30
    Desde Zárate, Toyota marca récord histórico de producción y exportaciones

    Desde Zárate, Toyota marca récord histórico de producción y exportaciones

    La Derecha Diario
    Desde Zárate, Toyota marca récord histórico de producción y exportaciones

    Desde Zárate, Toyota marca récord histórico de producción y exportaciones

    La Derecha Diario

    Desde su planta en la ciudad de Zárate, Toyota Argentina proyecta alcanzar en 2026 el mayor nivel de producción de su historia, en un contexto de apertura comercial y creciente competencia global. La compañía apuesta a la eficiencia industrial y al fortalecimiento de sus exportaciones como pilares de su estrategia.

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    La iniciativa se realizó en el barrio Los Pomelos, en el marco del programa Softys Contigo, e incluyó la construcción de un salón comunitario, cocina, baño y una torre de agua, junto con acciones de salud y concientización, con el acompañamiento de Ladysoft y Babysec.

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    Récord de producción en la planta de Zárate

    La terminal automotriz prevé fabricar 183.400 unidades durante 2026, superando el récord anterior de 181.000 vehículos alcanzado en 2023. Actualmente, la planta produce cerca de 806 unidades diarias, operando con tres turnos de lunes a viernes, lo que refleja un alto nivel de actividad y optimización de recursos.

    Uno de los factores determinantes ha sido la mejora en los procesos productivos. La reducción de apenas un segundo en el tiempo de fabricación —de 90 a 89 segundos por unidad— permite incrementar la producción en aproximadamente 2.000 pick ups anuales, consolidando la eficiencia como ventaja competitiva.

    Exportaciones, clave en el modelo de negocio

    El esquema productivo de la compañía está fuertemente orientado al mercado externo. El 80% de los vehículos fabricados en Zárate se destina a la exportación, lo que posiciona a la planta como un actor clave dentro de la red global de la automotriz.

    Tras un 2024 marcado por la caída de exportaciones hacia mercados como Chile, Perú y Ecuador, la recuperación de la demanda en esos destinos permitió recomponer el volumen productivo. Este repunte se da en un escenario donde otras terminales registraron una baja del 19% en el primer trimestre del año.

    Competencia global y nuevos desafíos industriales

    En medio de la apertura comercial impulsada por el Gobierno, que incluye el ingreso de vehículos importados, la empresa sostiene que su competitividad se basa en la eficiencia y la integración internacional. La competencia no solo se da con fabricantes externos, sino también entre distintas filiales de la propia marca a nivel global.

    De cara al futuro, la automotriz ya trabaja en la próxima generación de la Hilux, prevista para 2027. El proyecto incluye adaptaciones en la planta y la capacitación de más de 2.000 trabajadores, en una apuesta por sostener el liderazgo productivo y tecnológico desde la Argentina.

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