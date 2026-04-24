De Villa Ramallo a Canadá: la historia del ingeniero Mauricio Ponga y su carrera en Vancouver

Desde Vancouver, en la costa oeste de Canadá, Mauricio Ponga repasa un camino que empezó en Villa Ramallo y que lo llevó a recorrer universidades y centros de investigación de primer nivel internacional.

Desde Villa Ramallo hasta una de las universidades más prestigiosas de Canadá, Mauricio Ponga construyó una carrera internacional en ingeniería, investigación de materiales y desarrollo de baterías. Hoy es profesor en la University of British Columbia y repasa un recorrido marcado por la ciencia, las oportunidades y la experiencia de emigrar.

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Mauricio Ponga tiene 42 años y es oriundo de Villa Ramallo. Su formación comenzó en la Escuela Técnica local y continuó en la Universidad Nacional de La Plata, donde estudió ingeniería aeronáutica en plena crisis de 2002. Ese fue el punto de partida de un recorrido académico que lo llevaría por distintos países y centros de excelencia.

Tras graduarse en Argentina, trabajó brevemente en la empresa Techint antes de iniciar su carrera de posgrado en el exterior. Primero se radicó en España, donde realizó un máster y luego un doctorado en Sevilla, experiencia que consolidó su vocación por la investigación en ingeniería y materiales estructurales.

Uno de los hitos de su trayectoria fue su paso por el California Institute of Technology (Caltech), en Estados Unidos, considerado uno de los centros más prestigiosos del mundo en ingeniería y ciencia aplicada.

Allí trabajó en proyectos vinculados al desarrollo de materiales estructurales avanzados, con aplicaciones en aeronáutica y defensa. Según explica, su tarea consistía en estudiar el comportamiento de los materiales a nivel microscópico para luego aplicarlo a estructuras reales como aviones o vehículos.

“Tratamos de entender cómo una placa de acero se deforma ante impactos de altísima velocidad”, explicó sobre investigaciones que, si bien son de base científica, tienen aplicaciones directas en la industria.

Vivir y trabajar en Canadá: docencia, baterías y futuro tecnológico

Desde 2016, Ponga reside en Vancouver, Canadá, donde es profesor en la University of British Columbia (UBC). Allí combina tareas de docencia, investigación y gestión de proyectos científicos.

Actualmente, su línea de trabajo incluye el desarrollo de nuevas baterías más eficientes y sustentables, con foco en materiales alternativos al litio y en tecnologías de carga ultrarrápida. “Imaginate cargar un auto eléctrico en cinco minutos”, resume como objetivo a futuro.

Además de la investigación, participa en la obtención de financiamiento y en la formación de nuevos equipos científicos, en un entorno que describe como dinámico y altamente competitivo.

Más allá del recorrido profesional, Ponga destaca el impacto de su lugar de origen. Recuerda su paso por la escuela técnica de Ramallo y el acompañamiento de docentes que marcaron su formación.

También reconoce lo que más extraña de Argentina: la familia, los amigos y las tradiciones. Sin embargo, asegura que su experiencia internacional le permitió ampliar sus horizontes y fijarse nuevos objetivos personales y profesionales.

“Jamás me imaginé cuando estaba en Ramallo que podía llegar a hacer esto”, reflexiona, al tiempo que destaca la importancia de animarse a buscar oportunidades en el exterior.