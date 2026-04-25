sábado 25 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Detuvieron a dos hermanas paraguayas por venta de dosis de drogas al menudeo a consumidores

    Las dos mujeres fueron detenidas por venta de drogas en Pergamino tras un allanamiento con secuestro de cocaína, dinero y celulares.

    25 de abril de 2026 - 10:20
    Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

    Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

    LA OPINION
    Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

    Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

    LA OPINION
    Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

    Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

    LA OPINION
    Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

    Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

    LA OPINION
    Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

    Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

    LA OPINION

    Dos hermanas de nacionalidad paraguaya fueron detenidas en Pergamino acusadas de comercializar drogas al menudeo tras una investigación de la Fiscalía. En un allanamiento secuestraron cocaína fraccionada, dinero en efectivo y celulares, elementos que refuerzan la imputación por narcomenudeo en el ámbito local.

    Lee además
    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero.

    Los tres detenidos por el asalto al remisero en el raid delictivo intentaron una estafa en un local
    El joven baleado se encuentra en un estado crítico.

    Balearon a un joven en un enfrentamiento armado entre dos vecinos por un problema de convivencia barrial

    Venta de drogas

    La investigación fue impulsada por la Fiscalía, que reunió pruebas a lo largo de varios meses mediante tareas de vigilancia, seguimiento y declaraciones testimoniales que señalaban a las sospechosas como presuntas responsables de la venta de estupefacientes en pequeñas dosis.

    Según la causa judicial, la actividad ilícita se habría desarrollado al menos desde fines de enero hasta el 23 de abril, en una vivienda ubicada en calle Fernández Blanco al 600, donde funcionaría el punto de comercialización.

    Allanamiento positivo

    El procedimiento se concretó durante la mañana del jueves, cuando efectivos policiales irrumpieron en el domicilio señalado con una orden judicial. El resultado fue positivo, con el secuestro de droga y distintos elementos vinculados a la actividad investigada.

    Durante la requisa, los agentes hallaron doce envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína con un peso total de 5,1 gramos. La sustancia estaba oculta dentro de la funda de una almohada en la habitación principal de la vivienda.

    Secuestro de cocaína

    Además de la droga, los investigadores incautaron recortes de nylon de distintos colores con formas circulares —utilizados habitualmente para el fraccionamiento de dosis—, una tijera, dos teléfonos celulares y la suma de 42.140 pesos en efectivo.

    Estos elementos son considerados pruebas clave para acreditar la comercialización al menudeo, ya que evidencian tanto el acondicionamiento de la sustancia como la operatoria de venta a consumidores.

    Detención e imputación

    fiscal francisco furnari
    El fiscal Francisco Furnari requiri&oacute; la detenci&oacute;n de las hermanas sospechadas de vender dosis de drogas al menudeo.

    El fiscal Francisco Furnari requirió la detención de las hermanas sospechadas de vender dosis de drogas al menudeo.

    Tras el operativo, ambas mujeres fueron detenidas por requerimiento del fiscal Francisco Furnari, quien interviene en la causa como subrogante. Las imputadas quedaron a disposición de la Justicia bajo cargos vinculados a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

    En el expediente se incorporaron distintos informes policiales, actuaciones complementarias y registros de denuncias que permitieron consolidar la hipótesis acusatoria.

    Investigación fiscal

    Desde la Fiscalía destacaron que el caso se construyó a partir de una serie de evidencias recolectadas durante meses, que incluyeron denuncias y seguimientos sobre el movimiento en el domicilio investigado.

    Las autoridades continúan con el análisis de los dispositivos secuestrados para determinar si existen más personas involucradas en la red de comercialización o posibles conexiones con otros puntos de venta en la ciudad.

    Investigación de la Fiscalía 9

    La Fiscalía 9, especializada en las investigaciones de casos de venta de drogas al menudeo, cuyo titular es el fiscal Juan Tomás Godoy, está a cargo de la instrucción judicial de esta causa desde el comienzo. Al momento del allanamiento intervino el fiscal Francisco Furnari como subrogante en la UFIyJ 9.

    fiscalia-drogas-pergamino-fiscal-francisco-furnari-ayudante-fiscal-Juan-Tomas-Godoy-jueza-marcela-santoro-tribunal-oral-criminal-1.jpg
    Los fiscales Francisco Furnari y Juan Tom&aacute;s Godoy intervinieron en distintas instancias de la instrucci&oacute;n judicial.

    Los fiscales Francisco Furnari y Juan Tomás Godoy intervinieron en distintas instancias de la instrucción judicial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Los tres detenidos por el asalto al remisero en el raid delictivo intentaron una estafa en un local

    Balearon a un joven en un enfrentamiento armado entre dos vecinos por un problema de convivencia barrial

    El joven de la Agropecuaria había amenazado en un grupo de Whatsapp que dispararía en la Escuela

    Violencia en la Escuela: detuvieron a un joven por intimidación pública al amenazar a compañeros con un arma

    Amenaza de tiroteo en la Escuela Normal: identificaron al autor y afirmó que fue una "broma" estudiantil

    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero a punta de cuchillo

    Chocaron dos motos en avenida Ugarte: hospitalizaron a dos mujeres y escapó un motociclista involucrado

    Amenaza de bomba en la Escuela Agropecuaria 1: evacuaron el edificio y desplegaron operativo policial

    Detuvieron a un ladrón de picaportes en flagrante delito

    El pasajero de un colectivo sufrió lesiones en su mano por la piedra que arrojaron al micro en la autopista

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El joven baleado se encuentra en un estado crítico.

    Balearon a un joven en un enfrentamiento armado entre dos vecinos por un problema de convivencia barrial

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paola Suárez y Julia Riera: la capitana y la jugadora pergaminense lideraron a Argentina a los Playoffs.

    Paola Suárez: "Julia Riera tiene un nivel para estar mucho más arriba"

    Por Fernando Bongiovanni
    Fue detenido tras una investigación por amenazas y mensajes intimidatorios reiterados contra Luis Ventura. Quedó imputado por coacción agravada.

    Detuvieron a un joven en San Nicolás por amenazas de muerte contra Luis Ventura

    Detuvieron a los integrantes de una pareja que asaltaron a un remisero.

    Los tres detenidos por el asalto al remisero en el raid delictivo intentaron una estafa en un local

    La gobernadora del Distrito 4895, Susana Expósito y el presidente de Rotary Club Pergamino Cruce, Pablo Bató.

    Rotary Club Pergamino Cruce donó una planta envasadora de oxígeno al Hospital San José

    El joven baleado se encuentra en un estado crítico.

    Balearon a un joven en un enfrentamiento armado entre dos vecinos por un problema de convivencia barrial