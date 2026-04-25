Detuvieron a dos hermanas paraguayas por venta de dosis de drogas al menudeo a consumidores

Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

Este viernes detuvieron a las hermanas paraguayas investigadas desde fines de enero por venta de drogas al menudeo en Pergamino.

Dos hermanas de nacionalidad paraguaya fueron detenidas en Pergamino acusadas de comercializar drogas al menudeo tras una investigación de la Fiscalía. En un allanamiento secuestraron cocaína fraccionada, dinero en efectivo y celulares, elementos que refuerzan la imputación por narcomenudeo en el ámbito local.

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La investigación fue impulsada por la Fiscalía, que reunió pruebas a lo largo de varios meses mediante tareas de vigilancia, seguimiento y declaraciones testimoniales que señalaban a las sospechosas como presuntas responsables de la venta de estupefacientes en pequeñas dosis.

Según la causa judicial, la actividad ilícita se habría desarrollado al menos desde fines de enero hasta el 23 de abril, en una vivienda ubicada en calle Fernández Blanco al 600, donde funcionaría el punto de comercialización.

El procedimiento se concretó durante la mañana del jueves, cuando efectivos policiales irrumpieron en el domicilio señalado con una orden judicial. El resultado fue positivo, con el secuestro de droga y distintos elementos vinculados a la actividad investigada.

Durante la requisa, los agentes hallaron doce envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína con un peso total de 5,1 gramos. La sustancia estaba oculta dentro de la funda de una almohada en la habitación principal de la vivienda.

Secuestro de cocaína

Además de la droga, los investigadores incautaron recortes de nylon de distintos colores con formas circulares —utilizados habitualmente para el fraccionamiento de dosis—, una tijera, dos teléfonos celulares y la suma de 42.140 pesos en efectivo.

Estos elementos son considerados pruebas clave para acreditar la comercialización al menudeo, ya que evidencian tanto el acondicionamiento de la sustancia como la operatoria de venta a consumidores.

Detención e imputación

fiscal francisco furnari El fiscal Francisco Furnari requirió la detención de las hermanas sospechadas de vender dosis de drogas al menudeo. LA OPINION

Tras el operativo, ambas mujeres fueron detenidas por requerimiento del fiscal Francisco Furnari, quien interviene en la causa como subrogante. Las imputadas quedaron a disposición de la Justicia bajo cargos vinculados a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el expediente se incorporaron distintos informes policiales, actuaciones complementarias y registros de denuncias que permitieron consolidar la hipótesis acusatoria.

Investigación fiscal

Desde la Fiscalía destacaron que el caso se construyó a partir de una serie de evidencias recolectadas durante meses, que incluyeron denuncias y seguimientos sobre el movimiento en el domicilio investigado.

Las autoridades continúan con el análisis de los dispositivos secuestrados para determinar si existen más personas involucradas en la red de comercialización o posibles conexiones con otros puntos de venta en la ciudad.

Investigación de la Fiscalía 9

La Fiscalía 9, especializada en las investigaciones de casos de venta de drogas al menudeo, cuyo titular es el fiscal Juan Tomás Godoy, está a cargo de la instrucción judicial de esta causa desde el comienzo. Al momento del allanamiento intervino el fiscal Francisco Furnari como subrogante en la UFIyJ 9.