Pergamino fue anfitrión del Foro de Tesorerías Municipales con eje en la gestión y la eficiencia

Con una amplia convocatoria y un marcado perfil técnico, en Pergamino se llevó a cabo el 7º Encuentro del Foro de Tesorerías Municipales de la provincia de Buenos Aires, un ámbito de trabajo que continúa consolidándose como referencia para los equipos encargados de la administración financiera en los gobiernos locales.

La actividad reunió a representantes de distintos distritos bonaerenses con el objetivo de intercambiar experiencias, fortalecer las capacidades para las gestiones y actualizar los conocimientos en materia económica, en un contexto que exige cada vez mayor eficiencia, transparencia y profesionalización en el uso de los recursos públicos.

La jornada tuvo lugar en la sede local del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que ofició como anfitrión de este encuentro. Hasta allí llegaron tesoreros, subtesoreros y equipos técnicos de municipios como Berisso, Mercedes, Moreno, General Alvear, Tandil, Lobería, Rojas, San Pedro, Pila, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Malvinas Argentinas, Colón, San Nicolás, Ramallo, Bragado, Tigre y Arrecifes, entre otros, lo que reflejó la amplitud territorial y el interés que genera este espacio de articulación entre las distintas administraciones locales.

El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez, quien estuvo acompañado por el secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Ochio; la presidenta de la Delegación Pergamino del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, María Eugenia Shandley; la tesorera municipal, Andrea Lamelas; y el tesorero de la ciudad de Tandil, Martín Echeverría. La presencia de autoridades políticas e institucionales puso de relieve la importancia que adquiere la planificación financiera dentro de la gestión municipal, especialmente en un escenario donde la optimización de los recursos se vuelve un eje central.

Pergamino y su impronta

Durante su intervención, el jefe comunal valoró la realización del encuentro en la ciudad y subrayó el rol estratégico que cumplen estos espacios de intercambio. “Es un orgullo para Pergamino ser sede de este séptimo encuentro del Foro de Tesorerías Municipales de la provincia de Buenos Aires. Estos espacios son fundamentales porque permiten compartir experiencias, aprender de otros municipios y fortalecer el trabajo técnico que sostiene el funcionamiento del Estado local”, expresó.

En esa misma línea, el intendente Martínez remarcó la necesidad de sostener políticas de administración responsable y eficiente. “Desde nuestra gestión creemos siempre en la importancia de administrar con responsabilidad todos los recursos públicos. Por eso valoramos especialmente este tipo de encuentros, donde los equipos técnicos pueden intercambiar herramientas y buenas prácticas que impactan directamente en una mejor gestión para cada vecino”, agregó, poniendo el foco en la incidencia directa que tienen las decisiones financieras sobre la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

El Foro de Tesorerías Municipales funciona desde el año 2024 en el marco de la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal y, en poco tiempo, ha logrado posicionarse como un espacio de referencia para los equipos técnicos de los 135 municipios bonaerenses. Su crecimiento sostenido responde a la necesidad de contar con ámbitos específicos donde abordar problemáticas comunes, analizar normativas vigentes, compartir herramientas de gestión y generar redes de trabajo colaborativo entre pares.

Experiencias municipales en la provincia de Buenos Aires

A lo largo de la jornada se desarrollaron exposiciones técnicas, instancias de debate y actividades orientadas a fortalecer las capacidades de gestión en el ámbito municipal. Los participantes pudieron intercambiar experiencias vinculadas a la ejecución presupuestaria, la administración de fondos, los mecanismos de control interno y las estrategias para optimizar los procesos administrativos, en un contexto atravesado por constantes desafíos económicos.

Asimismo, se destacó la importancia de avanzar en la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia en la gestión de tesorería, agilizar los procesos y garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. En ese sentido, el encuentro también sirvió como plataforma para analizar tendencias y compartir avances en materia de modernización administrativa.

La realización de este tipo de encuentros no solo fortalece el trabajo técnico puertas adentro de cada municipio, sino que también contribuye a construir una mirada integral sobre la gestión pública a nivel provincial. A través del intercambio de experiencias y la construcción colectiva de conocimiento, los equipos de tesorería logran enriquecer sus prácticas y afrontar con mayor solidez los desafíos que plantea la administración de los recursos en el ámbito local.

De este modo, Pergamino se posicionó nuevamente como sede de un espacio clave para el fortalecimiento institucional, reafirmando su rol dentro de la provincia como punto de encuentro para el debate y la capacitación de los equipos técnicos municipales.