Según los datos de Acara, en junio repuntó el patentamiento de autos pero sigue en caída interanual

De acuerdo con la información oficial recientemente publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante el sexto mes de 2026 se patentaron 45.995 vehículos, lo que representa un incremento del 7,2% con respecto al mes anterior (42.920 unidades), pero una caída del 12,8% en la comparación interanual, es decir, contra junio de 2025 (52.730 unidades).

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En tanto que, en el acumulado de los seis primeros meses del año, ya se patentaron 294.181 vehículos, lo que equivale a una disminución del 9,9% versus el mismo período de 2025 (326.549 unidades).

Como ya es habitual, el ranking de las marcas de automóviles más vendidas en junio lo sigue liderando Toyota , con 6.775 unidades vendidas, el 15,7% del mercado. Volkswagen mantiene el segundo puesto, con casi 5.500 unidades vendidas, el 12,7% del mercado. Y Fiat continúa en el tercer lugar, superando las 5.200 unidades vendidas, el 12,1% del mercado.

Ya fuera del podio, en el cuarto puesto se ubica Ford, con cerca de 4.400 unidades vendidas, el 10,1% del mercado; y, en el quinto, Chevrolet, que acumula más de 3.800 unidades vendidas, el 8,9% del mercado. Le siguen: Peugeot(6), Renault(7), la china BYD (8, ya consolidada en el top 10), Citroën (9) y Jeep (10).

Los modelos de autos más vendidos

Por su parte, el ranking de los modelos de automóviles más vendidos en junio lo encabeza claramente la Toyota Hilux, que continúa ocupando la primera posición, alcanzando el 6,9% del mercado, superando las 3.000 unidades vendidas. El Fiat Cronos sube del tercer al segundo lugar, con 1.900 unidades vendidas, el 4,4% del mercado. Y la Ford Ranger baja del 2 al 3, con poco menos de 1.800 unidades vendidas, el 4,1% del mercado.

El Ford Territory continúa en el cuarto puesto, con cerca de 1.600 ventas y el 3,7% del mercado. La Volkswagen Amarok sube una posición respecto del mes anterior y completa el top 5, con más de 1.200 ventas y el 2,8% del mercado. Le siguen: Volkswagen Tera(6), Chevrolet Tracker (7), Peugeot 208(8), Toyota Yaris Cross (9) y Chevrolet Onix (10).