Tolerancia Cero: Secuestraron en Rancagua cinco motocicletas en el marco de los controles de tránsito

Llevaron adelante durante la noche del martes un nuevo operativo de saturación en la localidad de Rancagua, en el marco de la campaña Tolerancia Cero , una política que el Gobierno local viene implementando con el objetivo de fortalecer los controles preventivos, mejorar la seguridad vial y desalentar las conductas que generan riesgo para los vecinos.

El procedimiento se desarrolló con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos, que incluyó un puesto fijo de control sobre uno de los principales accesos a la localidad, además de recorridas dinámicas por distintas calles de Rancagua para detectar vehículos que intentaban eludir los controles o circulaban en infracción.

Como resultado del operativo, fueron secuestradas cinco motocicletas por distintas irregularidades contempladas en la legislación vigente. Entre las principales faltas detectadas figuraban la ausencia de la documentación obligatoria para circular, la falta del casco reglamentario por parte de los conductores y la utilización de caños de escape modificados, una infracción que, además de alterar las condiciones originales del vehículo, genera elevados niveles de contaminación sonora y constituye una de las principales causas de reclamos por parte de los vecinos.

Entre los rodados retenidos, una de las motocicletas presentaba un escape deportivo, elemento prohibido para la circulación en la vía pública cuando supera los niveles de ruido permitidos o modifica las características técnicas originales del vehículo.

Participación policial

El operativo contó con la participación de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, efectivos de la Policía Motorizada, patrulleros y agentes de la Secretaría de Seguridad municipal, quienes trabajaron de manera coordinada para llevar adelante los controles vehiculares y las tareas de prevención en distintos sectores de la localidad.

Además de las inspecciones sobre las motocicletas, durante el procedimiento se identificó a numerosos conductores y personas que circulaban por la zona. Toda la información obtenida fue remitida a las bases de datos correspondientes para verificar antecedentes tanto de los vehículos controlados como de sus conductores, una práctica habitual dentro de este tipo de operativos que permite detectar situaciones irregulares, pedidos de secuestro o personas con requerimientos judiciales.

Desde el área de Seguridad destacaron que estos controles tienen un carácter preventivo y buscan promover el cumplimiento de las normas de tránsito, reducir la siniestralidad vial y garantizar una convivencia más ordenada entre quienes transitan por la vía pública. Asimismo, remarcaron que la utilización del casco protector, la portación de la documentación obligatoria y el respeto por las condiciones técnicas de los vehículos son aspectos fundamentales para disminuir los riesgos de accidentes y preservar la seguridad tanto de los motociclistas como del resto de los usuarios de la vía pública.

En los pueblos

La campaña Tolerancia Cero, impulsada por la Municipalidad de Pergamino, viene desarrollándose de manera sostenida tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del Partido. Los operativos incluyen controles de documentación, alcoholemia, uso de casco, condiciones de seguridad de los vehículos y verificación de caños de escape, además de acciones destinadas a combatir las picadas ilegales y otras maniobras peligrosas que ponen en riesgo la integridad de la población.

Desde la Secretaría de Seguridad adelantaron que este tipo de procedimientos continuará realizándose de forma sorpresiva y rotativa en diferentes barrios y localidades del distrito, con el propósito de reforzar la presencia preventiva del Estado, responder a los reclamos de los vecinos y desalentar las infracciones de tránsito que afectan la tranquilidad de la comunidad.

Las autoridades insistieron en que los controles forman parte de una estrategia integral de prevención y seguridad vial que combina la fiscalización permanente con campañas de concientización, buscando generar una mayor responsabilidad entre los conductores y consolidar una cultura de respeto por las normas de tránsito. En ese sentido, recordaron que el cumplimiento de las disposiciones vigentes no solo evita sanciones y el secuestro de los vehículos, sino que constituye una herramienta esencial para reducir los accidentes y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Partido de Pergamino.