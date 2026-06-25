El Galpón Municipal del Puerto de Ramallo fue sede de la 18° Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, una instancia que reunió a estudiantes y docentes de distintos niveles y modalidades educativas del distrito para presentar trabajos desarrollados durante el ciclo lectivo. El Norte

Ramallo fue escenario de la 18° Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, realizada en el Galpón Municipal del Puerto, donde estudiantes y docentes de distintos niveles presentaron proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo. La jornada incluyó exposición de trabajos, evaluación de stands y actividades artísticas.

Exposición de proyectos educativos en Ramallo Durante la feria, los equipos de valoración recorrieron los stands instalados en el predio para analizar las propuestas presentadas por las instituciones educativas. Los trabajos abordaron temáticas vinculadas a ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, arte y problemáticas comunitarias, reflejando procesos de aprendizaje desarrollados en el aula.

Un espacio para el aprendizaje, la ciencia y la creatividad La iniciativa permitió a los estudiantes exponer investigaciones, compartir experiencias pedagógicas y explicar sus metodologías de trabajo. A lo largo de la jornada, alumnos de distintas edades intercambiaron conocimientos sobre fenómenos sociales, ambientales y científicos, fortaleciendo el pensamiento crítico y la construcción colectiva del saber.

Ramallo será sede de la Feria Regional de Ciencia El cierre de la actividad incluyó presentaciones artísticas de escuelas locales y la entrega de certificados a los participantes. En ese marco, se confirmó que Ramallo será sede de la Feria Regional de Ciencia en agosto, instancia que reunirá proyectos seleccionados de distintos distritos de la región.

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