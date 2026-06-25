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    • Ramallo fue sede de la 18° Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

    Estudiantes y docentes participaron de la muestra educativa en el Puerto de Ramallo. El distrito será sede regional en agosto.

    25 de junio de 2026 - 11:57
    El Galpón Municipal del Puerto de Ramallo fue sede de la 18° Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, una instancia que reunió a estudiantes y docentes de distintos niveles y modalidades educativas del distrito para presentar trabajos desarrollados durante el ciclo lectivo.

    El Galpón Municipal del Puerto de Ramallo fue sede de la 18° Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, una instancia que reunió a estudiantes y docentes de distintos niveles y modalidades educativas del distrito para presentar trabajos desarrollados durante el ciclo lectivo.

    El Norte

    Ramallo fue escenario de la 18° Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, realizada en el Galpón Municipal del Puerto, donde estudiantes y docentes de distintos niveles presentaron proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo. La jornada incluyó exposición de trabajos, evaluación de stands y actividades artísticas.

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    Durante la feria, los equipos de valoración recorrieron los stands instalados en el predio para analizar las propuestas presentadas por las instituciones educativas. Los trabajos abordaron temáticas vinculadas a ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, arte y problemáticas comunitarias, reflejando procesos de aprendizaje desarrollados en el aula.

    Un espacio para el aprendizaje, la ciencia y la creatividad

    La iniciativa permitió a los estudiantes exponer investigaciones, compartir experiencias pedagógicas y explicar sus metodologías de trabajo. A lo largo de la jornada, alumnos de distintas edades intercambiaron conocimientos sobre fenómenos sociales, ambientales y científicos, fortaleciendo el pensamiento crítico y la construcción colectiva del saber.

    Ramallo será sede de la Feria Regional de Ciencia

    El cierre de la actividad incluyó presentaciones artísticas de escuelas locales y la entrega de certificados a los participantes. En ese marco, se confirmó que Ramallo será sede de la Feria Regional de Ciencia en agosto, instancia que reunirá proyectos seleccionados de distintos distritos de la región.

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