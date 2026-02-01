domingo 01 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: Juan Cruz "El Diablo" Uncos es el nuevo campeón Fedelatin supergallo

    El boxeador de Ramallo venció por puntos en fallo unánime a Rubén “Chapu” Cantero y se consagró campeón Fedelatin supergallo en una pelea histórica.

    1 de febrero de 2026 - 17:34
    El boxeo de Ramallo vive una noche histórica. Juan Cruz “El Diablo” Uncos se consagró nuevo campeón Fedelatin de la categoría supergallo tras vencer por puntos en fallo unánime al campeón argentino, el santafesino Rubén “Chapu” Cantero, en una pelea intensa, vibrante y cargada de emociones de principio a fin.

    El boxeo de Ramallo vive una noche histórica. Juan Cruz “El Diablo” Uncos se consagró nuevo campeón Fedelatin de la categoría supergallo tras vencer por puntos en fallo unánime al campeón argentino, el santafesino Rubén “Chapu” Cantero, en una pelea intensa, vibrante y cargada de emociones de principio a fin.

    metafm.com.ar

    El boxeo de Ramallo vivió una noche inolvidable con la consagración de Juan Cruz “El Diablo” Uncos como nuevo campeón Fedelatin de la categoría supergallo. El púgil local venció por puntos y en fallo unánime al campeón argentino Rubén “Chapu” Cantero, en un combate intenso y cargado de emociones.

    Lee además
    El Municipio de Ramallo inició un operativo integral para intervenir terrenos baldíos en estado de abandono, una problemática que se repite en distintos sectores del distrito y que genera reclamos vecinales, además de riesgos sanitarios y de seguridad. 

    El Municipio de Ramallo intensifica controles y limpieza en lotes en estado de abandono
    El Diablo Uncos dio con el peso y va por la hazaña ante el campeón.

    El boxeo de Ramallo junto al Diablo Uncos que va por la hazaña ante el campeón Rubén Cantero

    Una pelea intensa que tuvo a Uncos como protagonista

    Desde el inicio del combate, Uncos dejó en claro su plan de pelea, basado en la precisión y potencia de su derecha. En el segundo round, uno de esos impactos dejó visiblemente sentido a Cantero, marcando un punto de quiebre en el desarrollo del enfrentamiento.

    A partir de allí, el boxeador ramallense comenzó a sumar rounds a su favor, manejando los tiempos y castigando con combinaciones claras que fueron dejando huella en el rostro del santafesino, quien empezó a mostrar cortes y signos de desgaste.

    Las tarjetas reflejaron esa superioridad: 94-92, 93-92 y 96-89, números que sellaron un triunfo trabajado y legítimo para “El Diablo”.

    El orgullo de Cantero y los momentos de tensión del combate

    Pese a atravesar pasajes muy complejos —incluidos tres conteos— Rubén “Chapu” Cantero nunca se dio por vencido. El campeón argentino sacó a relucir su experiencia y corazón, manteniéndose en pelea incluso cuando el dominio de Uncos parecía absoluto.

    El combate también tuvo momentos de tensión. En dos ocasiones, Uncos manifestó molestias en una de sus rodillas tras caídas de Cantero sobre su cuerpo. Además, el ramallense sufrió descuentos de puntos por el uso de la cabeza y por golpear cuando su rival estaba casi en el piso, situaciones que ajustaron momentáneamente las tarjetas y mantuvieron la expectativa hasta los rounds finales.

    Un título histórico para el boxeo de Ramallo

    En el tramo decisivo de la pelea, Juan Cruz Uncos volvió a marcar diferencias con manos claras y mayor resto físico. Cantero ya no logró ponerlo en aprietos, y el ramallense administró con inteligencia la ventaja para cerrar una actuación sólida y convincente.

    Con este triunfo, “El Diablo” Uncos escribe una de las páginas más importantes del boxeo de Ramallo, consagrándose campeón Fedelatin supergallo y dando un paso clave en su proyección internacional. Una victoria que no solo lo posiciona en la élite de la división, sino que también enorgullece a todo el boxeo regional.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Municipio de Ramallo intensifica controles y limpieza en lotes en estado de abandono

    El boxeo de Ramallo junto al Diablo Uncos que va por la hazaña ante el campeón Rubén Cantero

    Municipales de Ramallo sin aumentos desde octubre y crece el malestar salarial

    Ramallo: Los empleados del Hospital Gomendio recibirán una parte de la coparticipación del sistema SAMO

    Ramallo fue sede del primer Torneo de Pesca Recreativo con Devolución en la costa del Paraná

    Ramallo: crece el enojo municipal por falta de paritarias y sueldos políticos millonarios

    Laboratorio Ramallo y HLB Pharma: Duro revés judicial los laboratorios, son 111 las víctimas fatales

    Acción de Verano: el CEF N° 60 de Ramallo promueve actividad física y hábitos saludables para todas las edades

    Laboratorio Ramallo: Fentanilo contaminado, en los próximos días se conocerá el número final de víctimas

    Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El operativo de ablación coordinado por el Hospital Eduardo Morgan de Colón y el Cucaiba permitió salvar vidas tras la donación de órganos de un paciente con muerte cerebral.

    De un intento de suicidio a la donación de órganos: una decisión familiar permitió salvar vidas en Colón

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El boxeo de Ramallo vive una noche histórica. Juan Cruz “El Diablo” Uncos se consagró nuevo campeón Fedelatin de la categoría supergallo tras vencer por puntos en fallo unánime al campeón argentino, el santafesino Rubén “Chapu” Cantero, en una pelea intensa, vibrante y cargada de emociones de principio a fin.

    Ramallo: Juan Cruz "El Diablo" Uncos es el nuevo campeón Fedelatin supergallo
    La dirección de Ternium Argentina, propiedad del Grupo Techint y que operará desde San Nicolás, pasa a manos del actual presidente de Tenaris Brasil a partir de hoy 1 de febrero. 

    San Nicolás: Renato Catallini asume como nuevo Director General de Ternium Argentina

    La organización social Argentina Humana San Pedro lanzó una nueva campaña solidaria de recolección de útiles escolares nuevos y usados para el comienzo de clases. 

    San Pedro: Campaña solidaria de útiles escolares para acompañar el inicio del ciclo lectivo 2026

    Sebastián Liaudat, integrante del espacio Hechos, habló sobre el pedido de informe presentado para que se den explicaciones sobre el destino de los fondos educativos administrados por el Municipio.

    Reclaman al Municipio de Baradero explicaciones por $1.500 millones del Fondo Educativo

    Domingo 1 de febrero -Versión PDF