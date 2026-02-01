Ramallo: Juan Cruz "El Diablo" Uncos es el nuevo campeón Fedelatin supergallo

El boxeo de Ramallo vive una noche histórica. Juan Cruz “El Diablo” Uncos se consagró nuevo campeón Fedelatin de la categoría supergallo tras vencer por puntos en fallo unánime al campeón argentino, el santafesino Rubén “Chapu” Cantero, en una pelea intensa, vibrante y cargada de emociones de principio a fin.

Desde el inicio del combate, Uncos dejó en claro su plan de pelea, basado en la precisión y potencia de su derecha. En el segundo round, uno de esos impactos dejó visiblemente sentido a Cantero, marcando un punto de quiebre en el desarrollo del enfrentamiento.

A partir de allí, el boxeador ramallense comenzó a sumar rounds a su favor, manejando los tiempos y castigando con combinaciones claras que fueron dejando huella en el rostro del santafesino, quien empezó a mostrar cortes y signos de desgaste.

Las tarjetas reflejaron esa superioridad: 94-92, 93-92 y 96-89, números que sellaron un triunfo trabajado y legítimo para “El Diablo”.

El orgullo de Cantero y los momentos de tensión del combate

Pese a atravesar pasajes muy complejos —incluidos tres conteos— Rubén “Chapu” Cantero nunca se dio por vencido. El campeón argentino sacó a relucir su experiencia y corazón, manteniéndose en pelea incluso cuando el dominio de Uncos parecía absoluto.

El combate también tuvo momentos de tensión. En dos ocasiones, Uncos manifestó molestias en una de sus rodillas tras caídas de Cantero sobre su cuerpo. Además, el ramallense sufrió descuentos de puntos por el uso de la cabeza y por golpear cuando su rival estaba casi en el piso, situaciones que ajustaron momentáneamente las tarjetas y mantuvieron la expectativa hasta los rounds finales.

Un título histórico para el boxeo de Ramallo

En el tramo decisivo de la pelea, Juan Cruz Uncos volvió a marcar diferencias con manos claras y mayor resto físico. Cantero ya no logró ponerlo en aprietos, y el ramallense administró con inteligencia la ventaja para cerrar una actuación sólida y convincente.

Con este triunfo, “El Diablo” Uncos escribe una de las páginas más importantes del boxeo de Ramallo, consagrándose campeón Fedelatin supergallo y dando un paso clave en su proyección internacional. Una victoria que no solo lo posiciona en la élite de la división, sino que también enorgullece a todo el boxeo regional.