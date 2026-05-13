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    • Aprehendieron a un convicto, con pedido de captura, que circulaba en moto ocultando un revólver cargado

    La Policía Motorizada aprehendió, en el barrio Acevedo, a un convicto de 33 años que llevaba un revólver cargado y tenía captura activa por una causa de robo.

    13 de mayo de 2026 - 22:11
    El convicto tenía un requerimiento judicial en una causa por robo.

    El convicto tenía un requerimiento judicial en una causa por robo.

    LA OPINION

    La brigada motorizada de la Policía Local de Pergamino detuvo este martes por la tarde en el barrio Acevedo a un convicto de 33 años que llevaba un arma de fuego cargada entre sus prendas y registraba un pedido de captura activo por una causa de robo requerida por la Justicia local. El procedimiento se concretó durante una identificación en la vía pública.

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    Operativo en Acevedo

    El procedimiento policial ocurrió alrededor de las 17:00 de este martes en la intersección de Mendoza y El Socorro, en jurisdicción de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    De acuerdo con la información oficial, efectivos de la brigada motorizada de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) interceptaron a un sujeto para identificarlo en el marco de recorridas preventivas realizadas en el barrio Acevedo.

    Durante el cacheo preventivo, los uniformados detectaron que el individuo ocultaba entre sus prendas un revólver calibre 32 que contenía una munición alojada en uno de sus alveolos, por lo que procedieron inmediatamente a reducirlo y secuestrar el arma de fuego.

    Pedido de captura

    Al verificar los datos personales del sospechoso mediante el sistema informático policial y la consulta radial, los agentes constataron que sobre el hombre pesaba un pedido de detención activo desde el 13 de abril de 2026.

    La captura había sido solicitada en el marco de una causa caratulada como “Robo”, con intervención del Juzgado Correccional N° 2 del Departamento Judicial Pergamino.

    Tras confirmarse la situación judicial del imputado, los policías concretaron la detención y trasladaron al sospechoso a la dependencia policial correspondiente.

    Arma secuestrada

    La causa quedó caratulada como “Tenencia de arma de fuego y detención por captura”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 de Pergamino.

    El revólver calibre 32 incautado durante el operativo quedó secuestrado para ser sometido a las pericias balísticas de rigor, mientras avanzan las actuaciones judiciales impulsadas por personal de la Comisaría Tercera.

    La investigación buscará determinar además si el arma tenía pedido de secuestro previo o si pudo haber sido utilizada en otros hechos delictivos ocurridos en Pergamino o la región.

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