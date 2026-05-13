Villa Ramallo: Club Marinero Panno, memoria, compromiso y una nueva etapa institucional

El Club Marinero Pano atraviesa una etapa clave de su historia. Después de años de trabajo silencioso, trámites y dificultades administrativas, la institución de Villa Ramallo comenzó finalmente su proceso de normalización formal, con una nueva comisión directiva, inscripción en AFIP y el avance de la personería jurídica.

Club Marinero Panno comenzó una etapa decisiva en la ciudad de Villa Ramallo con el avance de su normalización institucional. Luego de años de trabajo sostenido y múltiples gestiones, la entidad logró conformar una comisión directiva, obtener inscripción fiscal e iniciar el trámite de personería jurídica para consolidar su futuro.

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El Club Marinero Panno es una de las instituciones más emblemáticas de Villa Ramallo. Durante décadas fue un punto de encuentro para vecinos, deportistas y familias que encontraron en sus instalaciones un espacio de pertenencia y contención.

Darío de la Sota, uno de los principales impulsores de este proceso, destacó que el objetivo nunca fue generar controversias, sino preservar el legado de quienes construyeron el club con esfuerzo y compromiso.

"Me debo un máximo respeto a quienes fundaron y sostuvieron esta institución", expresó durante una entrevista radial, subrayando el valor histórico y afectivo que representa Marinero Panno para toda la comunidad.

La normalización institucional y el avance de la personería jurídica

El proceso comenzó cuando De la Sota intentó realizar trámites básicos y descubrió que el club no contaba con documentación formal indispensable, como el número de CUIT y registros oficiales ante los organismos correspondientes.

A partir de ese hallazgo, junto a profesionales y colaboradores, se inició un trabajo administrativo que incluyó la redacción del estatuto, la firma de la primera comisión directiva formal y el inicio del expediente para obtener la personería jurídica.

El presidente designado será Mariano Peralta, mientras que De la Sota continuará acompañando el desarrollo institucional desde otro rol, aportando su experiencia y compromiso.

Actividades deportivas y proyectos para el futuro del club

Mientras avanza la regularización, el Club Marinero Panno mantiene una intensa actividad con propuestas deportivas y educativas. En sus instalaciones funcionan clases de gimnasia, programas de educación para adultos y un creciente proyecto de futsal que participa en la Liga Nicoleña.

Además, existe el objetivo de recuperar plenamente las tradicionales canchas de bochas y construir una cancha específica para futsal, fortaleciendo la infraestructura y ampliando las oportunidades para niños, jóvenes y adultos.

Durante los últimos años también se realizaron importantes mejoras edilicias, entre ellas renovaciones eléctricas, instalación de luces de emergencia, matafuegos, aire acondicionado y equipamiento nuevo.

Con la mirada puesta en el futuro, el Club Marinero Panno inicia una etapa de reconstrucción institucional que busca honrar su historia y garantizar que siga siendo un espacio de encuentro, deporte y comunidad para las próximas generaciones.