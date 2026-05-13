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    • Detuvieron a un ladrón acusado de participar en dos intentos de robos de motos violentos a mano armada

    Los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local detuvieron a un convicto de 21 años señalado por dos intentos de robos de motos ocurridos en una hora.

    13 de mayo de 2026 - 22:39
    El ladrón fue aprehendido tras protagonizar dos intentos de robos violentos de motos en la vía pública el lunes al mediodía.

    El ladrón fue aprehendido tras protagonizar dos intentos de robos violentos de motos en la vía pública el lunes al mediodía.

    LA OPINION

    Los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local aprehendieron a un ladrón de 21 años acusado de participar en una seguidilla de violentos robos de motos ocurridos durante el mediodía del lunes en distintos sectores de la ciudad.

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    La investigación avanzó tras el análisis de cámaras de seguridad y permitió localizar al sospechoso mientras circulaba en una motocicleta presuntamente utilizada en los ataques.

    Robos de motos

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    La moto secuestrada por la Policía de la brigada motorizada.

    La moto secuestrada por la Policía de la brigada motorizada.

    El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 12:15 en inmediaciones de General Paz y Azcuénaga, cuando un convicto que circulaba en una motocicleta Honda Biz 110 fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en otra moto de baja cilindrada.

    Según denunció la víctima ante los investigadores, los agresores intentaron obligarlo a detenerse mientras transitaba por calle Azcuénaga. En medio de la maniobra, uno de los sospechosos golpeó con la rueda delantera de la motocicleta en la que circulaban contra la rueda trasera del rodado de la víctima, provocando su caída sobre el pavimento.

    Tras el impacto, uno de los atacantes descendió del vehículo y comenzó a exigirle la entrega de la moto mientras lo golpeaba en el casco. Durante el forcejeo, el delincuente exhibió un arma de fuego y, de acuerdo con la reconstrucción judicial, gatilló dos veces apuntándole al pecho, aunque los disparos no se concretaron.

    La víctima logró resistir el robo y enfrentó físicamente a los agresores, quienes finalmente escaparon en contramano por General Paz sin lograr concretar el asalto.

    Investigación policial

    A partir de la denuncia y de las imágenes aportadas por cámaras de seguridad privadas, personal de la DDI y de la brigada motorizada de la Policía Local inició una investigación para identificar a los sospechosos.

    Las tareas investigativas permitieron establecer coincidencias entre la motocicleta utilizada en el intento de robo y otro hecho delictivo ocurrido ese mismo día en calle Poetas Pergaminenses.

    Durante un operativo realizado cerca de las 15:00 en inmediaciones de Bombero Esquivel y Timoteo Apuyán, efectivos policiales interceptaron a un joven de 21 años que circulaba en una Motomel Blitz negra de 110 cilindradas.

    Los investigadores sospechan que ese rodado habría sido utilizado tanto en el intento de robo ocurrido en General Paz y Azcuénaga como en otro asalto consumado horas después.

    Segundo robo armado

    La segunda causa que pesa sobre el imputado está vinculada con el robo de una motocicleta Honda Wave 110 sufrido por una joven en calle Poetas Pergaminenses entre Calle 4 y M. González.

    De acuerdo con la acusación fiscal, la víctima fue interceptada por dos sujetos que circulaban en una motocicleta similar a la observada en el primer hecho. El acompañante habría pateado la moto de la joven para hacerla caer y luego le sustrajo el vehículo tras amenazarla con un arma de fuego.

    Según la investigación, mientras uno de los delincuentes escapó conduciendo la motocicleta robada, el otro aguardó en la moto utilizada para apoyar la maniobra y facilitar la fuga.

    Acusación fiscal

    El fiscal Germán Guidi indagó al sospechoso en el segundo piso del Ministerio Público Fiscal y posteriormente solicitó al Juzgado de Garantías la conversión de la aprehensión en detención formal.

    La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud no fue acreditada” en concurso con “tentativa de robo agravado”, ambos delitos atribuidos en calidad de coautor.

    Durante la audiencia realizada bajo el artículo 308 del Código Procesal Penal, el acusado decidió abstenerse de declarar ante el fiscal.

    Las actuaciones judiciales incluyen testimonios de las víctimas, análisis comparativos de cámaras de seguridad, informes sobre la motocicleta secuestrada y pericias sobre las prendas utilizadas por el sospechoso al momento de los hechos.

    Cámaras y pruebas

    Uno de los elementos considerados clave por los investigadores fueron las filmaciones obtenidas en las inmediaciones de los ataques, donde habría quedado registrada parte de la secuencia de ambos robos de motos.

    Los pesquisas también incorporaron comparativas entre las imágenes captadas por las cámaras y la motocicleta secuestrada durante la aprehensión, además de las prendas que llevaba colocadas el acusado cuando fue interceptado por la Policía.

    Mientras continúa la búsqueda del segundo sospechoso, la Fiscalía intenta profundizar la investigación para determinar si ambos individuos participaron en otros hechos similares ocurridos recientemente en Pergamino.

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