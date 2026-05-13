Morena Pugin rozó el podio en salto en largo y Sara Favre fue bronce en la posta

Morena Pugin y Sara Favre -junto a sus compañeras de posta- representaron de gran manera al atletismo pergaminense en el Nacional U20 de Concepción del Uruguay.

Morena Pugin y Sara Favre tuvieron una destacada actuación en el 55° Campeonato Nacional U20 de atletismo, disputado entre el sábado y el domingo en la pista “Profesor Hugo La Nasa” del CEF Nº 3 de Concepción del Uruguay , Entre Ríos. Morena Pugin logró el cuarto puesto en salto en largo y Sara Favre subió al podio con la posta bonaerense 4x100 metros.

Pugin, integrante de la Escuela de la Asociación Atlética Pergamino (AAP), estuvo muy cerca de conseguir una medalla en salto en largo. Con una marca de 5,23 metros finalizó cuarta entre 21 competidoras , a apenas dos centímetros del tercer lugar y a cinco de la ganadora, Ursula Vommaro, representante de la Federación Atlética Metropolitana (FAM), quien se impuso con 5,28 metros.

Además, Pugin terminó séptima en salto triple con 10,79 metros , prueba que reunió a 16 participantes, mejorando la marca lograda dos semanas antes en el Provincial de la categoría en La Plata (había sido tercera con 10,61 metros). En aquel certamen también fue subcampeona en salto en largo.

En diálogo con LA OPINION , Morena, de 18 años, expresó su satisfacción por el rendimiento conseguido y destacó el trabajo técnico realizado en los últimos meses: “Estoy súper conforme, mi objetivo era pasar a la final y quedar entre las ocho mejores de Argentina y lo logré, así que estoy satisfecha. Pude sumarle en todos los saltos la técnica que entrené durante estos dos últimos meses en Rosario, con el entrenador Olmes Fornero y con Roberto Vitale que me acompañó al Nacional junto a Lucía Zurdo y Hernán García, estaban re felices por mi resultado. Creo que di lo mejor y ahora a darlo todo para el Provincial y el Nacional U23 que es en dos meses ”.

Sara Favre volvió a destacarse en velocidad

Por su parte, Sara Favre volvió a demostrar su nivel en las pruebas de velocidad. La atleta pergaminense, de 17 años, integró el equipo de la provincia de Buenos Aires que obtuvo la medalla de bronce en la posta 4x100 metros con un registro de 48s. 92/100. Favre venía de destacarse dos semanas antes en el Campeonato Provincial U20 de La Plata, donde había conseguido tres títulos: 100 y 200 metros y posta 4x100.

Representando al equipo Malgor Track & Field, también tuvo buenas actuaciones individuales en Concepción del Uruguay. En los 100 metros avanzó a la Final B y terminó novena en la clasificación general al ubicarse cuarta en esa final con un tiempo de 12s. 86/100, en una carrera condicionada por un viento de -2,7 metros por segundo. En su serie clasificatoria había sido tercera con 12s. 69/100.

En los 200 metros también clasificó a la Final B y consiguió ganarla con 26s. 74/100 (viento -4,2), registro que le permitió ubicarse sexta en la general. En su serie clasificatoria había terminado segunda con 26s. 06/100. Debido a que la pista del CEF Nº 3 posee seis carriles, únicamente las seis mejores marcas accedieron a la Final A.