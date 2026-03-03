martes 03 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo: investigan si fue intencional el incendio en un campo de Costa Pobre

    El fuego arrasó un predio de Ramallo desmontado y trabajaron 30 bomberos con apoyo aéreo. La empresa dueña denunció posibles hechos intencionales.

    3 de marzo de 2026 - 12:46
    Un incendio forestal de importantes dimensiones se desató este domingo por la mañana en un campo lindero a Costa Pobre, en la intersección del Camino de la Costa y avenida San Martín, lo que motivó un amplio operativo de emergencia que se extendió durante más de nueve horas.

    Un incendio forestal de importantes dimensiones se desató este domingo por la mañana en un campo lindero a Costa Pobre, en la intersección del Camino de la Costa y avenida San Martín, lo que motivó un amplio operativo de emergencia que se extendió durante más de nueve horas.

    lavozderamallo.com.ar

    Un incendio forestal de gran magnitud se registró el domingo por la mañana en un campo desmontado de Costa Pobre, en Ramallo. El operativo se extendió por más de nueve horas y requirió el despliegue de seis unidades de Bomberos, además del apoyo aéreo de la Policía Bonaerense para lograr contener el foco principal.

    Lee además
    La Municipalidad de Ramallo habilitó la inscripción al programa “Acompañados”, destinado a jóvenes de 14 a 35 años que busquen capacitación y herramientas para mejorar su inserción laboral.

    Ramallo abre la inscripción al programa "Acompañados" para capacitación y empleo juvenil
    En la mañana de ayer, alrededor de las 10:20, los Bomberos Voluntarios fueron convocados para intervenir en un incendio forestal registrado en un campo lindero a Costa Pobre. .

    Incendio forestal en Costa Pobre: 30 bomberos de Ramallo y un helicóptero trabajaron más de nueve horas

    Incendio en Costa Pobre: operativo durante más de nueve horas

    El foco ígneo comenzó alrededor de las 10 en un sector ubicado en cercanías del Camino de la Costa y la intersección con avenida San Martín. Las llamas avanzaron rápidamente sobre malezas y parvas de ramas acumuladas en el terreno.

    Las condiciones del suelo, con desniveles y accesos dificultosos, obligaron a los Bomberos Voluntarios del Partido de Ramallo a internarse cientos de metros campo adentro para combatir el fuego. En total trabajaron 30 efectivos distribuidos en seis unidades, desplegados estratégicamente para contener los distintos focos activos.

    Apoyo aéreo y trabajo coordinado para evitar la propagación

    Ante la magnitud del incendio, se solicitó la intervención de un helicóptero de la Policía de la provincia de Buenos Aires equipado con helibalde. La aeronave realizó descargas de agua desde el aire en puntos clave para impedir que el fuego avanzara hacia otros sectores y zonas cercanas.

    El trabajo conjunto entre Bomberos, Defensa Civil y Policía Bonaerense permitió declarar el incendio como “contenido” durante la tarde, aunque se mantuvieron tareas de enfriamiento y control para evitar posibles rebrotes en el área afectada.

    Denuncia de la empresa y sospechas de intencionalidad

    Al cierre de esta edición, las causas del incendio no habían sido determinadas. Sin embargo, vecinos señalaron que no sería el primer episodio registrado en los últimos meses en ese mismo predio.

    En ese contexto, representantes legales de Oramac Construcciones S.A., propietaria del campo, radicaron una denuncia formal en la dependencia de Policía Comunal Ramallo Segunda. Desde la firma sostienen que los incendios no serían hechos aislados y no descartan que hayan sido provocados de manera intencional.

    Las actuaciones también fueron presentadas ante el Juzgado correspondiente y se prevé que en las próximas horas se amplíen ante el Municipio de Ramallo. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a denunciar cualquier situación sospechosa que pueda derivar en nuevos incendios forestales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo abre la inscripción al programa "Acompañados" para capacitación y empleo juvenil

    Incendio forestal en Costa Pobre: 30 bomberos de Ramallo y un helicóptero trabajaron más de nueve horas

    Oposición en Ramallo exige obras, transparencia y diálogo en apertura de sesiones 2026

    Ramallo reunió a más de 75 docentes en una jornada educativa para evaluar programas y necesidades escolares

    Ramallo recordará a las víctimas del atentado en Fiplasto a 50 años del histórico ataque

    Ramallo: informe técnico del bloque Hechos cuestiona la legalidad del convenio municipal con Ternium

    Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES

    Ramallo refuerza la seguridad rural con un Centro de Monitoreo Móvil tras robos en la región

    Ramallo: Giammaria cuestionó el acuerdo entre Poletti y Ternium y anticipó acciones judiciales

    Ramallo acordó con Ternium y destraba $2.800 millones por la Tasa de Seguridad e Higiene

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Axel Kicillof y Juan Manuel Rico Zini. Sigue la polémica por la represa de Pergamino

    Kicillof afirmó que se está ejecutando la presa del arroyo Pergamino y el anuncio generó malestar

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Municipalidad de Ramallo habilitó la inscripción al programa “Acompañados”, destinado a jóvenes de 14 a 35 años que busquen capacitación y herramientas para mejorar su inserción laboral.

    Ramallo abre la inscripción al programa "Acompañados" para capacitación y empleo juvenil
    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    Oscar Scalbi vuelve con su espectáculo audiovisual a Florentino Teatro Bar pensado para mayores de 50.
    Cultura y espectáculos

    Música para ver: Oscar Scalbi invita a recordar desde los asaltos a los '90

    A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la medida de fuerza responde a una “alianza” entre el sindicalismo y el Ejecutivo provincial, y responsabilizó a ambos por la falta de clases en el arranque del calendario escolar.

    San Nicolás: Manuel Passaglia cruzó a Baradel y Kicillof por el paro que frenó el inicio de clases

    Se mantiene el paro de la AFA y no habrá fútbol este fin de semana

    Se mantiene el paro de la AFA y no habrá fútbol este fin de semana