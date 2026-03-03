Ramallo: investigan si fue intencional el incendio en un campo de Costa Pobre

Un incendio forestal de importantes dimensiones se desató este domingo por la mañana en un campo lindero a Costa Pobre , en la intersección del Camino de la Costa y avenida San Martín, lo que motivó un amplio operativo de emergencia que se extendió durante más de nueve horas .

Incendio forestal en Costa Pobre: 30 bomberos de Ramallo y un helicóptero trabajaron más de nueve horas

El foco ígneo comenzó alrededor de las 10 en un sector ubicado en cercanías del Camino de la Costa y la intersección con avenida San Martín. Las llamas avanzaron rápidamente sobre malezas y parvas de ramas acumuladas en el terreno.

Las condiciones del suelo, con desniveles y accesos dificultosos, obligaron a los Bomberos Voluntarios del Partido de Ramallo a internarse cientos de metros campo adentro para combatir el fuego. En total trabajaron 30 efectivos distribuidos en seis unidades, desplegados estratégicamente para contener los distintos focos activos.

Ante la magnitud del incendio, se solicitó la intervención de un helicóptero de la Policía de la provincia de Buenos Aires equipado con helibalde. La aeronave realizó descargas de agua desde el aire en puntos clave para impedir que el fuego avanzara hacia otros sectores y zonas cercanas.

El trabajo conjunto entre Bomberos, Defensa Civil y Policía Bonaerense permitió declarar el incendio como “contenido” durante la tarde, aunque se mantuvieron tareas de enfriamiento y control para evitar posibles rebrotes en el área afectada.

Denuncia de la empresa y sospechas de intencionalidad

Al cierre de esta edición, las causas del incendio no habían sido determinadas. Sin embargo, vecinos señalaron que no sería el primer episodio registrado en los últimos meses en ese mismo predio.

En ese contexto, representantes legales de Oramac Construcciones S.A., propietaria del campo, radicaron una denuncia formal en la dependencia de Policía Comunal Ramallo Segunda. Desde la firma sostienen que los incendios no serían hechos aislados y no descartan que hayan sido provocados de manera intencional.

Las actuaciones también fueron presentadas ante el Juzgado correspondiente y se prevé que en las próximas horas se amplíen ante el Municipio de Ramallo. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a denunciar cualquier situación sospechosa que pueda derivar en nuevos incendios forestales.