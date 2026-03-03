Tras años de espera, inauguraron, en Pergamino, el nuevo edificio del Jardín Nº 926

El acto culminó con el tradicional corte de cintas y la recorrida de las autoridades por las flamantes instalaciones ubicadas en Güiralde al 2100.

El barrio Kennedy de Pergamino vivió este lunes una jornada histórica. No solo quedó formalmente inaugurado el ciclo lectivo 2026 , sino que el Jardín Nº 926 abrió finalmente las puertas de su edificio propio, una obra largamente esperada por docentes, familias y vecinos.

El acto comenzó con el izamiento de la bandera nacional y la entonación del Himno Nacional Argentino. Luego, entre emoción y gratitud, tomaron la palabra las autoridades y referentes educativos que acompañaron el proceso.

La directora del establecimiento, Mariela Cascardo, fue la primera en dirigirse a los presentes y destacó el carácter colectivo de la concreción.

“Son muchas, muchas personas para poder nombrar. Cada gesto, cada esfuerzo y cada aporte sumó para que este sueño dejara de ser una idea y se transformara en realidad”, expresó.

Agradeció especialmente al personal docente y auxiliar —actual y de años anteriores—, a la Asociación Cooperadora, y a las familias que acompañaron el crecimiento institucional. También tuvo palabras de reconocimiento para el CEC 801, que albergó al jardín desde 2011, y para la empresa que colaboró con donaciones y materiales durante el proceso.

Pero el momento más significativo estuvo dedicado a los niños: “Ustedes son el corazón de este jardín. Sus risas llenan los pasillos, sus preguntas nos desafían y su mirada nos recuerda que cada día hay algo nuevo para aprender y escuchar”.

Cascardo subrayó que el edificio representa mucho más que una estructura material: “Es la expresión de compromiso con una educación inicial de calidad. Aquí se despertarán curiosidades, se enseñarán valores y se construirán vínculos que acompañarán toda la vida”.

El interés del Municipio

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, recordó que la obra se inició entre 2018 y 2020 con aportes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pero quedó paralizada cuando apenas alcanzaba el 35% de ejecución debido a la falta de pagos a la empresa constructora.

“Si los vecinos no hubiesen ejercido esa sana presión sobre las autoridades, hoy tendríamos acá una obra sin concluir. Y cuando las cosas no se concluyen, se desarman por completo”, afirmó y trajo a colación lo sucedido en barrio Jorge Newbery: “Estamos viendo algo parecido sobre un centro que iba a ser de primera infancia, que se abandonó y está destruido. Así que también sobre eso vamos a tomar la decisión de intervenir con nosotros, con nuestros fondos municipales”.

Jardín Nº 926 El Jardín Nº 926 está dotado de numerosas comodidades. LA OPINION

Inversión en la ejecución

En torno a la inversión en el Jardín Nº 926, el Municipio decidió destinar parte del Fondo de Financiamiento Educativo para finalizar el proyecto. La inversión alcanzó los 510 millones de pesos, transferidos al Consejo Escolar a mediados del año pasado, lo que permitió reactivar los trabajos y culminar el edificio.

En su discurso, Martínez también vinculó la inauguración con el debate actual sobre el financiamiento de la educación pública y llamó a sostener los reclamos “siempre con los chicos dentro del aula”.

“Un día que los chicos pierden es un día que no recuperan”, sostuvo, remarcando la importancia de garantizar la continuidad pedagógica en todos los niveles.

Educación, diálogo y alfabetización como ejes del año

El cierre de los discursos estuvo a cargo de Federico Castellano, inspector de la Región 13 de Educación bonaerense, quien agradeció la decisión municipal de invertir fondos locales en una institución provincial.

“Quienes vienen a los jardines y a las escuelas de la provincia son los vecinos de Pergamino. Esa conclusión nos tiene que encontrar siempre trabajando para generar mejores condiciones”, señaló.

Castellano convocó a fortalecer el diálogo dentro de la comunidad educativa y a resolver las diferencias desde el respeto y la palabra. En ese sentido, retomó expresiones recientes de la Conferencia Episcopal sobre la necesidad de “alfabetizar en la palabra y en la paz”.

Además, adelantó que uno de los desafíos centrales del ciclo lectivo 2026 será profundizar la alfabetización inicial en el nivel primario, en línea con los lineamientos de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

También hizo una convocatoria explícita a las familias: “En el jardín no se viene solo a jugar. Hay una intencionalidad pedagógica todos los días. Cada propuesta tiene un sentido en términos de aprendizaje, por eso necesitamos que los chicos y chicas estén presentes todos los días”.

Un nuevo comienzo para el barrio

El acto culminó con el tradicional corte de cintas y la recorrida de las autoridades por las flamantes instalaciones ubicadas en Güiralde al 2100, un espacio pensado para ofrecer mejores condiciones edilicias, seguridad y oportunidades de aprendizaje.

Con este nuevo edificio, el Jardín Nº 926 no solo consolida su identidad institucional tras años de funcionamiento en sedes compartidas, sino que también reafirma el valor de la educación inicial como base del sistema educativo y motor de igualdad.

En una jornada cargada de emoción, la comunidad educativa celebró que, después de la espera y la incertidumbre, el sueño de la casa propia ya es una realidad.