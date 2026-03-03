Zárate: Toyota capacitó a Bomberos Voluntarios en seguridad vial y vehículos electrificados

Toyota Argentina reafirmó su compromiso con la comunidad y la seguridad vial al organizar una nueva jornada de capacitación dirigida a Bomberos Voluntarios.

En el marco de su compromiso con la seguridad vial y la comunidad, Toyota Argentina llevó adelante una jornada de capacitación en la ciudad de Zárate destinada a Bomberos Voluntarios de distintos puntos del país. La actividad estuvo enfocada en el abordaje seguro de emergencias que involucren vehículos electrificados y nuevas tecnologías de motorización.

La iniciativa fue impulsada por Toyota Argentina y reunió a más de 30 bomberos pertenecientes a 25 cuarteles de todo el país, entre ellos delegaciones de Tafí Viejo, Cosquín, Bell Ville, Villa María, Paso de los Libres, Gualeguaychú, San Isidro, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. También participaron integrantes de la Cruz Roja Filial Zárate y Filial Campana.

La jornada se desarrolló en el Centro de Entrenamiento de Servicio al Cliente y en el Cuartel de Brigadistas de la planta industrial de la compañía. Allí, especialistas brindaron formación específica sobre sistemas de motorización eléctrica, protocolos de desconexión de alto voltaje y procedimientos recomendados ante impactos o incendios.

Durante el encuentro se abordaron criterios técnicos clave para la actuación en campo. Entre ellos, la identificación de zonas seguras de corte en la estructura de las unidades, el manejo adecuado de baterías de alto voltaje y la utilización de recursos específicos según el tipo de incidente.

Estos contenidos adquieren especial relevancia frente al crecimiento sostenido del parque automotor híbrido y eléctrico en la Argentina. La correcta intervención en este tipo de emergencias requiere conocimientos específicos que difieren de los aplicados a vehículos de combustión tradicional.

Además, representantes del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios participaron del encuentro y compartieron las principales necesidades operativas de los más de 1.100 cuarteles distribuidos en todo el país. Su presidente, Carlos Milanesi, destacó la importancia de este tipo de instancias formativas ante los nuevos desafíos tecnológicos.

Prácticas en planta y compromiso con la seguridad vial

Como parte de la actividad, los bomberos recorrieron la planta de producción donde se fabrican los modelos Toyota Hilux y Toyota SW4. Posteriormente, realizaron ejercicios prácticos con vehículos, lo que permitió aplicar los conceptos teóricos en un entorno real y reconocer componentes críticos.

Desde la compañía señalaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la seguridad vial y acompañar la expansión de nuevas tecnologías con instancias de formación específicas. El objetivo final es garantizar condiciones óptimas de circulación y respuesta ante incidentes, en línea con el desafío global de alcanzar la carbono neutralidad antes de 2050.

Con esta jornada, Toyota Argentina reafirma su vínculo con la comunidad y su trabajo conjunto con quienes cumplen un rol esencial en la protección ciudadana, como los cuerpos de Bomberos Voluntarios y la Academia Nacional de Bomberos.