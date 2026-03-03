martes 03 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Toyota capacitó a Bomberos Voluntarios en seguridad vial y vehículos electrificados

    Más de 30 bomberos de 25 cuarteles participaron de una jornada técnica en Zárate organizada por Toyota Argentina para mejorar la respuesta ante emergencias.

    3 de marzo de 2026 - 13:03
    Toyota Argentina reafirmó su compromiso con la comunidad y la seguridad vial al organizar una nueva jornada de capacitación dirigida a Bomberos Voluntarios.&nbsp;

    Toyota Argentina reafirmó su compromiso con la comunidad y la seguridad vial al organizar una nueva jornada de capacitación dirigida a Bomberos Voluntarios. 

    Norte en Línea

    En el marco de su compromiso con la seguridad vial y la comunidad, Toyota Argentina llevó adelante una jornada de capacitación en la ciudad de Zárate destinada a Bomberos Voluntarios de distintos puntos del país. La actividad estuvo enfocada en el abordaje seguro de emergencias que involucren vehículos electrificados y nuevas tecnologías de motorización.

    Lee además
    En una tarde que comenzó al borde del abismo, Defensores Unidos logró rescatar un empate 1-1 frente a Arsenal de Sarandí en Villa Fox. 

    Fútbol: Defensores Unidos de Zárate rescató un empate ante Arsenal
    La zarateña Delfina Rodríguez Halseut fue convocada en la disciplina SUP (stand up paddle) un deporte que se practica con tabla y remo en mano en agua plana y mar para representar a la Argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR 2026

    Zárate tendrá representante en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026 con Delfina Rodríguez Halseut

    Capacitación en vehículos híbridos y eléctricos para Bomberos Voluntarios

    La iniciativa fue impulsada por Toyota Argentina y reunió a más de 30 bomberos pertenecientes a 25 cuarteles de todo el país, entre ellos delegaciones de Tafí Viejo, Cosquín, Bell Ville, Villa María, Paso de los Libres, Gualeguaychú, San Isidro, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. También participaron integrantes de la Cruz Roja Filial Zárate y Filial Campana.

    La jornada se desarrolló en el Centro de Entrenamiento de Servicio al Cliente y en el Cuartel de Brigadistas de la planta industrial de la compañía. Allí, especialistas brindaron formación específica sobre sistemas de motorización eléctrica, protocolos de desconexión de alto voltaje y procedimientos recomendados ante impactos o incendios.

    Protocolos de seguridad ante emergencias con vehículos electrificados

    Durante el encuentro se abordaron criterios técnicos clave para la actuación en campo. Entre ellos, la identificación de zonas seguras de corte en la estructura de las unidades, el manejo adecuado de baterías de alto voltaje y la utilización de recursos específicos según el tipo de incidente.

    Estos contenidos adquieren especial relevancia frente al crecimiento sostenido del parque automotor híbrido y eléctrico en la Argentina. La correcta intervención en este tipo de emergencias requiere conocimientos específicos que difieren de los aplicados a vehículos de combustión tradicional.

    Además, representantes del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios participaron del encuentro y compartieron las principales necesidades operativas de los más de 1.100 cuarteles distribuidos en todo el país. Su presidente, Carlos Milanesi, destacó la importancia de este tipo de instancias formativas ante los nuevos desafíos tecnológicos.

    Prácticas en planta y compromiso con la seguridad vial

    Como parte de la actividad, los bomberos recorrieron la planta de producción donde se fabrican los modelos Toyota Hilux y Toyota SW4. Posteriormente, realizaron ejercicios prácticos con vehículos, lo que permitió aplicar los conceptos teóricos en un entorno real y reconocer componentes críticos.

    Desde la compañía señalaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la seguridad vial y acompañar la expansión de nuevas tecnologías con instancias de formación específicas. El objetivo final es garantizar condiciones óptimas de circulación y respuesta ante incidentes, en línea con el desafío global de alcanzar la carbono neutralidad antes de 2050.

    Con esta jornada, Toyota Argentina reafirma su vínculo con la comunidad y su trabajo conjunto con quienes cumplen un rol esencial en la protección ciudadana, como los cuerpos de Bomberos Voluntarios y la Academia Nacional de Bomberos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Fútbol: Defensores Unidos de Zárate rescató un empate ante Arsenal

    Zárate tendrá representante en los Juegos Suramericanos ODESUR 2026 con Delfina Rodríguez Halseut

    El intendente de Zárate participó de una jornada internacional sobre drogas sintéticas y crimen organizado

    El Municipio de Zárate refuerza la prevención sanitaria y mantiene activa la vacunación contra el dengue

    Zárate: CADU volvió a sufrir una derrota en Merlo y profundiza una preocupante racha sin goles

    Fiesta del Chamamé y Expo Colectividades en Zárate: multitudinaria celebración familiar en el Parque Urbano

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector
    Oscar Scalbi vuelve con su espectáculo audiovisual a Florentino Teatro Bar pensado para mayores de 50.
    Cultura y espectáculos

    Música para ver: Oscar Scalbi invita a recordar desde los asaltos a los '90

    A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la medida de fuerza responde a una “alianza” entre el sindicalismo y el Ejecutivo provincial, y responsabilizó a ambos por la falta de clases en el arranque del calendario escolar.

    San Nicolás: Manuel Passaglia cruzó a Baradel y Kicillof por el paro que frenó el inicio de clases

    Se mantiene el paro de la AFA y no habrá fútbol este fin de semana

    Se mantiene el paro de la AFA y no habrá fútbol este fin de semana

    Axel Kicillof y Juan Manuel Rico Zini. Sigue la polémica por la represa de Pergamino

    Kicillof afirmó que se está ejecutando la presa del arroyo Pergamino y el anuncio generó malestar