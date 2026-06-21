Bromatología de Ramallo refuerza controles en carnicerías con análisis de carne y chacinados

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Ramallo puso en marcha un programa de controles preventivos en carnicerías del distrito, con toma de muestras de carne picada y chacinados frescos para detectar posibles contaminaciones y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

El Municipio de Ramallo puso en marcha un esquema de inspecciones sanitarias que incluye análisis de laboratorio de productos cárnicos en distintos comercios del distrito. La iniciativa apunta a fortalecer la prevención y mejorar las condiciones de higiene en la cadena de comercialización.

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La bromatóloga municipal Karina Pisani explicó que los operativos incluyen la toma de muestras de carne picada y chacinados frescos, como chorizos, que son enviados al Instituto Biológico Tomás Perón para su análisis. Según detalló, ya se relevaron 15 carnicerías de distintas localidades del partido.

Los resultados preliminares indican un alto nivel de cumplimiento sanitario. Sin embargo, en algunos casos se detectaron observaciones vinculadas a fallas en los procesos de higiene, lo que motiva intervenciones correctivas en cada establecimiento.

Desde el área remarcaron que el objetivo no es sancionar de manera automática, sino acompañar a los comercios en la mejora de sus prácticas y reforzar la seguridad alimentaria.

Sistema de alerta temprana para enfermedades alimentarias

En paralelo a los controles, el municipio impulsa un proyecto de ordenanza que busca crear un sistema de alerta temprana para detectar enfermedades transmitidas por alimentos.

La iniciativa establece la obligación de que centros de salud, laboratorios y clínicas informen casos sospechosos o confirmados en un plazo máximo de 12 horas, con el fin de reducir los tiempos de respuesta sanitaria.

Desde Bromatología advirtieron que actualmente muchas situaciones se conocen con demoras significativas, lo que dificulta la investigación de brotes y la identificación de las fuentes de contaminación.

Capacitación y prevención en seguridad alimentaria

Como parte de las acciones preventivas, la Municipalidad anunció nuevas jornadas gratuitas de capacitación en manipulación segura de alimentos, abiertas a toda la comunidad.

Los cursos se dictarán durante julio en Ramallo y Pérez Millán, con el objetivo de fortalecer la educación sanitaria como herramienta central para reducir riesgos.

Las autoridades remarcaron que la formación de manipuladores de alimentos es clave para evitar enfermedades y mejorar las prácticas en comercios y hogares, consolidando un enfoque preventivo en toda la cadena alimentaria.