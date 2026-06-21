domingo 21 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Bromatología de Ramallo refuerza controles en carnicerías con análisis de carne y chacinados

    Realizan muestreos preventivos en carnicerías de Ramallo para detectar E. coli y salmonella. También impulsan alerta temprana sanitaria.

    21 de junio de 2026 - 10:45
    La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Ramallo puso en marcha un programa de controles preventivos en carnicerías del distrito, con toma de muestras de carne picada y chacinados frescos para detectar posibles contaminaciones y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

    La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Ramallo puso en marcha un programa de controles preventivos en carnicerías del distrito, con toma de muestras de carne picada y chacinados frescos para detectar posibles contaminaciones y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

    Google Ilustrativa

    El Municipio de Ramallo puso en marcha un esquema de inspecciones sanitarias que incluye análisis de laboratorio de productos cárnicos en distintos comercios del distrito. La iniciativa apunta a fortalecer la prevención y mejorar las condiciones de higiene en la cadena de comercialización.

    Lee además
    La fase regular del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Este llegó a su fin y ya quedaron definidos los cruces de semifinales en todas las categorías. Entre los protagonistas estará Ramallo Hockey, que logró clasificar a las instancias decisivas en las divisiones Sub-19 y Sub-13.

    Ramallo Hockey clasificó a semifinales del Apertura en Sub-13 y Sub-19
    Desde el hospital Gomendio que el incremento acompaña la tendencia nacional. Alertaron sobre la importancia del uso del preservativo, el diagnóstico temprano y los controles médicos para evitar nuevos contagios.

    Ramallo alerta por el aumento de casos de sífilis y refuerza las medidas de prevención

    Análisis de carne picada y chacinados en Ramallo

    La bromatóloga municipal Karina Pisani explicó que los operativos incluyen la toma de muestras de carne picada y chacinados frescos, como chorizos, que son enviados al Instituto Biológico Tomás Perón para su análisis. Según detalló, ya se relevaron 15 carnicerías de distintas localidades del partido.

    Los resultados preliminares indican un alto nivel de cumplimiento sanitario. Sin embargo, en algunos casos se detectaron observaciones vinculadas a fallas en los procesos de higiene, lo que motiva intervenciones correctivas en cada establecimiento.

    Desde el área remarcaron que el objetivo no es sancionar de manera automática, sino acompañar a los comercios en la mejora de sus prácticas y reforzar la seguridad alimentaria.

    Sistema de alerta temprana para enfermedades alimentarias

    En paralelo a los controles, el municipio impulsa un proyecto de ordenanza que busca crear un sistema de alerta temprana para detectar enfermedades transmitidas por alimentos.

    La iniciativa establece la obligación de que centros de salud, laboratorios y clínicas informen casos sospechosos o confirmados en un plazo máximo de 12 horas, con el fin de reducir los tiempos de respuesta sanitaria.

    Desde Bromatología advirtieron que actualmente muchas situaciones se conocen con demoras significativas, lo que dificulta la investigación de brotes y la identificación de las fuentes de contaminación.

    Capacitación y prevención en seguridad alimentaria

    Como parte de las acciones preventivas, la Municipalidad anunció nuevas jornadas gratuitas de capacitación en manipulación segura de alimentos, abiertas a toda la comunidad.

    Los cursos se dictarán durante julio en Ramallo y Pérez Millán, con el objetivo de fortalecer la educación sanitaria como herramienta central para reducir riesgos.

    Las autoridades remarcaron que la formación de manipuladores de alimentos es clave para evitar enfermedades y mejorar las prácticas en comercios y hogares, consolidando un enfoque preventivo en toda la cadena alimentaria.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo Hockey clasificó a semifinales del Apertura en Sub-13 y Sub-19

    Ramallo alerta por el aumento de casos de sífilis y refuerza las medidas de prevención

    Ramallo puso en marcha una ordenanza para sancionar la violencia en el deporte

    La Escuela Técnica N° 3 de Ramallo incorporó equipamiento para fortalecer la formación de sus estudiantes

    Ramallo analiza la creación de una Casa de Abrigo para proteger a niños y adolescentes

    Ramallo: el Hospital Gomendio llama a donar sangre para reforzar reservas críticas

    Ramallo: reclaman obras en un acceso clave a espacios deportivos y recreativos

    Ramallo fortalece la prevención odontológica con controles en escuelas del distrito

    Ramallo reclama obras urgentes en el Camino de la Costa y exige respuestas a la Provincia

    Baradero: Beca estudiantil en la mira, reclamo por pagos incompletos y fuerte malestar de una beneficiaria

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La educación es un derecho, y contar con caminos transitables y un transporte que llegue hasta la escuela es fundamental para garantizarlo. Somos estudiantes con ganas de aprender, crecer y construir nuestro futuro. Merecemos las condiciones necesarias para hacerlo.

    Escuela Agraria: estudiantes de San Pedro reclaman obras para garantizar el acceso en días de lluvia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Domingo 21 de junio - Versión PDF
    Grupo Sendero será uno de los animadores de la jornada en la Escuela Agrotécnica Pergamino.

    Escuela Agrotécnica Pergamino organiza una mateada solidaria para ayudar al viaje de egresados

    “Me dirigí al banco y vi que el monto no era el que me habían dicho. Me habían asegurado que me iban a pagar los cinco meses juntos”, manifestó la joven.

    Baradero: Beca estudiantil en la mira, reclamo por pagos incompletos y fuerte malestar de una beneficiaria

    Scaloni y la estrategia contra Austria para el Lunes

    Scaloni afina los últimos detalles en Kansas City antes del duelo del lunes ante Austria

    Yesica Cirio y Martin Insaurralde

    Aparecieron los videos de Jésica Cirio con millones de dólares en un vestidor: qué muestran y qué dice su defensa