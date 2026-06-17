Ramallo: el Hospital Gomendio llama a donar sangre para reforzar reservas críticas

El Servicio de Hemoterapia del Hospital José María Gomendio lanzó una convocatoria a la comunidad para sumar donantes de sangre de los grupos O positivo (O+) y O negativo (O-), con el objetivo de reforzar las reservas disponibles para atender la demanda de pacientes.

Las reservas de sangre son un recurso esencial para el funcionamiento diario del sistema de salud. Por ese motivo, el Hospital José María Gomendio de Ramallo lanzó una convocatoria a la comunidad para sumar donantes voluntarios y fortalecer el stock disponible, con especial énfasis en los grupos sanguíneos O positivo y O negativo.

Desde el Servicio de Hemoterapia del Hospital Gomendio explicaron que las reservas suelen disminuir después de los fines de semana largos y en períodos donde se reduce la actividad habitual de donación. Sin embargo, la demanda de sangre se mantiene constante debido a la atención de pacientes que requieren transfusiones por tratamientos médicos, cirugías programadas, accidentes o situaciones de emergencia.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias destacaron la necesidad de contar con un flujo permanente de donantes para garantizar la disponibilidad de unidades cuando se presentan situaciones críticas.

La convocatoria está orientada especialmente a personas que pertenezcan a los grupos O positivo (O+) y O negativo (O-), considerados entre los más requeridos dentro del sistema sanitario por su compatibilidad con una amplia cantidad de pacientes.

Los especialistas remarcan que disponer de estos tipos sanguíneos resulta clave para responder rápidamente ante urgencias médicas, ya que suelen ser los primeros en utilizarse cuando se necesita una transfusión inmediata.

Cómo donar sangre en el Hospital José María Gomendio

Desde el hospital recordaron que la sangre no puede fabricarse ni reemplazarse artificialmente, por lo que la única fuente disponible es la donación voluntaria y solidaria de la población.

Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse al Servicio de Hemoterapia del Hospital José María Gomendio de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 10:30. Allí recibirán la información y asistencia necesaria para realizar el procedimiento de manera segura.

Los profesionales destacaron que donar sangre es un acto simple, rápido y capaz de salvar vidas, convirtiéndose en una ayuda fundamental para quienes atraviesan cuadros de salud complejos.