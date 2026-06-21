domingo 21 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Veraz y salarios bajos dejan afuera a miles de solicitantes de crédito

    La mitad de quienes buscan créditos fuera del sistema bancario en San Nicolás son rechazados por sobreendeudamiento o bajos ingresos.

    21 de junio de 2026 - 15:00
    El endeudamiento de las familias nicoleñas con financieras y mutuales aumentó de manera sostenida durante el último año y medio, aseguran en las casas que ofrecen préstamos rápidos en San Nicolás.&nbsp;

    El endeudamiento de las familias nicoleñas con financieras y mutuales aumentó de manera sostenida durante el último año y medio, aseguran en las casas que ofrecen préstamos rápidos en San Nicolás. 

    El Norte

    El endeudamiento de las familias en San Nicolás continúa en aumento y se refleja en el alto nivel de rechazos en financieras y mutuales. Según operadores del sector, cerca del 50% de las personas que solicitan créditos no califican por estar en el Veraz o no demostrar ingresos suficientes para afrontar las cuotas mensuales.

    Lee además
    A poco de concluir los primeros seis meses de 2026, la Justicia secuestró estupefacientes en el Departamento Judicial San Nicolás por más de 400 millones de pesos (en 2025, el total del año se había ubicado en 500).

    San Nicolás: incautan droga por más de $400 millones y crece el combate al narcomenudeo
    La Escuela de Arte “Liliana Grinberg” se prepara para vivir una nueva edición de la Peña del Encuentro, una propuesta que reunirá expresiones artísticas, música en vivo, talleres participativos y una iniciativa gastronómica abierta a toda la comunidad.

    San Nicolás: La Escuela de Arte celebrará una peña cultural con talleres, música y un gran guiso de lentejas

    Alto nivel de endeudamiento

    Las financieras que operan en San Nicolás advierten que la mitad de los solicitantes de créditos no logra acceder al financiamiento solicitado. El principal motivo es el alto nivel de endeudamiento previo, sumado a la imposibilidad de justificar ingresos estables. Muchas personas recurren a este tipo de entidades tras ser rechazadas por el sistema bancario tradicional.

    Los montos de las cuotas superan su capacidad de pago

    De acuerdo con testimonios del sector, una parte importante de los solicitantes figura en el Veraz o presenta ingresos insuficientes para afrontar nuevas obligaciones financieras. Incluso trabajadores registrados quedan fuera de la evaluación crediticia, ya que los montos de las cuotas superan su capacidad de pago en el contexto actual de salarios bajos.

    Crecimiento de la morosidad

    Las entidades consultadas también advierten sobre el crecimiento de la morosidad. El acceso al crédito en el circuito no bancario suele estar asociado a tasas de interés más altas que las del sistema formal, lo que genera un efecto de “bola de nieve” en los niveles de deuda. Según explican, muchos clientes que accedieron a préstamos en los últimos meses hoy ya presentan dificultades para cumplir con los pagos.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: incautan droga por más de $400 millones y crece el combate al narcomenudeo

    San Nicolás: La Escuela de Arte celebrará una peña cultural con talleres, música y un gran guiso de lentejas

    Básquetbol: el oriundo de San Nicolás José Defelippo seguirá en Ferro y jugará la Champions League de América

    Cáritas San Nicolás alertó por el aumento de personas en situación de calle y la demanda de ayuda

    TC2000 y Top Race regresan a San Nicolás con un fin de semana de máxima velocidad

    San Nicolás: Juampi Castet logró el bronce en el Mundial de Bulgaria y dejó a la ciudad en lo más alto

    En San Nicolás, dos de cada tres trabajadores de la construcción perdieron su empleo

    De San Nicolás a Kansas: la cábala que protagonizaron siete amigos argentinos

    San Nicolás: Liga Federal de básquetbol, Somisa, Belgrano y Regatas arrancan los play-offs interzonales

    San Nicolás: Las colecciones virales se vuelven clave para sostener los puestos de diarios

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    A poco de concluir los primeros seis meses de 2026, la Justicia secuestró estupefacientes en el Departamento Judicial San Nicolás por más de 400 millones de pesos (en 2025, el total del año se había ubicado en 500).

    San Nicolás: incautan droga por más de $400 millones y crece el combate al narcomenudeo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    COOPSER informó que el próximo lunes 22 se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en las líneas de distribución de distintos sectores de la ciudad, lo que requerirá la interrupción programada del suministro de energía en diversas franjas horarias.

    San Pedro: COOPSER realizará cortes de luz programados este lunes por tareas de mantenimiento
    Se consolida el cambio en las cuentas p´

    El cambio en la matriz energética se consolida en las cuentas externas, pero el superávit fiscal pierde fuerza

    La empresa californiana Joby Aviation realizó los primeros vuelos de taxi aéreo de punto a punto a través de la ciudad de Nueva York.
    Tendencias

    El taxi aéreo se prepara para despegar en Estados Unidos

    El Paraíso inauguró la primera etapa de la puesta en valor del emblemático edificio ferroviario.

    Ramallo: inauguraron la primera etapa de la restauración de la histórica estación ferroviaria

    El endeudamiento de las familias nicoleñas con financieras y mutuales aumentó de manera sostenida durante el último año y medio, aseguran en las casas que ofrecen préstamos rápidos en San Nicolás. 

    San Nicolás: Veraz y salarios bajos dejan afuera a miles de solicitantes de crédito