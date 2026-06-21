San Nicolás: Veraz y salarios bajos dejan afuera a miles de solicitantes de crédito

El endeudamiento de las familias nicoleñas con financieras y mutuales aumentó de manera sostenida durante el último año y medio, aseguran en las casas que ofrecen préstamos rápidos en San Nicolás. El Norte

El endeudamiento de las familias en San Nicolás continúa en aumento y se refleja en el alto nivel de rechazos en financieras y mutuales. Según operadores del sector, cerca del 50% de las personas que solicitan créditos no califican por estar en el Veraz o no demostrar ingresos suficientes para afrontar las cuotas mensuales.

Alto nivel de endeudamiento Las financieras que operan en San Nicolás advierten que la mitad de los solicitantes de créditos no logra acceder al financiamiento solicitado. El principal motivo es el alto nivel de endeudamiento previo, sumado a la imposibilidad de justificar ingresos estables. Muchas personas recurren a este tipo de entidades tras ser rechazadas por el sistema bancario tradicional.

Los montos de las cuotas superan su capacidad de pago De acuerdo con testimonios del sector, una parte importante de los solicitantes figura en el Veraz o presenta ingresos insuficientes para afrontar nuevas obligaciones financieras. Incluso trabajadores registrados quedan fuera de la evaluación crediticia, ya que los montos de las cuotas superan su capacidad de pago en el contexto actual de salarios bajos.

Crecimiento de la morosidad Las entidades consultadas también advierten sobre el crecimiento de la morosidad. El acceso al crédito en el circuito no bancario suele estar asociado a tasas de interés más altas que las del sistema formal, lo que genera un efecto de “bola de nieve” en los niveles de deuda. Según explican, muchos clientes que accedieron a préstamos en los últimos meses hoy ya presentan dificultades para cumplir con los pagos.

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