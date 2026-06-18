Ramallo analiza la creación de una Casa de Abrigo para proteger a niños y adolescentes

Autoridades municipales y provinciales analizaron la factibilidad del proyecto, que permitiría brindar alojamiento y contención temporal a menores en situación de vulneración de derechos sin necesidad de derivarlos a otras localidades.

El Municipio de Ramallo avanza en la evaluación de un proyecto clave para fortalecer el sistema local de protección de derechos. Se trata de la posible creación de una Casa de Abrigo destinada a alojar y contener de manera transitoria a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de vulneración de derechos y requieren una intervención inmediata del Estado.

La iniciativa fue analizada durante una reunión de trabajo realizada en la sede municipal, de la que participaron funcionarios locales y representantes provinciales vinculados al Sistema de Promoción y Protección de Derechos. El objetivo principal del encuentro fue evaluar la viabilidad técnica, administrativa e institucional necesaria para implementar este dispositivo en el distrito.

Las Casas de Abrigo forman parte de la red provincial de protección integral y tienen como función recibir temporalmente a menores de edad cuando, por disposición de la autoridad competente, deben ser separados de su entorno familiar debido a situaciones de riesgo o vulneración de derechos.

En estos espacios se garantiza el cuidado integral de los niños y adolescentes mientras se trabaja en la restitución de sus derechos y se desarrollan estrategias de intervención sobre la problemática familiar o social que originó la medida de protección.

Evitar el desarraigo y mejorar la respuesta local

Actualmente, cuando se presentan casos que requieren este tipo de intervención y no existen lugares disponibles dentro del distrito, los menores deben ser derivados a otras localidades. Esta situación suele generar un proceso de desarraigo que impacta tanto en los niños como en sus familias y entornos cercanos.

Por ese motivo, contar con una Casa de Abrigo en Ramallo es considerado un paso importante para fortalecer la capacidad de respuesta local frente a situaciones de emergencia social. Además, permitiría que los menores permanezcan más cerca de su comunidad, facilitando el acompañamiento de los equipos profesionales y el vínculo con sus referentes afectivos cuando las condiciones lo permitan.

Las autoridades destacaron que este tipo de dispositivos representan una herramienta fundamental dentro del sistema de protección integral, ya que ofrecen un espacio seguro y adecuado para atravesar momentos de crisis mientras se define la estrategia más conveniente para cada caso particular.

Requisitos y próximos pasos para la Casa de Abrigo

Durante la reunión también se analizaron las condiciones exigidas por la Provincia de Buenos Aires para la habilitación y funcionamiento de una Casa de Abrigo. Entre los aspectos evaluados se encuentran las características edilicias del inmueble, la disponibilidad de recursos humanos especializados y la implementación de protocolos de intervención acordes a la normativa vigente en materia de niñez y adolescencia.

Asimismo, la futura puesta en funcionamiento de este espacio permitiría fortalecer la articulación entre los distintos organismos que intervienen en la protección de derechos, como el Servicio Local, los equipos técnicos interdisciplinarios, el Poder Judicial y los organismos provinciales competentes.

Del encuentro participaron el intendente interino Javier Romero; el secretario de Gestión Educativa, Marcos Haedo; el director de Juventudes, Ignacio Cejas; el director del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Santiago Daniel Cantero; el director provincial de Hogares y Casas de Abrigo Conveniadas, Adrián Durante; la directora regional Interior Norte de Servicios Zonales y Locales, Leila Esposito; y la coordinadora del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, María del Rosario Cecchi.

Si bien la propuesta se encuentra todavía en una etapa de evaluación y planificación y no existen plazos definidos para su concreción, el avance de las gestiones representa un paso significativo en la búsqueda de ampliar las herramientas de protección integral destinadas a las infancias y adolescencias de Ramallo.