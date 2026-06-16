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    • Ramallo fortalece la prevención odontológica con controles en escuelas del distrito

    El Hospital Gomendio de Ramallo realiza revisiones periódicas a estudiantes para detectar patologías bucales y facilitar el acceso a tratamientos.

    16 de junio de 2026 - 14:48
    La prevención y la detección temprana de patologías bucales forman parte de una de las líneas de trabajo que el Hospital José María Gomendio viene desarrollando en distintos establecimientos educativos del partido de Ramallo.&nbsp;

    La prevención y la detección temprana de patologías bucales forman parte de una de las líneas de trabajo que el Hospital José María Gomendio viene desarrollando en distintos establecimientos educativos del partido de Ramallo. 

    El Norte

    La salud bucal infantil ocupa un lugar central en las acciones preventivas que impulsa el Hospital José María Gomendio de Ramallo. A través de un programa que se desarrolla en establecimientos educativos del distrito, profesionales de odontología realizan controles periódicos para detectar de manera temprana distintas patologías y garantizar el acceso oportuno a la atención.

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    Controles odontológicos en escuelas de Ramallo

    La iniciativa se lleva adelante desde hace más de dos años y se consolidó como una herramienta clave para acercar los servicios de salud a la comunidad educativa. Según explicó el director adjunto del Hospital Gomendio, Martín Gil Miranda, los equipos odontológicos visitan las escuelas para efectuar evaluaciones clínicas a niños y niñas.

    Cuando los profesionales detectan alguna afección o la necesidad de un tratamiento específico, gestionan los turnos correspondientes para que los pacientes continúen la atención en el hospital o en el centro de salud más cercano a su domicilio.

    La importancia del cuidado de los dientes permanentes

    Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el desconocimiento sobre el proceso de recambio dentario durante la infancia. En particular, remarcan la necesidad de prestar atención a los primeros molares permanentes, que comienzan a aparecer alrededor de los seis años.

    Estas piezas dentarias no reemplazan a ningún diente de leche, por lo que muchas familias suelen confundirlas con dientes temporarios. Esta situación puede derivar en una menor atención de los cuidados necesarios y favorecer la aparición de caries, con el riesgo de pérdida prematura de la pieza y consecuencias en el desarrollo bucal.

    Como parte del programa, las familias reciben informes detallados con las observaciones realizadas por los profesionales y las recomendaciones para continuar el seguimiento de cada caso.

    Prevención y hábitos para una mejor salud bucal

    Desde el Hospital Gomendio destacaron que el servicio de odontología se encuentra disponible en todos los centros de salud del partido, garantizando cobertura en las distintas localidades y fortaleciendo el acceso a la atención primaria.

    En cuanto a las patologías más frecuentes, los profesionales señalaron que las caries continúan siendo el principal problema detectado entre los niños, mientras que en los adultos predominan las enfermedades periodontales relacionadas con las encías y los tejidos de sostén de las piezas dentarias.

    Finalmente, remarcaron la importancia de realizar controles odontológicos periódicos, incluso cuando no existen síntomas. La recomendación es asistir al menos dos veces al año al odontólogo y mantener hábitos saludables, como el cepillado después de cada comida, especialmente antes de dormir, y una alimentación equilibrada con bajo consumo de azúcares.

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