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    • Ramallo Hockey clasificó a semifinales del Apertura en Sub-13 y Sub-19

    El equipo de Ramallo avanzó a las instancias decisivas del Torneo Apertura de la AHE y ya conoce a los rivales que enfrentará en busca de la final.

    19 de junio de 2026 - 19:40
    La fase regular del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Este llegó a su fin y ya quedaron definidos los cruces de semifinales en todas las categorías. Entre los protagonistas estará Ramallo Hockey, que logró clasificar a las instancias decisivas en las divisiones Sub-19 y Sub-13.

    La fase regular del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Este llegó a su fin y ya quedaron definidos los cruces de semifinales en todas las categorías. Entre los protagonistas estará Ramallo Hockey, que logró clasificar a las instancias decisivas en las divisiones Sub-19 y Sub-13.

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    La fase regular del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Este llegó a su conclusión y dejó definido el cuadro de semifinales en todas las categorías. Ramallo Hockey fue uno de los protagonistas de la competencia al conseguir la clasificación a las instancias decisivas en las divisiones Sub-13 y Sub-19, donde buscará meterse en las finales del certamen.

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    Ramallo Hockey afrontará dos cruces decisivos

    Las semifinales se disputarán luego del receso previsto para el próximo fin de semana en el Campus AHE de Rincón de Pavón. Allí, los mejores equipos de cada categoría intentarán asegurar su lugar en las finales programadas para el primer fin de semana de julio.

    En la categoría Sub-19, Ramallo Hockey se enfrentará a Municipalidad de San Lorenzo, mientras que en Sub-13 tendrá como rival a Unión de Arroyo Seco, en dos encuentros que prometen ser muy disputados.

    Cómo fue la campaña de Ramallo Hockey en la fase regular

    El mejor rendimiento del conjunto ramallense se registró en la categoría Sub-13, donde finalizó como líder de la etapa regular junto a Red Star, demostrando una gran regularidad a lo largo del torneo.

    Por su parte, en Sub-19 culminó en la tercera posición, resultado que le permitió acceder con comodidad a las semifinales. En tanto, la categoría Sub-16 concluyó en el sexto puesto y la Primera División terminó quinta.

    El camino hacia las finales del Torneo Apertura

    El reglamento del certamen establece que únicamente los cuatro mejores equipos de cada categoría avanzan a las semifinales, por lo que la clasificación representa un importante logro deportivo para la institución.

    La excepción es la categoría Escuelita, que mantiene un carácter formativo y no competitivo, motivo por el cual no participa de las etapas eliminatorias. Ahora, toda la expectativa está puesta en los compromisos de Sub-13 y Sub-19, donde Ramallo Hockey buscará dar un paso más y llegar a la definición del Torneo Apertura.

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