Ramallo: reclaman obras en un acceso clave a espacios deportivos y recreativos

Un proyecto presentado en el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo volvió a poner en debate el estado de mantenimiento de distintos espacios públicos y accesos utilizados diariamente por vecinos.

El estado del Pasaje Blancheti volvió a instalarse en la agenda pública de Ramallo luego de que concejales de la oposición presentaran un proyecto para solicitar al Municipio una inspección y eventual reparación del sector. Se trata de un acceso utilizado por vecinos que concurren diariamente a espacios deportivos, recreativos y comunitarios.

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La iniciativa fue presentada por el Bloque de concejales de Hechos en el Honorable Concejo Deliberante. A través del proyecto, solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe las condiciones actuales del acceso y avance con trabajos de acondicionamiento.

Según argumentaron, el sector es utilizado de manera permanente por personas que asisten a actividades deportivas, recreativas y sociales, por lo que consideran necesario garantizar una circulación segura y adecuada.

La presentación también fue interpretada como un nuevo cuestionamiento a la gestión municipal encabezada por el intendente Mauro Poletti en relación con el mantenimiento de la infraestructura urbana.

Desde la oposición sostienen que existen distintos sectores del distrito que requieren intervenciones para evitar su deterioro y mejorar la accesibilidad. En ese sentido, remarcaron que el estado de algunos accesos y espacios públicos demanda una atención más constante por parte del Ejecutivo local.

El impacto de una obra de bajo costo para los vecinos

Los concejales señalaron que una intervención sobre el Pasaje Blancheti representaría una obra de bajo costo, pero con beneficios concretos para cientos de vecinos que utilizan el lugar diariamente.

Además de mejorar las condiciones de circulación para peatones y ciclistas, consideran que la reparación contribuiría a fortalecer el acceso a espacios vinculados al deporte, la recreación y la vida comunitaria. Por ello, solicitaron que el Municipio realice una evaluación técnica y defina un plan de trabajo que permita recuperar la transitabilidad del sector y garantizar mejores condiciones de seguridad.