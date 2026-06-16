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    • Ramallo reclama obras urgentes en el Camino de la Costa y exige respuestas a la Provincia

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad una resolución para reclamar la repavimentación integral de la Ruta Provincial 087-01.

    16 de junio de 2026 - 10:37
    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad una resolución para solicitar a la Provincia una intervención integral sobre el Camino de la Costa.

    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad una resolución para solicitar a la Provincia una intervención integral sobre el Camino de la Costa.

    lavozderamallo.com.ar

    El estado del Camino de la Costa volvió a generar preocupación en Ramallo. Ante el deterioro que presenta este corredor estratégico para la circulación de vecinos, transportistas y sectores productivos, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución para exigir a la Provincia una intervención integral y respuestas concretas sobre futuras obras.

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    Reclamo unificado por la Ruta Provincial 087-01

    La iniciativa fue impulsada por los bloques de Juntos por Ramallo y Hechos, que decidieron unificar proyectos presentados por separado debido a que compartían el mismo objetivo: reclamar una solución definitiva para el tramo que conecta la rotonda Cabalén con la ciudad de Ramallo.

    Durante el debate legislativo, los concejales coincidieron en que el estado de la ruta se ha deteriorado progresivamente a lo largo de los años sin que se concreten obras estructurales capaces de revertir la situación. Baches, deformaciones en la calzada, banquinas en mal estado y deficiencias en la señalización forman parte de los problemas señalados.

    El pedido de repavimentación y las críticas por la falta de avances

    Desde Juntos por Ramallo recordaron que el cuerpo deliberativo ha aprobado en reiteradas oportunidades resoluciones solicitando mejoras para el corredor vial. Sin embargo, sostuvieron que las respuestas de la Dirección Provincial de Vialidad no se tradujeron en trabajos de fondo que permitan recuperar la transitabilidad de la ruta.

    Por su parte, desde Hechos remarcaron que el reclamo también fue llevado a la Legislatura bonaerense a través de representantes provinciales del espacio. Según expresaron, la situación refleja la necesidad de una mayor planificación e inversión en infraestructura vial para una zona clave desde el punto de vista productivo, industrial y portuario.

    La resolución solicita específicamente la repavimentación del tramo comprendido entre la calle Velázquez de Ramallo y el acceso a Villa General Savio, una obra que ya había sido gestionada por el Departamento Ejecutivo Municipal ante organismos provinciales.

    Camino de la Costa: exigen emergencia vial y cronograma de obras

    Además de la repavimentación integral, el Concejo Deliberante reclamó que se mantenga vigente la Emergencia Vial sobre la Ruta Provincial 087-01 y que la Dirección Provincial de Vialidad presente un cronograma detallado de trabajos.

    Los ediles consideran indispensable que el organismo provincial informe fechas, etapas y plazos de ejecución para brindar certezas a los vecinos y usuarios habituales del corredor. El Camino de la Costa es utilizado diariamente por vehículos particulares, transporte de cargas y camiones vinculados a la actividad industrial y portuaria, por lo que su estado genera preocupación creciente en toda la región.

    Mientras esperan una respuesta oficial, los concejales advirtieron que el deterioro continúa avanzando y que la falta de obras estructurales incrementa los riesgos para quienes transitan una de las rutas más importantes del partido de Ramallo.

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