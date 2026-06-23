Ramallo: el sindicato municipal reclama 15% de aumento y denuncia pérdida salarial del 58%

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR), Pablo Alcaraz, cuestionó duramente la política salarial del gobierno municipal y aseguró que los trabajadores continúan perdiendo poder adquisitivo pese a los incrementos otorgados durante los últimos meses.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo volvió a reclamar una recomposición salarial urgente y advirtió una fuerte caída del poder adquisitivo. Desde el STMR señalaron que presentaron reiterados pedidos de audiencia al Ejecutivo sin respuestas y cuestionaron la política salarial vigente en el municipio, con críticas al impacto real de los aumentos otorgados.

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El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ramallo (STMR) y el Ejecutivo local se profundiza tras nuevos reclamos por actualización de haberes. El gremio asegura que no existe diálogo formal desde hace meses.

El secretario general del STMR, Pablo Alcaraz, afirmó que el pedido actual es de un 15% de incremento salarial para comenzar a recomponer ingresos. Sin embargo, advirtió que la pérdida acumulada del poder adquisitivo alcanza el 58%, lo que refleja —según el sindicato— un deterioro estructural del salario municipal.

“Es la tercera nota que presentamos desde abril y ninguna fue respondida”, señaló el dirigente, al tiempo que cuestionó la falta de convocatoria oficial para discutir la situación económica de los trabajadores.

Precarización laboral y críticas al esquema de horas extras

Otro de los puntos centrales del reclamo apunta a la situación de trabajadores que se desempeñan en programas municipales sin estabilidad ni representación sindical. Según el STMR, muchos perciben ingresos cercanos a los 300.000 pesos mensuales y realizan tareas similares a empleados de planta.

El gremio también cuestionó la distribución de horas extras en distintas áreas, al señalar desigualdades en su asignación. “Eso genera malestar porque todos atraviesan la misma necesidad”, remarcaron desde la conducción sindical.