Con Supergirl y Obsession se renueva la cartelera de Cinema Pergamino

Obsesion: el exitoso thriller de terror independiente llega con una inquietante historia de deseo, obsesión y violencia.

Supergirl: la heroína de DC regresa a la pantalla grande con una aventura repleta de acción, ciencia ficción y emoción.

Cinema Pergamino renueva su programación con dos propuestas para públicos muy diferentes. Por un lado, el esperado regreso de Supergirl al universo cinematográfico de DC y, por otro, Obsession , una producción de terror independiente que se convirtió en una de las grandes sorpresas de la temporada. A estas novedades se suma la continuidad de Toy Story 5 y el anuncio de la avant premiere de Minions y Monstruos .

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La historia ubicó a Kara Zor-El en un viaje interestelar. El punto de partida fue un enemigo inesperado que golpeó cerca y la obligó a unir fuerzas con un acompañante improbable, en una travesía de venganza y justicia.

Supergirl llegó a su tramo final de campaña con un dato de vestuario que la propia Milly Alcock puso sobre la mesa: la capa que usó en la película se rehízo con material de la capa del Superman de Christopher Reeve. La actriz dijo que el equipo encontró 16 metros de esa tela y que una parte terminó integrada en su vestuario, según contó en el podcast Raiders of the Lost Podcast.

El proyecto adaptó la serie de cómics Supergirl: Woman of Tomorrow. En esa base, el relato situó a Kara Zor-El en una travesía espacial en busca de Krypto.

El texto indicó que Supergirl ya apareció al final de Superman, cuando irrumpió en la Fortaleza de la Soledad. La nueva película tomó como referencia el cómic de Tom King, aunque cambió el motor de la trama: en lugar de una cacería por venganza, la protagonista emprendió una búsqueda de Krypto junto a Ruthye Marie Knoll.

En el material original, Kara viajaba con Ruthye para perseguir a Krem de las Montañas Amarillas, responsable de la muerte del padre de la joven. La versión cinematográfica mantuvo el viaje compartido y desplazó el objetivo hacia la mascota de Kara.

La película presentó a Milly Alcock en el doble papel de Supergirl y Kara Zor-El.

Craig Gillespie dirigió a partir de un guion de Ana Nogueira, con producción de los codirectores del estudio, Peter Safran y James Gunn.

Actores principales: Emily Beecham, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, Milly Alcock. Género: fantasía, comic, ciencia ficción, aventuras, acción. Origen: Estados Unidos. Calificación: solo apta para mayores de 13 años. Duración 108 minutos.

Obsession

Embed - Obsession - Tráiler español

Obsession se ha convertido en uno de los fenómenos más insólitos de la temporada y ha sorprendido a la industria del cine ya que se trata de una producción de terror independiente. Está dirigida por el debutante Curry Barker.

La película ha logrado no solo cifras inéditas de taquilla para su género, sino que también ha consolidado a su realizador como uno de los nuevos referentes del terror contemporáneo con tan solo un título. Según han detallado los medios estadounidenses, el film se ha convertido en un exponente de rentabilidad y repercusión dentro del sector, al mantener y aumentar la asistencia de público frente a estrenos de mucho mayor presupuesto y recorrido mediático.

Qué se sabe sobre la trama

Obsession parte de una premisa sencilla: Bear, un joven románticamente frustrado, encuentra un One Wish Willow (una figura ficticia inspirada en la tradición de los objetos ‘concededores’ de deseos) y pide que Nikki, su amiga de la infancia, se obsesione con él, desencadenando situaciones de creciente oscuridad y violencia. El guion y la dirección de Curry Barker reinterpretan de manera actualizada el mito de la “pata de mono”, perfilando una visión poco convencional del deseo en el marco del cine de terror.

Según ha detallado Barker en diversas entrevistas con IndieWire, su intención era abordar la obsesión desde la perspectiva del autor del daño y no de la víctima, forzando así al espectador a reflexionar sobre su propia capacidad para traspasar límites morales. (Fuente: Infobae.com)

Dirección: Curry Barker. Actores principales: Cooper Tomlinson, Inde Navarrette, Michael Johnston. Género: terror. Origen: Estados Unidos. Duración: 110 minutos Calificación: apta mayores de 18 años.