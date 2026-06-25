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    • San Antonio de Areco: Más de 150 docentes participaron de una charla de Andrés Rieznik sobre alfabetización

    El neurocientífico Andrés Rieznik encabezó en San Antonio de Areco una jornada sobre alfabetización que reunió a más de 150 docentes en una capacitación clave.

    25 de junio de 2026 - 12:12
    La educación volvió a ocupar el centro de la escena en San Antonio de Areco con la visita de Andrés Rieznik, reconocido físico, neurocientífico y divulgador científico argentino que en los últimos años se convirtió en una de las voces más escuchadas del debate público sobre la crisis educativa que atraviesa el país y América Latina.

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    El físico, neurocientífico y divulgador científico Andrés Rieznik visitó la ciudad de San Antonio de Areco invitado por Proyecto E y encabezó una jornada sobre alfabetización que reunió a más de 150 personas, en su mayoría docentes.

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    El físico y neurocientífico Andrés Rieznik visitó San Antonio de Areco invitado por Proyecto E y encabezó una jornada de capacitación sobre alfabetización que reunió a más de 150 participantes, en su mayoría docentes. El encuentro puso el foco en los desafíos actuales del aprendizaje en las aulas y el rol de la evidencia científica en la enseñanza.

    Alfabetización y desafíos del sistema educativo

    Durante la actividad, Rieznik analizó problemáticas centrales del sistema educativo, como las dificultades en comprensión lectora, el rezago en matemática y la necesidad de evaluar el impacto real de las estrategias pedagógicas. También remarcó la importancia de la alfabetización inicial y de enseñar a leer en tiempo y forma durante los primeros años de escolaridad.

    Formación docente y continuidad del ciclo educativo

    La jornada formó parte de un ciclo de capacitación impulsado por Proyecto E, que continuará el próximo 2 de julio con un encuentro enfocado en el aprendizaje de la matemática desde la neurociencia. La propuesta es gratuita y abierta a docentes, familias y la comunidad, con cupos limitados por capacidad.

    Desde la organización destacaron que el objetivo es fortalecer los aprendizajes básicos en lengua y matemática, mediante programas que ya alcanzan a más de 1.200 alumnos en 15 instituciones educativas de San Antonio de Areco y la región.

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