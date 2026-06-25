San Antonio de Areco: Más de 150 docentes participaron de una charla de Andrés Rieznik sobre alfabetización

El físico, neurocientífico y divulgador científico Andrés Rieznik visitó la ciudad de San Antonio de Areco invitado por Proyecto E y encabezó una jornada sobre alfabetización que reunió a más de 150 personas, en su mayoría docentes.
Neurociencia y educación en el centro del debate
El físico y neurocientífico Andrés Rieznik visitó San Antonio de Areco invitado por Proyecto E y encabezó una jornada de capacitación sobre alfabetización que reunió a más de 150 participantes, en su mayoría docentes. El encuentro puso el foco en los desafíos actuales del aprendizaje en las aulas y el rol de la evidencia científica en la enseñanza.
Alfabetización y desafíos del sistema educativo
Durante la actividad, Rieznik analizó problemáticas centrales del sistema educativo, como las dificultades en comprensión lectora, el rezago en matemática y la necesidad de evaluar el impacto real de las estrategias pedagógicas. También remarcó la importancia de la alfabetización inicial y de enseñar a leer en tiempo y forma durante los primeros años de escolaridad.
Formación docente y continuidad del ciclo educativo
La jornada formó parte de un ciclo de capacitación impulsado por Proyecto E, que continuará el próximo 2 de julio con un encuentro enfocado en el aprendizaje de la matemática desde la neurociencia. La propuesta es gratuita y abierta a docentes, familias y la comunidad, con cupos limitados por capacidad.
Desde la organización destacaron que el objetivo es fortalecer los aprendizajes básicos en lengua y matemática, mediante programas que ya alcanzan a más de 1.200 alumnos en 15 instituciones educativas de San Antonio de Areco y la región.