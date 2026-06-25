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    • Terremotos en Venezuela: son 164 los muertos y 971 los heridos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5

    Las autoridades de Venezuela mantienen activa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros mientras aumenta el número de víctimas.

    25 de junio de 2026 - 12:51
    Los teremotos causaron graves daños en Venezuela.

    Los teremotos causaron graves daños en Venezuela.

    NA – XINHUA

    Al menos 164 personas murieron y otras 971 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el miércoles por la noche.

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    La cifra fue confirmada este jueves por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien decretó la emergencia nacional, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

    Los equipos de rescate continuan este jueves con las tareas de búsqueda entre los escombros, mientras las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando. El estado de La Guaira fue declarado "zona de desastre" tras registrar algunos de los mayores daños provocados por los sismos.

    En Caracas también se reportaron edificios derrumbados, daños estructurales y la suspensión de servicios esenciales, mientras que el principal aeropuerto del país sufrió afectaciones que obligaron a restringir sus operaciones. Además de La Guaira, las autoridades informaron daños en los estados de Yaracuy, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

    La primera noche después de la tragedia estuvo marcada por el temor a nuevas réplicas. Miles de personas permanecieron en las calles de Caracas, donde improvisaron refugios sobre el asfalto o pasaron la madrugada dentro de sus vehículos por miedo a nuevos derrumbes, mientras hospitales trabajaban al límite de su capacidad para atender a los heridos.

    Trump anunció ayuda humanitaria

    En medio de la emergencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está "listo y dispuesto" para asistir a Venezuela y ordenó a las agencias federales coordinar una respuesta de emergencia.

    "Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos", escribió el mandatario en su red social Truth Social. El secretario de Estado, Marco Rubio, también anunció el envío de equipos de búsqueda y rescate, asistencia médica y ayuda humanitaria.

    La oferta estadounidense se sumó a la de más de una decena de países de América Latina, Europa y Asia que pusieron a disposición recursos para colaborar con las tareas de emergencia.

    El mensaje de Nicolás Maduro desde la prisión

    El expresidente venezolano Nicolás Maduro, detenido en una cárcel de Nueva York desde enero, difundió un mensaje en sus redes sociales dirigido al pueblo venezolano.

    "Pueblo amado de Venezuela: ante el poderoso terremoto que ha golpeado a nuestra Patria, Cilia y yo elevamos nuestras oraciones por cada familia afectada", escribió. En el texto también llamó a la "máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción" para afrontar la emergencia y respaldar el trabajo de los rescatistas, bomberos y personal sanitario.

    Dramáticos relatos de los sobrevivientes del sismo

    Mientras continúan las tareas de rescate, comenzaron a conocerse los testimonios de quienes lograron sobrevivir al derrumbe de edificios y viviendas.

    Una de las sobrevivientes describió lo ocurrido como "un escenario de película de terror", al recordar los segundos en los que comenzaron los movimientos y decenas de construcciones colapsaron en distintas zonas de Caracas y La Guaira. Los videos registrados por vecinos muestran escenas de desesperación, edificios reducidos a escombros y personas intentando rescatar a familiares atrapados antes de la llegada de los equipos de emergencia.

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