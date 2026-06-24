Juegos Bonaerenses: Ramallo superó la inscripción del año pasado en Cultura

Este martes comenzó oficialmente la etapa local de los Juegos Bonaerenses en la disciplina Cultura en Ramallo, con la competencia de Cocineros Bonaerenses.

Este martes comenzó en Ramallo la etapa local de los Juegos Bonaerenses en la disciplina Cultura, con la competencia de Cocineros Bonaerenses. La jornada se realizó en el Centro de Jubilados y reunió a decenas de participantes, marcando el inicio de un cronograma que se extenderá durante las próximas semanas.

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La primera actividad del calendario cultural se desarrolló con una importante convocatoria en la disciplina gastronómica. Según detallaron desde el área de Cultura, participaron alrededor de 70 personas, con posibilidad de que el número final aumente. La sede elegida fue el Centro de Jubilados, un espacio habitual para este tipo de propuestas.

El director de Cultura, Martín Pacioni, destacó el acompañamiento de instituciones y centros de jubilados, fundamentales en la organización y participación de las distintas categorías, que incluyen sub 15, sub 18, personas con discapacidad y adultos mayores.

La actividad de los Juegos Bonaerenses continuará durante la semana con nuevas disciplinas. Este jueves será el turno de Solista Vocal en el Auditorio Libertador, mientras que el viernes se presentarán propuestas de Danza Nativa, Folclore y Tango.

La agenda seguirá la semana próxima con Conjunto Cumbia, Teatro y Literatura, y en la última etapa se desarrollarán Artes Plásticas y el cierre general del cronograma cultural local.

Más inscriptos que en 2025 y nuevas disciplinas

Desde la Dirección de Cultura remarcaron que este año se superó el número de inscriptos respecto de la edición anterior, pese a una baja puntual en la disciplina Freestyle. “Estamos muy contentos porque superamos el número del año pasado”, expresó Pacioni.

También se destacaron nuevas expresiones incorporadas como Stand Up y Video Minuto, además de la expansión de talleres municipales en distintas localidades, fortaleciendo espacios culturales de contención, recreación y participación comunitaria.