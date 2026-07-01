El SMN actualizó el pronóstico: así será el invierno en Pergamino y la Provincia

Mientras el frío seguirá siendo protagonista, muchas localidades bonaerenses, entre ellas Pergamino, podrían atravesar una temporada menos extrema en materia de temperaturas.

La ola de frío que se instaló en gran parte del país no marcará el comportamiento de toda la temporada. Según el informe climático elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre julio y septiembre las temperaturas, en promedio, se mantendrán dentro de los valores normales o incluso por encima de ellos en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

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El pronóstico indica que no existen regiones del país donde se espere un trimestre con temperaturas inferiores a los registros históricos. En cambio, el escenario estará dividido entre zonas con valores habituales y otras donde el invierno será más templado.

En el mapa se puede ver en qué áreas el frío será templado y en cuáles habrá temperaturas más bajas.

Más de la mitad del territorio bonaerense permanecerá dentro de los parámetros normales para esta época del año. En este grupo se encuentran el partido de Patagones, gran parte del centro provincial —como Azul, Olavarría y Tandil—, además del sudeste, la Costa Atlántica y buena parte del conurbano bonaerense.

En estas regiones se prevén temperaturas medias cercanas a los 10 grados, sin grandes desvíos respecto de los inviernos tradicionales.

Pergamino, probabilidad de temperaturas más altas

El panorama cambia en el centro-norte y noroeste de la provincia, donde el SMN estima entre un 40% y un 45% de probabilidades de que las temperaturas promedio sean superiores a las habituales.

Dentro de esa franja aparecen municipios como Guaminí, Adolfo Alsina, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, Junín, Pergamino y San Nicolás, que podrían atravesar un invierno algo menos riguroso que el promedio histórico.

Los distritos con mayor anomalía térmica

El informe también identifica un reducido grupo de municipios donde la probabilidad de registrar temperaturas por encima de lo normal asciende hasta el 50%.

Se trata de General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Leandro N. Alem y General Arenales, localidades que podrían experimentar las anomalías térmicas más marcadas del trimestre.

Comportamiento de las lluvias

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional prevé un comportamiento mayormente normal para gran parte del país. Sin embargo, el centro y el este de la provincia de Buenos Aires aparecen entre las regiones donde aumentan las probabilidades de registrar lluvias superiores a los valores habituales para esta época.

La misma tendencia también alcanza a sectores de la Patagonia, Cuyo y el norte de la Mesopotamia, donde el trimestre podría presentarse más húmedo que lo habitual.

De esta manera, el pronóstico climático del SMN anticipa un invierno con contrastes: mientras el frío seguirá siendo protagonista, muchas localidades bonaerenses, entre ellas Pergamino, podrían atravesar una temporada menos extrema en materia de temperaturas, aunque con mayores posibilidades de precipitaciones en determinadas zonas.