Julia Riera arrancó con una sólida victoria en el W50 de Stuttgart

Luego de su participación en la clasificación de Wimbledon, Julia Riera retomó la competencia sobre polvo de ladrillo con un triunfo en el ITF W50 de Stuttgart-Vaihingen, Alemania, certamen que reparte 40.000 dólares en premios.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Luego de su participación en la clasificación de Wimbledon, Julia Riera retomó la competencia sobre polvo de ladrillo con un triunfo en el ITF W50 de Stuttgart-Vaihingen, Alemania, certamen que reparte 40.000 dólares en premios. La pergaminense, de 24 años, ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA y tercera preclasificada del torneo, derrotó en la madrugada argentina de este miércoles a la rumana Elena Ruxandra Bertea (269ª) por 6-3 y 7-5, para avanzar a los octavos de final. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar #JuliaRiera #Tenis"
View this post on Instagram