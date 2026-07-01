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    • Julia Riera arrancó con una sólida victoria en el W50 de Stuttgart

    Derrotó en sets corridos a la rumana Elena Ruxandra Bertea y avanzó a los octavos de final del torneo alemán. Su próxima rival será la española Nuria Párrizas.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    1 de julio de 2026 - 13:20
    Julia Riera superó el debut &nbsp;y ya está en los octavos del W50 de Stuttgart-Vaihingen.

    Julia Riera superó el debut  y ya está en los octavos del W50 de Stuttgart-Vaihingen.

    Luego de su participación en la clasificación de Wimbledon, Julia Riera retomó la competencia sobre polvo de ladrillo con un triunfo en el ITF W50 de Stuttgart-Vaihingen, Alemania, certamen que reparte 40.000 dólares en premios.

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    La pergaminense, de 24 años, ubicada en el puesto 182 del ranking mundial de la WTA y tercera preclasificada del torneo, derrotó en la madrugada argentina de este miércoles a la rumana Elena Ruxandra Bertea (269ª) por 6-3 y 7-5, para avanzar a los octavos de final.

    Riera resolvió el encuentro en dos sets, mostrando solidez para superar un segundo parcial más exigente y comenzar de la mejor manera su participación en el certamen alemán, que marca la continuidad de su gira europea.

    En busca de un lugar entre las ocho mejores del torneo, la pergaminense enfrentará a la española Nuria Párrizas-Díaz, de 34 años, quien llegó a ubicarse entre las 50 mejores del mundo en 2022 y actualmente ocupa el puesto 577 del ranking. La tenista ibérica avanzó a los octavos de final tras vencer a la juvenil alemana Francesca Parcelli, proveniente de la clasificación, por un contundente 6-2 y 6-1.

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    Continúa la gira europea

    El W50 de Stuttgart-Vaihingen marca el regreso de “Juli” Riera al polvo de ladrillo luego de su participación en la clasificación de Wimbledon, donde la semana pasada quedó eliminada en la segunda ronda tras caer en un ajustado encuentro ante la estadounidense Fiona Crawley por 6-2, 3-6 y 7-6 (10-1 en el súper tie break).

    Pese a esa eliminación, la pergaminense dejó buenas sensaciones durante su paso por Londres y ahora busca volver a sumar confianza y puntos para escalar posiciones en el ranking mundial. Antes de Wimbledon había iniciado la gira firmado una positiva actuación en el W75 de Blois, Francia, alcanzando los cuartos de final.

    Con un debut exitoso en Alemania, Riera dio el primer paso en un torneo en el que parte como una de las principales candidatas y buscará llegar lejos en esta nueva escala de su gira por Europa.

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