Camino de la Costa entre Ramallo y San Nicolás: reclaman obras y piden informes por el deterioro vial

Un pedido de informes ingresado en el Senado bonaerense solicita al Gobierno provincial precisiones sobre el estado del Camino de la Costa, en el tramo que conecta las ciudades de Ramallo y San Nicolás. La iniciativa pone el foco en el deterioro de la calzada y en los riesgos que enfrentan diariamente quienes transitan por esa vía.
El expediente advierte sobre múltiples deficiencias en el corredor vial
La presencia de pozos, ondulaciones y el mal estado de las banquinas. También menciona problemas vinculados a la falta de luminarias y a la escasa demarcación horizontal, aspectos que afectan la seguridad vial.
Según se detalla en los fundamentos del proyecto, las condiciones actuales del camino generan preocupación entre vecinos, transportistas y conductores que utilizan diariamente esa conexión estratégica del norte bonaerense.
Pedido de informe e intensa circulación
El pedido de informes destaca además la intensa circulación que registra el tramo, por donde transitan vehículos particulares, transporte de pasajeros, camiones de carga y maquinaria agrícola durante gran parte del día.
En ese contexto, los legisladores remarcaron la necesidad de contar con información oficial sobre controles, tareas de mantenimiento y eventuales obras previstas para mejorar la transitabilidad y reducir los riesgos de accidentes.
Estadísticas de siniestralidad registradas en el último año sobre el Camino de la Costa
Otro de los puntos incluidos en la iniciativa apunta a conocer estadísticas de siniestralidad registradas en el último año sobre el Camino de la Costa. También se solicitaron precisiones sobre inspecciones técnicas y controles de carga realizados por Vialidad Provincial.
El proyecto busca determinar si existen planes concretos para intervenir el corredor y garantizar mejores condiciones de circulación en una vía considerada clave para la conectividad regional.