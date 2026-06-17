Rojas: Colocaron un nuevo puente premoldeado en el bajo de La Criolla y mejoran la conectividad rural

Su instalación permite reconectar los caminos afectados, asegurando la transitabilidad de la red vial del distrito.

La red vial rural del partido de Rojas sumó una importante mejora con la colocación de un nuevo puente premoldeado en el bajo de La Criolla. La obra permitirá recuperar la conectividad en un sector afectado por las condiciones del terreno y garantizar una circulación más segura para productores, transportistas, vecinos y estudiantes que transitan habitualmente por la zona.

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La instalación de la nueva estructura fue gestionada por el Municipio de Rojas a través de la Secretaría Vial y de Orden Hídrico, en el marco de los programas provinciales destinados al mejoramiento de caminos rurales y obras de infraestructura vinculadas a la producción.

El puente premoldeado fue diseñado para restablecer la conexión entre caminos que habían sufrido inconvenientes debido a las características del bajo y al desgaste provocado por el paso del tiempo y las condiciones climáticas. Su colocación representa una solución concreta para mejorar la circulación y evitar interrupciones que afectan la actividad diaria de la región.

Este tipo de infraestructura está compuesto por vigas, losas y pilotes de hormigón premoldeado, elementos que permiten reducir considerablemente los tiempos de ejecución en comparación con los sistemas tradicionales de construcción.

Además de agilizar la habilitación del tránsito, estos materiales ofrecen una elevada resistencia y durabilidad frente a las exigencias que presentan los caminos rurales, donde circulan vehículos pesados vinculados a la actividad agropecuaria.

Desde el área responsable destacaron que la utilización de estructuras premoldeadas permite brindar respuestas más rápidas a las necesidades de los productores y de las comunidades rurales, minimizando el impacto de los cortes o restricciones de circulación.

Beneficios para la producción y las comunidades rurales

La obra forma parte de una estrategia integral destinada a fortalecer la infraestructura vial del distrito. Estas intervenciones tienen un impacto directo en la producción agropecuaria, ya que facilitan el traslado de insumos, maquinaria y cosechas, mejorando la logística y reduciendo los costos operativos.

Al mismo tiempo, la mejora de los caminos rurales contribuye a incrementar la seguridad vial para quienes circulan diariamente por la zona y garantiza mejores condiciones de acceso a establecimientos educativos, centros de salud y otros servicios esenciales.

Con la colocación de este nuevo puente en el bajo de La Criolla, el Municipio de Rojas continúa avanzando en obras que buscan fortalecer la conectividad del sector rural y acompañar el desarrollo productivo de una de las actividades económicas más importantes de la región.