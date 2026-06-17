miércoles 17 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Día del Padre: Proyectan que el gasto promedio por regalo alcanzará los $62.000

    En el marco de la celebración del Día del Padre, el próximo domingo, los comercios de Pergamino están expectantes.

    17 de junio de 2026 - 14:38
    Expectativas en los comercios de Pergamino por ventas para el Día del Padre

    El próximo domingo 21 de junio se festeja el Día del Padre en el país, lo que supone sumar una serie de gastos cerca de fin de mes para las familias argentinas.

    Lee además
    Pedrito cuenta con cuatro sucursales distribuidas estratégicamente en Pergamino, lo que permite a los clientes acercarse al local más conveniente.

    Pedrito, el mejor aliado para el Día del Padre en Pergamino
    carne vacuna: a pesar de la baja de algunos precios, el consumo es el mas bajo en 20 anos

    Carne vacuna: A pesar de la baja de algunos precios, el consumo es el más bajo en 20 años

    En cuanto a los regalos, según un informe de la consultora Focus Market, el gasto promedio proyectado por regalo alcanzará los $62.000 y se estima que las opciones más requeridas serán indumentaria y experiencias.

    Expectativas en los comercios

    A pocos días de la conmemoración, que asume un almuerzo especial y alguna salida, los comerciantes de distintos rubros especulan con que se genere un impulso en el consumo, por lo que en la mayoría de los comercios ya se ven los carteles de ofertas, descuentos y financiamiento en cuotas para tentar los bolsillos y tarjetas de crédito.

    En tanto, el estudio de Focus Market indicó que el consumidor se muestra más selectivo y atento a las ofertas en un contexto de ventas minoristas que acumulan una caída del 3,1% en el año.

    El reporte reflejó que en este nuevo Día del Padre, la prioridad de gasto estará en la compra de indumentaria en el 33,4% de los casos, le siguen las experiencias, como cenas, días de campo, masajes, excursiones, con un 24,9%; y el sector de vinos y licores con un 13,9%.

    Los tres rubros mencionados repiten los primeros lugares de preferencia en comparación con el año anterior. Por detrás de las categorías más elegidas, aparecen calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%), y herramientas (2,7%).

    Dónde y cómo

    En cuanto a los lugares elegidos para realizar las compras, los centros comerciales a cielo abierto lideran con un 33%, seguidos por el comercio electrónico con un 27%, los shoppings concentran el 22% de la demanda, mientras que los outlets y supermercados captan el 11% y 7% respectivamente.

    Dentro del mundo digital, el sitio web propio de la marca del vendedor (40%) y los marketplaces (37%) son los canales más utilizados. Por detrás aparecen Instagram con el 15%, Facebook con 6%, y otras opciones reúnen el 2%, según precisó Agencia Noticias Argentinas.

    Al analizar el comportamiento del consumidor de cara a esta festividad, el economista Damián Di Pace, sostuvo que “con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre” y precisó que “a diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos”.

    En este marco, señaló que “los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas”, y remarcó que “la combinación de descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas permite ampliar el acceso de los usuarios a bienes y servicios, al tiempo que mejora la experiencia de compra”.

    Opciones e ideas de acuerdo al presupuesto

    El relevamiento identificó diversas opciones de regalos en marketplaces y supermercados para diferentes rangos de precios:

    • Opciones entre $10.000 y $20.000: mates, botellas de agua de metal, tazas personalizadas, sets de asador básicos.
    • Opciones entre $30.000 a $40.000: copas de vino en estuche, sets materos completos, desayunos artesanales.
    • Opciones entre $50.000 a $60.000: herramientas, prendas, vinos de primera marca con copas, artículos de cuero.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pedrito, el mejor aliado para el Día del Padre en Pergamino

    Carne vacuna: A pesar de la baja de algunos precios, el consumo es el más bajo en 20 años

    Economía: Se plancharon las ventas en mayo y en lo que va del año se patentaron 247 mil autos y 370 mil motos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    carne vacuna: a pesar de la baja de algunos precios, el consumo es el mas bajo en 20 anos

    Carne vacuna: A pesar de la baja de algunos precios, el consumo es el más bajo en 20 años

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El pasado 14 de junio se llevó a cabo el Torneo Apertura de NABBA en el Teatro Esloveno de Ramos Mejía, una de las competencias más importantes del calendario nacional de fisicoculturismo y fitness, que reunió a atletas de distintos puntos del país en una jornada de gran nivel competitivo y una destacada convocatoria de público.

    Atletas de San Pedro se destacaron en el Torneo Apertura de NABBA y apuntan al Sudamericano
    El grupo de hinchas cumplió su sueño de llegar a un Mundial, pero camino al hotel del equipo de Lionel Scaloni se encontró con un obstáculo inesperado.

    De San Nicolás a Kansas: la cábala que protagonizaron siete amigos argentinos

    Cibercrimen: realizaron 121 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires por abuso infantil

    Cibercrimen: realizaron 121 allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires por abuso infantil

    El Servicio de Hemoterapia del Hospital José María Gomendio lanzó una convocatoria a la comunidad para sumar donantes de sangre de los grupos O positivo (O+) y O negativo (O-), con el objetivo de reforzar las reservas disponibles para atender la demanda de pacientes.

    Ramallo: el Hospital Gomendio llama a donar sangre para reforzar reservas críticas

    En los primeros partidos de los cruces correspondientes a la Conferencia Sudeste (lo que vendría a ser 32vos de final del torneo), Somisa jugará de local desde las 21.00 con All Boys de Santa Rosa, mientras que Belgrano y Regatas se presentarán como visitantes. 

    San Nicolás: Liga Federal de básquetbol, Somisa, Belgrano y Regatas arrancan los play-offs interzonales