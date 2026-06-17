Día del Padre: Proyectan que el gasto promedio por regalo alcanzará los $62.000

El próximo domingo 21 de junio se festeja el Día del Padre en el país , lo que supone sumar una serie de gastos cerca de fin de mes para las familias argentinas.

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En cuanto a los regalos, según un informe de la consultora Focus Market, el gasto promedio proyectado por regalo alcanzará los $62.000 y se estima que las opciones más requeridas serán indumentaria y experiencias .

A pocos días de la conmemoración, que asume un almuerzo especial y alguna salida, los comerciantes de distintos rubros especulan con que se genere un impulso en el consumo , por lo que en la mayoría de los comercios ya se ven los carteles de ofertas, descuentos y financiamiento en cuotas para tentar los bolsillos y tarjetas de crédito.

En tanto, el estudio de Focus Market indicó que el consumidor se muestra más selectivo y atento a las ofertas en un contexto de ventas minoristas que acumulan una caída del 3,1% en el año.

El reporte reflejó que en este nuevo Día del Padre, la prioridad de gasto estará en la compra de indumentaria en el 33,4% de los casos, le siguen las experiencias, como cenas, días de campo, masajes, excursiones, con un 24,9%; y el sector de vinos y licores con un 13,9%.

Los tres rubros mencionados repiten los primeros lugares de preferencia en comparación con el año anterior. Por detrás de las categorías más elegidas, aparecen calzado (6,9%), perfumería (6,7%), informática, TV y video (4,5%), y herramientas (2,7%).

Dónde y cómo

En cuanto a los lugares elegidos para realizar las compras, los centros comerciales a cielo abierto lideran con un 33%, seguidos por el comercio electrónico con un 27%, los shoppings concentran el 22% de la demanda, mientras que los outlets y supermercados captan el 11% y 7% respectivamente.

Dentro del mundo digital, el sitio web propio de la marca del vendedor (40%) y los marketplaces (37%) son los canales más utilizados. Por detrás aparecen Instagram con el 15%, Facebook con 6%, y otras opciones reúnen el 2%, según precisó Agencia Noticias Argentinas.

Al analizar el comportamiento del consumidor de cara a esta festividad, el economista Damián Di Pace, sostuvo que “con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre” y precisó que “a diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos”.

En este marco, señaló que “los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas”, y remarcó que “la combinación de descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas permite ampliar el acceso de los usuarios a bienes y servicios, al tiempo que mejora la experiencia de compra”.

Opciones e ideas de acuerdo al presupuesto

El relevamiento identificó diversas opciones de regalos en marketplaces y supermercados para diferentes rangos de precios: