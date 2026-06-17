Carne vacuna: A pesar de la baja de algunos precios, el consumo es el más bajo en 20 años

La carne vacuna atraviesa un escenario de caída del consumo interno , llegando al menor nivel de las últimas dos décadas. Aunque algunos cortes registraron bajas de precios, el deterioro del poder adquisitivo continúa limitando las compras de las familias .

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Según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina ( Ciccra ), el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 47,5 kilos anuales en mayo , lo que representó una baja de 6,1% interanual y una retracción de 3,1 kilos por habitante respecto del mismo mes de 2025.

En términos generales, el consumo aparente de carne vacuna cayó 11,1% anual y totalizó 855.750 toneladas res con hueso en los primeros cinco meses del año . En valores absolutos, la absorción doméstica disminuyó en 106.710 toneladas res con hueso frente al período enero-mayo del año pasado.

Ciccra atribuyó la caída del consumo a la pérdida del poder de compra de las familias, que continúan afectadas por las fuertes subas que registró la carne vacuna en los últimos meses. El informe destacó, además, que el rubro carnes y derivados registró una caída mensual de 0,7% en el precio promedio de los cortes vacunos, la segunda consecutiva.

El kilo de asado mostró la mayor baja, con una caída de 1,6% y un valor promedio de $17.237,3. También retrocedieron el cuadril, que se ubicó en $21.163,9 tras caer 0,8%; la nalga, que bajó 0,6% hasta los $21.810,5; la carne picada común, que descendió 0,4% y quedó en $10.402,2; y la paleta, con una disminución de 0,1% y un precio de $17.110,4. En contrapartida, la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,5% y alcanzó los $7.759,4.

La demanda externa crece mientras

Las exportaciones de carne vacuna habrían totalizado 312.200 toneladas res con hueso en los primeros cinco meses del año, una cifra 5,1% superior a la de igual período de 2025. El incremento, equivalente a 15.060 toneladas adicionales, fue impulsado principalmente por la demanda de Estados Unidos.

El acuerdo comercial firmado a comienzos de año con ese país permitió ampliar el cupo anual libre de aranceles hasta las 100.000 toneladas, al sumar otras 80.000 a las 20.000 que Argentina ya tenía disponibles.

En paralelo, las ventas a China, principal destino de exportación, cayeron 35,8% mensual en abril y 32% interanual. En sentido opuesto, los envíos a Estados Unidos crecieron 25% mensual y se triplicaron frente al mismo mes del año pasado, alcanzando las 10.896 toneladas y representando el 29,2% del total exportado.

Una producción en baja

Por otro lado, la producción de carne vacuna acumuló una caída de 7,3% anual en lo que va de 2026. El total producido llegó a 1,168 millones de toneladas res con hueso, unas 91.650 toneladas menos que en el mismo período de 2025.

En enero-mayo de este año se faenaron 4,94 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que implicó una contracción de 9,8%. Según Ciccra, se trató del nivel de actividad sectorial más bajo de los últimos diez años, en un contexto marcado por la menor oferta de hacienda tras tres años de intensa liquidación de madres y existencias por las condiciones climáticas adversas que afectaron al sector desde 2022.