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    • Ramallo: el Concejo reclama obras urgentes en escuelas y mejoras en equipamiento

    Concejales de Ramallo pidieron gestiones ante Provincia por problemas edilicios en El Paraíso y la falta de juegos en escuelas especiales del distrito.

    19 de marzo de 2026 - 10:25
    El Concejo Deliberante de Ramallo volvió a poner en agenda la situación de los establecimientos educativos del distrito, a partir de iniciativas impulsadas por los bloques Hechos y Juntos por Ramallo, que reclaman intervenciones concretas en infraestructura y equipamiento.&nbsp;

    El Concejo Deliberante de Ramallo volvió a poner en agenda la situación de los establecimientos educativos del distrito, a partir de iniciativas impulsadas por los bloques Hechos y Juntos por Ramallo, que reclaman intervenciones concretas en infraestructura y equipamiento. 

    La Radio Ramallo

    El Concejo Deliberante de la ciudad de Ramallo volvió a poner en agenda el estado de la infraestructura escolar, con proyectos que exigen soluciones concretas ante el deterioro edilicio y la falta de equipamiento en distintas instituciones educativas del distrito.

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    Reclamo por problemas edilicios en escuelas de El Paraíso

    Uno de los principales planteos fue impulsado por el bloque Hechos, que advirtió sobre el deterioro del edificio que comparten la Escuela Secundaria N° 7 y la Primaria N° 25 en la localidad de El Paraíso. Según detallaron, el techo presenta filtraciones que provocan el ingreso de agua en días de lluvia, afectando aulas y espacios comunes.

    En ese marco, se solicitó al Ejecutivo municipal que gestione ante la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar una evaluación técnica integral del establecimiento, en articulación con el Consejo Escolar. Además, se pidió la elaboración de un presupuesto que permita dimensionar la magnitud de la obra necesaria.

    Pedido de inversión en infraestructura escolar y financiamiento

    El proyecto también propone analizar la utilización de recursos del Fondo de Financiamiento Educativo u otras partidas disponibles para afrontar las obras requeridas. Desde el Concejo remarcaron la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y habitabilidad para estudiantes, docentes y auxiliares.

    Los ediles subrayaron que la intervención necesaria supera las tareas de mantenimiento habituales, por lo que requiere una respuesta estructural con participación de organismos provinciales.

    Solicitan juegos para escuelas especiales en Ramallo

    Por su parte, el bloque Juntos por Ramallo presentó una iniciativa vinculada al cumplimiento de la ordenanza 7273/2025, que prevé la colocación de juegos infantiles en la Escuela de Educación Especial N° 502 “Raquel Mandolini” de Pérez Millán, además de la reparación de los existentes en la Escuela N° 501.

    Desde el Concejo destacaron que el acceso al juego es clave para el desarrollo integral de niños y adolescentes, especialmente en el ámbito de la educación especial, donde cumple un rol fundamental en los procesos de aprendizaje e inclusión.

    En ese sentido, se solicitó al Ejecutivo avanzar con la compra de nuevos juegos y evaluar el estado de los actuales, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para la recreación y el desarrollo educativo.

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